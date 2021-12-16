Сроки сдачи отчетности за 4 квартал 2021 года

Скоро начнется отчетный период за 4 квартал (год). Мы решили вам напомнить, какую отчетность и когда надо сдавать.
|Бланк декларации, расчета, сведений
Утвержден
Срок сдачи
Сведения о среднесписочной численности работников
|С 2021 года форма не сдается! Данные о ССЧ включены в форуму расчета по страховым взносам (РСВ)
Фонд социального страхования
|Форма 4 ФСС РФ. Расчет по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения
|Приказ ФСС № 381 от 26.09.2016 (в редакции приказа от 07.06.2017 № 275)
20 января (в бумажном виде)
25 января (в форме электронного документа)
НДФЛ
|Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (6-НДФЛ)
|Приказ ФНС России от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ (ред. от 28.09.2021)
1 марта
|Справка о доходах физического лица (бывшая форма 2-НДФЛ) — включена в годовой расчет 6-НДФЛ!
|Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
|Приказ ФНС России от 15.10.2021 № ЕД-7-11/903@
|4 мая
Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование, электронные трудовые книжки
|СВЗ-ТД Сведения о трудовой деятельности (электронные трудовые книжки). При приеме или увольнении сдаются на следующий день после издания приказа, по прочим кадровым мероприятиятиям см. даты в таблице.
|Постановление Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п (ред. от 27.10.2020)
15 ноября
15 декабря
17 января
|СЗВ-М Сведения о застрахованных лицах
|Постановление Правления ПФ РФ от 15.04.2021 № 103п
16 ноября
15 декабря
17 января
|ДСВ-3 Реестр застрахованных лиц, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя
|Постановление Правления ПФ РФ 09.06.2016 № 482п
|20 января
|Расчет по страховым взносам
|Приказ ФНС России № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 (ред. от 15.10.2020)
31 января
|Расчет по страховым взносам КФХ без работников
|Приказ ФНС России № ММВ-7-11/470@ от 18.09.2019 (ред. от 15.10.2020)
|31 января
|Персонифицированная отчетность в Пенсионный фонд (формы СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1)
|Постановление Правления от 06.12.2018 № 507п
|1 марта
НДС, акцизы и алкоголь
|Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2021 г. Журнал представляется неналогоплательщиками НДС, налогоплательщиками, освобожденные по ст.145 НК, не признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности по посредническим договорам.
|Пункт 5.2. статьи 174 Налогового кодекса РФ
20 января
|Представление налоговой декларации по косвенным налогам при импорте товаров на территорию РФ с территории государств — членов Евразийского экономического союза
|Приказ ФНС России от 27.09.2017 № СА-7-3/765@
22 ноября
20 декабря
20 января
|Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость
|Приказ ФНС РФ № ММВ-7-3/558@ от 29.10.2014 (ред. от 26.03.2021)
25 января
|Налоговая декларация по акцизам на этиловый спирт, алкогольную и (или) подакцизную спиртосодержащую продукцию
|Приказ ФНС России от 27.08.2020 № ЕД-7-3/610@
25 ноября
27 декабря
25 января
Налоговая декларация по акцизам на автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, природный газ, автомобили легковые и мотоциклы
|Приказ ФНС России от 13.10.2020 № ЕД-7-3/747@
25 ноября
27 декабря
25 января
Представление деклараций по алкоголю
|Приказ Росалкогольрегулирования от 17.12.2020 № 396
|20 января
Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Единая (упрощенная) налоговая декларация
|Приказ Минфина РФ № 62н от 10.02.2007
20 января
Единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН
|Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|Приказ ФНС России от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958@
31 марта (организации)
4 мая(ИП)
ЕСХН
|Налоговая декларация по единому сельскохозяйственному налогу
|Утверждена Приказом ФНС РФ № ММВ-7-3/384@ от 28.07.14 (ред. от 18.12.2020)
31 марта
Налог на прибыль
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, исчисляющих ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли
|Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 11.09.2020)
29 ноября
28 декабря
28 марта
|Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций, для которых отчетным периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев
|Приказ ФНС России от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ (ред. от 11.09.2020)
28 марта
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов (при исчислении ежемесячных платежей)
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 19.12.2019)
29 ноября
28 декабря
28 марта
|Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов
|Приказ ФНС России от 02.03.2016 № ММВ-7-3/115@ (ред. от 19.12.2019)
|28 марта
|Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
|Приказ МНС РФ от 5 января 2004 г. № БГ-3-23/1
28 марта
|Налоговая декларация о доходах, полученных российской организацией от источников за пределами Российской Федерации
|Приказ МНС РФ от 23 декабря 2003 г. № БГ-3-23/709@
29 ноября
28 декабря
28 марта
Налог на имущество
|Декларация по налогу на имущество организаций
|
Приказ ФНС России от 14.08.2019 № СА-7-21/405@
(ред. от 18.06.2021)
30 марта
НДПИ
Налоговая декларация по налогу на добычу полезных ископаемых
Приказ ФНС России от 08.12.2020 № КЧ-7-3/887@
30 ноября
10 января
31 января
Водный налог
|Налоговая декларация по водному налогу
|Приказ ФНС № ММВ-7-3/497@ от 09.11.2015
20 января
Налог на игорный бизнес
|Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
Приказ ФНС России от 28.12.2011 № ММВ-7-3/985@ (ред. от 17.04.2017) — за ноябрь
Приказ ФНС России от 05.07.2021 N ЕД-7-3/634@ - за декабрь, январь
22 ноября
20 декабря
20 января
Транспортный налог
|Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по транспортному налогу не сдаются
Земельный налог
|Начиная с отчетности за 2020 год, декларации по земельному налогу не сдаются
Бухгалтерская отчетность
|Бухгалтерская отчетность сдается только в электронном виде!
|
Утверждена приказом Минфина № 66н от 02.07.10
(в ред.19.04.2019)
31 марта
Экологические платежи
|Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду
|Приказ Минприроды России от 10.12.2020 № 1043
10 марта
|Расчет суммы экологического сбора
|Утвержден приказом Росприроднадзора от 22.08.2016 № 488
14 апреля
У нас много других полезных инструментов для бухгалтера.
ВНИМАНИЕ!
Скоро на «Клерке» стартует обучение на онлайн-курсе повышения квалификации для получения удостоверения, которое попадет в госреестр. Тема курса: управленческий учет.
- Длительность 120 часов за 1 месяц
- Ваше удостоверение в реестре Рособрнадзора (ФИС ФРДО)
- Выдаем Удостоверение о повышении квалификации
- Курс соответствует профстандарту «Бухгалтер»
Повысьте свою ценность как специалиста в глазах директора. Смотреть полную программу