Не приняли на работу – возместите моральный вред

Неважно, кто в вашей организации занимается кадровыми вопросами — бухгалтер или кадровик. В работе с вакансиями есть много тонкостей, которые порой могут довести даже до суда.

Общий механизм вы знаете. Когда предприятию нужен работник, вакансия размещается в интернете, иных средствах информации или передается в центр занятости. Дальше соискатели направляют свое резюме, их приглашают на собеседование и обычно говорят, что сообщат о принятом решении.

Но есть нюанс: приняв на работу одного, об остальных часто благополучно забывают.

Разберем пример из судебной практики — Определение 8-го КСОЮ от 31.08.2021 N 2-735/202.

С чего все началось

Начальник отдела кадров АО «ТПЗ» 2.10.2020 г. отправил в Центр занятости Томска сведения о потребности в работниках. Среди прочего там была указана вакансия «слесарь КИПиА», необходимое количество работников — 1, заработная плата от 30 000 руб., график работы с 08.00-17.00.

15 октября 2020 г. некий И. посредством почтовой корреспонденции направил в адрес АО «ТПЗ» заявление о заключении с ним трудового договора. И. основывался на информации о наличии вакансии «слесарь КИПиА», размещенной сайте Центра занятости.

Это письмо АО «ТПЗ» получило 26.10. 2020 г. В ответ кадровики предприятия написали И., что взять его на работу не могут, т.к. такой вакансии у них нет. То есть ее хотели открыть, когда планировали заключить госконтракт для нужд Минобороны. Но контракт не заключили, вакансию открыть не получилось. И конечно, в конце И. сказали, что его контакты на предприятии сохранили для возможного сотрудничества в будущем.

Проблема была в том, что ответ отправили И. 05.02.2021 г.

Гражданину И. такой ответ не понравился. Он обратился в суд с иском к предприятию.

В своем иске И. просил:

признать отказ АО «ТПЗ» в заключении с ним трудового договора незаконным;

взыскать с ответчика моральный ущерб в размере действующего минимального прожиточного минимума (в Томской области в 2020 году он был равен 11858 руб.);

возместить затраты на почтовые отправления в размере 96 руб.

Зачем И. пошел в суд

Свои требования И. мотивировал тем, что отправил письменное заявление ответчику, но в течение семи дней ответа не получил — что означает отказ в заключении трудового договора.

Из-за этого у И. «возникли существенные значительные негативные последствия, связанные с невозможностью приобретать и пользоваться всеми частными материальными и нематериальными благами человека и гражданина».

Что сказали суды

Суд первой инстанции И. в удовлетворении требований отказал. Исходил суд при этом из того, что отказ в заключении трудового договора со стороны ответчика мотивирован отсутствием вакансии. Отказ не связан с личными качествами истца и доказательств, свидетельствующих о дискриминации в отношении истца со стороны ответчика не представлено.

На что опирался суд: на положения статьи 64ТК РФ;

разъяснения Верховного Суда РФ, изложенные в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации».

Но тот факт, что ответ на заявление истца о приеме на работу от 15 октября 2020 г. был дан лишь 5 февраля 2021 г., суд все же постановил взыскать с ответчика компенсацию в пользу истца — 1000 рублей.

На что опирался суд: на положения статей ТК и статьи 151 ГК РФ;

разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, изложенные в постановлении от 20 декабря 1994 г. N 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального вреда».

Самое важное из этой истории заключается в следующем.

По письменному требованию лица, которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования (часть 5 статьи 64 Трудового кодекса Российской Федерации).

Итоги

Для соискателей: нашли подходящую вам вакансию, подавайте сразу заявление, и если не получите ответ — можете получить компенсацию морального вреда.

Для предприятия — если получили отклик, не забудьте ответить соискателю в течении 7 рабочих дней, иначе придется возместить моральный вред.

Важный момент: направление резюме через сайт и прохождение собеседования не приравниваются к просьбе о трудоустройстве.