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«Ночной бухгалтер». Если вовремя не сдать отчетность, к вам нагрянет прокуратура

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Не сдали вовремя 6-НДФЛ? Добро пожаловать в особо опасные преступники. Иначе и не объяснить, с чего вдруг прокуратура теперь занимается нарушениями сроков сдачи отчетности.

Спасибо, что не следственный комитет

Компаниями и ИП, которые просрочивают отчетность, заинтересовалась прокуратура. Рассылает грозные требования «привлечь к ответственности виновных»:

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Смешнее всего то, что в фирме, которая получила такое «письмо счастья», один учредитель и он же генеральный директор, больше сотрудников нет. Нечем, похоже, больше правоохранителям заняться...

— Есть вероятность, что особый интерес со стороны прокуратуры к своевременной сдаче отчетности связан с упразднением с начала 2021 года справок по форме 2-НДФЛ, — считает Евгений Ефимов, старший юрист налоговой практики Kaminskiy, Stepanov & Partners. — Игнорировать не надо: в соответствии со ст. 6 закона «О прокуратуре», требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Не сделаете — будет ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ. В целом, это похоже на обычную для прокурорского надзора практику, которая связана с необходимостью увеличения показателей в этой области в конце года и, как правило, не носит системный характер.

Бухгалтеры смеются: что, мол, самого себя «розгами высечь»? Но многие говорят, что это не единичный случай. Некоторые даже ходили в суд за просрочку 4-ФСС.

Не хотите проблем с 6-НДФЛ? Рассказываем все, что надо знать, на онлайн-семинаре КАМИН 23 декабря.

Обсудим:

  • как 6-НДФЛ за 2021 год сдать по новой форме;
  • зарплата за декабрь 2021 — как отразить в 6-НДФЛ;
  • зарплату выплатили в последний день квартала, НДФЛ уплачен в следующем квартале — как это отразить в 6-НДФЛ;
  • порядок ведения воинского учёта;
  • резервирование сотрудников на случай введения военного положения и ЧС;
  • нормы ТК РФ и разъяснения Минтруда о размерах выплат за первую и вторую половины месяца;
  • сроки выплаты заработной платы, среднего заработка, премий.

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Мда

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Заживем (наверное)

Грустная и совсем не занимательная статистика. Мигранты по зарплатам догнали обычные зарплаты россиян.

А КПРФ посчитала, сколько власти задолжали пенсионерам с учетом инфляции. Спойлер: сумма космическая.

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