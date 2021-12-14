«Ночной бухгалтер». Если вовремя не сдать отчетность, к вам нагрянет прокуратура

Не сдали вовремя 6-НДФЛ? Добро пожаловать в особо опасные преступники. Иначе и не объяснить, с чего вдруг прокуратура теперь занимается нарушениями сроков сдачи отчетности.
Спасибо, что не следственный комитет
Компаниями и ИП, которые просрочивают отчетность, заинтересовалась прокуратура. Рассылает грозные требования «привлечь к ответственности виновных»:
Смешнее всего то, что в фирме, которая получила такое «письмо счастья», один учредитель и он же генеральный директор, больше сотрудников нет. Нечем, похоже, больше правоохранителям заняться...
— Есть вероятность, что особый интерес со стороны прокуратуры к своевременной сдаче отчетности связан с упразднением с начала 2021 года справок по форме 2-НДФЛ, — считает Евгений Ефимов, старший юрист налоговой практики Kaminskiy, Stepanov & Partners. — Игнорировать не надо: в соответствии со ст. 6 закона «О прокуратуре», требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Не сделаете — будет ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ. В целом, это похоже на обычную для прокурорского надзора практику, которая связана с необходимостью увеличения показателей в этой области в конце года и, как правило, не носит системный характер.
Бухгалтеры смеются: что, мол, самого себя «розгами высечь»? Но многие говорят, что это не единичный случай. Некоторые даже ходили в суд за просрочку 4-ФСС.
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Обсудим:
- как 6-НДФЛ за 2021 год сдать по новой форме;
- зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ;
- зарплату выплатили в последний день квартала, НДФЛ уплачен в следующем квартале — как это отразить в 6-НДФЛ;
- порядок ведения воинского учёта;
- резервирование сотрудников на случай введения военного положения и ЧС;
- нормы ТК РФ и разъяснения Минтруда о размерах выплат за первую и вторую половины месяца;
- сроки выплаты заработной платы, среднего заработка, премий.
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