«Ночной бухгалтер». Если вовремя не сдать отчетность, к вам нагрянет прокуратура

Не сдали вовремя 6-НДФЛ? Добро пожаловать в особо опасные преступники. Иначе и не объяснить, с чего вдруг прокуратура теперь занимается нарушениями сроков сдачи отчетности.

Спасибо, что не следственный комитет

Компаниями и ИП, которые просрочивают отчетность, заинтересовалась прокуратура. Рассылает грозные требования «привлечь к ответственности виновных»:

Смешнее всего то, что в фирме, которая получила такое «письмо счастья», один учредитель и он же генеральный директор, больше сотрудников нет. Нечем, похоже, больше правоохранителям заняться...

— Есть вероятность, что особый интерес со стороны прокуратуры к своевременной сдаче отчетности связан с упразднением с начала 2021 года справок по форме 2-НДФЛ, — считает Евгений Ефимов, старший юрист налоговой практики Kaminskiy, Stepanov & Partners. — Игнорировать не надо: в соответствии со ст. 6 закона «О прокуратуре», требования прокурора подлежат безусловному исполнению в установленный срок. Не сделаете — будет ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ. В целом, это похоже на обычную для прокурорского надзора практику, которая связана с необходимостью увеличения показателей в этой области в конце года и, как правило, не носит системный характер.

Бухгалтеры смеются: что, мол, самого себя «розгами высечь»? Но многие говорят, что это не единичный случай. Некоторые даже ходили в суд за просрочку 4-ФСС.

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