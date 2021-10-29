Топ вопросов про отпуск и отпускные

Карантинный больничный — основание ли для продления или перенесения отпуска?

В письме Минтруда от 09.04.2020 N 14-2/В-393 указано, что временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска.

Однако ст. 124 ТК РФ говорит о том, что в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.

А в силу ч. 2 ст. 1.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ страховым случаем признается в том числе временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы и в других случаях, предусмотренных ст. 5 (в которой упоминается, в том числе, и карантин застрахованного лица).

Работодатель обжаловал в суде отказ ФСС выплатить пособие за период, совпавший с отпуском.

Суд не согласился с позицией Минтруда, т.к. пришел к выводу о том, что в спорный период времени в установленном законом порядке был оформлен листок нетрудоспособности, а ранее предоставленный отпуск приказом работодателя перенесен в связи с временной нетрудоспособностью на другой период, что соотносится с требованиям статьи 124 ТК РФ.

Ссылка же ответчика на письмо Минтруда России от 09.04.2020 N 14-2/В-393 была отклонена, поскольку данное письмо не является нормативным правовым актом (Определение Девятого КСОЮ от 27.05.2021 г. по делу N8Г-1725/2021[88-3021/2021).

Третий кассационный суд в Определение от 18.01.2021 г. по делу N8Г-18195/2020 при рассмотрении дела о взыскании недоплаченной, по мнению работника, компенсации за неиспользованный отпуск отклонил доводы работника о необходимости округления количества неиспользованных дней до целого числа.

Аналогичная позиция о том, что округление количества дней неиспользованного отпуска при расчете компенсации законодательством не предусмотрено, ранее уже озвучивалась специалистами Минтруда (Письмо от 02.11.2018 N 14-2/ООГ-8717), Роструда (см. ответы с информационного портала «Онлайнинспекция.РФ») и Минздравсоцразвития (Письмо от 07.12.2005 N 4334-17).

Если же в организации все же принято решение об округлении, например, до целых дней, такое округление нужно делать не по правилам арифметики, а в пользу работника.

А вот это дело напоминает о, наверное, самом старом в трудовом праве нормативном акте — это Правила об очередных и дополнительных отпусках, утверждены Народным Комиссариатом труда СССР от 30 апреля 1930 года N 169

Работница, уволенная из организации по сокращению, обратилась в суд с требованием о взыскании с денежной компенсации за дни неиспользованного отпуска на основании ст. 28 Правил, полагая, что она имела право при увольнении по данному основанию на полную компенсацию неиспользованного отпуска.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в последний рабочий год отпускной стаж составил 7 месяцев, работница была уволена в связи с сокращением штата работников, следовательно, в соответствии со ст. 28 Правил она имеет право на полную компенсацию за неиспользованный отпуск.

Однако судьи апелляционной инстанции не согласились с мнением суда первой инстанции и указали, что ст. 28 Правил применяется лишь в том случае, если работник проработал в организации меньше года. В случае же увольнения работника, отработавшего в организации более одного года, компенсация определяется пропорционально отпускному стажу.

Кассационный суд указал, что выводы суда апелляционной инстанции основанными на неверном толковании норм права, поэтому апелляционное определение отменил и оставил в силе решение суда первой инстанции.