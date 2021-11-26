«Ночной бухгалтер». Приказы о приеме на работу больше не нужны, но бухгалтеры в ступоре

Казалось бы, бумаги станет меньше — живи да радуйся. Так нет же, бухгалтеры и кадровики все равно недовольны. Что на этот раз?

И че вам все не нравится

С кадровыми документами в последнее время происходит что-то неладное: какие-то из них переходят в электронный вид, а какие-то становятся необязательными, но все это только добавляет хаоса.

Вот, например, приказ о приеме на работу: его сделали необязательным. Бухгалтеры не понимают, как быть с СЗВ-ТД. Ведь сейчас там указывают дату и номер приказа о приеме на работу. А что писать теперь?

Тут, пожалуй, проблема просто в привычке. Т.к. в правилах по заполнению СЗВ-ТД не обязательно прописывать именно приказ — можно и трудовой договор.

Но это, увы, не единственный вопрос. Вот что пишут наши читатели про «необязательность» кадровых документов:

«...В результате у одного за год по пять отпусков, у другого — ни разу не давали и компенсации не будет, потому что мы не помним, за сколько мы должны, может гулял....Да хотя бы откройте любимый 402-ФЗ и удивитесь, что из унифицированных документов остались только кассовые ордера да платёжка.» «Да у них теперь всё не обязательно. и Т-2 не нужна, и приказы не обязательно. бухгалтер итак разберётся со всем — он может угадать кто когда и что кому. Видимо, теперь можно полноценно заниматься контролем кто на чём приехал на работу. А то до этого отвлекаться приходилось.»

Комментирует Юлия Жижерина, директор учебно-консалтингового центра «Мир трудовых отношений», эксперт по трудовому праву:

— Представим, что организация отказалась от оформления приказа. Вроде бы уменьшился документооборот, вроде все отлично! Принимаем работикна на работу без приказа. Но! Ведь надо еще внести запись в трудовую книжку (а многие работники еще не отказались от бумажных трудовых книжек). Согласно п. 10 Приказа Минтруда от 19 мая 2021 г. N 320н, в трудовую книжку заносятся заносятся дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, согласно которому работник принят на работу. Но приказа теперь нет. Что вносить в трудовую книжку? А еще нам надо отправить отчет СЗВ-ТД в ПФР, там тоже вопросы у кадровиков. Интересно, почему при подготовке нормативного акта не учли эти моменты и сразу не внесли соответствующие изменения? Что же остается кадровикам? Наверно, пока оставить все как есть и не торопиться отменять приказ о приеме на работу. В конце концов, отмена одного документа не так уж освободит кадровиков от рутины.

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Ваша несмотря ни на что оптимистичная редакция