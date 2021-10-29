Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Топ вопросов про отпуск и отпускные

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовое право
Версия для печати

Карантинный больничный — основание ли для продления или перенесения отпуска?

В письме Минтруда от 09.04.2020 N 14-2/В-393 указано, что временная нетрудоспособность в связи с карантином не является основанием для продления или перенесения отпуска.

Однако ст. 124 ТК РФ говорит о том, что в случае временной нетрудоспособности работника ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок.

А в силу ч. 2 ст. 1.3 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ страховым случаем признается в том числе временная нетрудоспособность застрахованного лица вследствие заболевания или травмы и в других случаях, предусмотренных ст. 5 (в которой упоминается, в том числе, и карантин застрахованного лица).

Работодатель обжаловал в суде отказ ФСС выплатить пособие за период, совпавший с отпуском.

Суд не согласился с позицией Минтруда, т.к. пришел к выводу о том, что в спорный период времени в установленном законом порядке был оформлен листок нетрудоспособности, а ранее предоставленный отпуск приказом работодателя перенесен в связи с временной нетрудоспособностью на другой период, что соотносится с требованиям статьи 124 ТК РФ.

Ссылка же ответчика на письмо Минтруда России от 09.04.2020 N 14-2/В-393 была отклонена, поскольку данное письмо не является нормативным правовым актом (Определение Девятого КСОЮ от 27.05.2021 г. по делу N8Г-1725/2021[88-3021/2021).

Нужно ли округлять количество дней неиспользованного отпуска, подлежащих компенсации при увольнении, до целого числа?

Третий кассационный суд в Определение от 18.01.2021 г. по делу N8Г-18195/2020 при рассмотрении дела о взыскании недоплаченной, по мнению работника, компенсации за неиспользованный отпуск отклонил доводы работника о необходимости округления количества неиспользованных дней до целого числа.

Аналогичная позиция о том, что округление количества дней неиспользованного отпуска при расчете компенсации законодательством не предусмотрено, ранее уже озвучивалась специалистами Минтруда (Письмо от 02.11.2018 N 14-2/ООГ-8717), Роструда (см. ответы с информационного портала «Онлайнинспекция.РФ») и Минздравсоцразвития (Письмо от 07.12.2005 N 4334-17).

Если же в организации все же принято решение об округлении, например, до целых дней, такое округление нужно делать не по правилам арифметики, а в пользу работника.

Сколько нужно отработать в текущем рабочем году сокращенному работнику, чтобы получить компенсацию за полный отпуск при увольнении?

А вот это дело напоминает о, наверное, самом старом в трудовом праве нормативном акте — это Правила об очередных и дополнительных отпусках, утверждены Народным Комиссариатом труда СССР от 30 апреля 1930 года N 169

Работница, уволенная из организации по сокращению, обратилась в суд с требованием о взыскании с денежной компенсации за дни неиспользованного отпуска на основании ст. 28 Правил, полагая, что она имела право при увольнении по данному основанию на полную компенсацию неиспользованного отпуска.

Суд первой инстанции пришел к выводу о том, что в последний рабочий год отпускной стаж составил 7 месяцев, работница была уволена в связи с сокращением штата работников, следовательно, в соответствии со ст. 28 Правил она имеет право на полную компенсацию за неиспользованный отпуск.

Однако судьи апелляционной инстанции не согласились с мнением суда первой инстанции и указали, что ст. 28 Правил применяется лишь в том случае, если работник проработал в организации меньше года. В случае же увольнения работника, отработавшего в организации более одного года, компенсация определяется пропорционально отпускному стажу.

Кассационный суд указал, что выводы суда апелляционной инстанции основанными на неверном толковании норм права, поэтому апелляционное определение отменил и оставил в силе решение суда первой инстанции.

 

Вам надо по-другому работать с наличкой. Кого прижмут налоговики и банки? Забирайте запись, пожалуй, лучшего вебинара «Клерка»: «Как будут контролировать наличку по 115-ФЗ». 

Только сегодня можно забрать запись со скидкой 60%. Программу вебинара смотрите здесь

Подборка полезных мероприятий

Разместить