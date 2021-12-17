«Ночной бухгалтер». Мы узнали, как ФНС будет ловить бумажный НДС и другую «чернуху»

У налоговиков появился свой «Молот ведьм» — внутренний регламент ФНС, как искать и наказывать продавцов бумажного НДС, обнальщиков и прочую «чернуху». Редакция «Клерка» раздобыла текст: там много любопытного.

Молот ведьм

Проблема бумажного НДС и прочих черных схем долгое время заключалась в том, что сами продавцы подобных услуг легко избегают наказания: оно настигает в основном самих схематозников, то есть покупателей. С одной стороны, понятно: есть спрос — значит, есть и предложение. С другой стороны, проблему все равно надо решать.

Теперь у инспекторов есть пособие в инквизиторском духе — подробная инструкция о том, как находить площадки, продающие черную оптимизацию налогов. Мы раздобыли полный текст, его можно скачать вот тут.

Из интересного: борьба будет беспощадной, продавцов нелегальных услуг будут сдавать правоохранителям и принудительно ликвидировать. Ужесточится и подход к покупателям: побуждать уточняться их будут чаще, а еще настаивать на включении в договоры налоговых оговорок.

Актуальность регламента, по словам нашего источника — март 2021 года. То есть разработали его давно и работа по нему идет уже почти целый год.

Вот только стало ли от этого меньше «чернухи»?

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