«Ночной бухгалтер». Власти будут следить за арендой жилья и штрафовать за сдачу по-черному

Всех, кто сдает или снимает жилье, загонят в новое госприложение. В нем нужно будет регистрировать все договоры аренды и проводить все расчеты.

Даешь обеление рынка

Минстрой готовит новую систему, чтобы ввести из тени рынок аренды жилья: людей хотят обязать регистрировать там все договоры аренды и вести расчеты.

Для этого будет специальное приложение. За расчеты «мимо кассы» (то есть без этого приложения) введут, конечно же, штрафы.

Пока непонятно, когда и как систему введут: затраты на ее разработку уже насчитали колоссальные.

Читатели «Клерка» идею уже оценили:

«Ага, сейчас прям побежала туда регистрироваться. Закончится тем, что отмоют на это дело деньги, ставки аренды возрастут, а те кто вышел из тени, вернутся в тень обратно.» «А выселение арендаторов тоже через приложение будет, и штрафы за несвоевременную оплату?»

Инициативу прокомментировала предприниматель, основатель «Делаем бизнес вместе» Наталья Горячая:

— Власти очень озабочены проблемой пополнения госбюджета. Контролировать и выжимать из населения и организаций налоговые и иные платежи проще, чем думать над тем, как стимулировать экономику к росту. Вложения, пусть даже 1.2 млрд рублей в это приложение, за неиспользование которого будут штрафовать, экономике денег не принесут. Бюджет будет наполняться, а деньги из экономики будут вынимать. К тому же с ужасом представляю себе, как будет работать это приложение, глядя на то, как работает, например, «Электронное казначейство»: обнять и плакать. И еще: какова будет методика привлечения к ответственности? Это будет что-то вроде «ты виноват потому, что программа так посчитала»?

Что-то про 3-НДФЛ

Детей до 16 лет не будут штрафовать за несдачу 3-НДФЛ. А вот взрослые вполне могут налететь на штраф, если не предоставят пояснения по этой декларации.

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Кручу, верчу, запутать хочу

...иначе и не назовешь ситуацию, в которой Минфин запудрил всем мозги с лимитом дохода по УСН. Теперь у бухгалтеров два разъяснения министерства, которые противоречат друг другу.

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Ваша считает дни до Нового года редакция