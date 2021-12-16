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Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2021 года

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Рубрика Отчетность
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Скоро начнется отчетный период за 4 квартал (год). Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.

Бланк декларации, расчета, сведений

Утвержден

Срок сдачи

Сведения о среднесписочной численности работников

С 2021 года форма не сдается! Данные о ССЧ включены в форуму расчета по страховым взносам (РСВ)  

 

Фонд социального страхования

Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)

20 января (в бумажном виде)

25 января (в форме электронного документа)

НДФЛ

Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ) Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021)

1 марта

Справка о доходах физического лица (бывшая форма 2-НДФЛ) — включена в годовой расчет 6-НДФЛ!    
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) Приказ ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@ 4 мая

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, электронные трудовые книжки

СВЗ-ТД Сведения о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки). При приеме или увольнении сдаются на следующий день после издания приказа, по прочим кадровым мероприятиятиям см. даты в таблице. Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п (ред. от 27.10.2020)

15 ноября

15 декабря

17 января

СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п

16 ноября

15 декабря

17 января

ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п 20 января
Расчет по страховым взносам Приказ ФНС России № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 (ред. от 15.10.2020)

31 января

Расчет по страховым взносам КФХ без работников Приказ ФНС России № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 (ред. от 15.10.2020) 31 января
Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1) Постановление Правления от 06.12.2018 № 507п 1 марта

НДС, акцизы и алкоголь

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2021 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ

20 января

Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союзаПриказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@

22 ноября

20 декабря

20 января

Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 26.03.2021)

25 января

Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@

25 ноября

27 декабря

25 января

Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы

 Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@

25 ноября

27 декабря

25 января

Представление деклараций по алкоголю

 Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396 20 января

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Единая (упрощенная) налоговая декларация Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007

20 января

Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения Приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@

31 марта (организации)

4 мая(ИП)

ЕСХН

Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 18.12.2020)

31 марта

Налог на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 11.09.2020)

29 ноября

28 декабря

28 марта

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 11.09.2020)

28 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей) Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 19.12.2019)

29 ноября

28 декабря

28 марта

Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 19.12.2019) 28 марта
Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1

28 марта

Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@

29 ноября

28 декабря

28 марта

Налог на имущество

Декларация по налогу на имущество организаций Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@
(ред. от 18.06.2021)

30 марта

НДПИ

Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых

Приказ ФНС России от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@

30 ноября

10 января

31 января

Водный налог

Налоговая декларация по водному налогу Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015

20 января

Налог на игорный бизнес

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес

Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017) — за ноябрь

Приказ ФНС России от 05.07.2021 N ЕД-7-3/634@ - за декабрь, январь

22 ноября

20 декабря

20 января

Транспортный налог

Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по транспортному налогу не сдаются  

 

Земельный налог

Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по земельному налогу не сдаются  

 

Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерская отчетность сдается только в электронном виде! Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.19.04.2019)

31 марта

Экологические платежи

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043

10 марта

Расчет суммы экологического сбора Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488

14 апреля

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