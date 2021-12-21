«Ночной бухгалтер». Будет новый способ зарегистрироваться самозанятым

Для самозанятых придумали новый способ оформить свой статус — через Госуслуги.

И тебя зарегистрируют, и меня зарегистрируют

Режим НПД набирает все большую популярность в стране, и власти рады стараться: чтобы оформить самозанятость, теперь достаточно воспользоваться Госуслугами.

В закон № 422-ФЗ внесут изменения. К уже существующим трем способам подать заявление (через банк, «Мой налог» или сайт ФНС) добавится четвертый.

Если вы воспользуетесь новым способом, то именно там — на Госуслугах — вам и нужно ждать решения по своему заявлению, дали вам статус СМЗ или отказали в нем.

— Отлично, что появился ещё один способ регистрации, — говорит Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита». — Но даже сейчас стать самозанятым — просто и быстро независимо от выбранной для регистрации платформы. Не забудьте только, что после регистрации всё равно нужно пользоваться приложением «Мой налог». Именно там плательщики НПД выписывают чеки, следят за рассчетами по налогу и предельным уровнем дохода.

Кругом одни стандарты

Бухгалтеры в предвкушении: с 2022 года заработают сразу четыре новых ФСБУ:

ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;

ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Когда со всем разбираться?

Мы на «Клерке» представили, какая это будет головная боль, и поэтому собрали вам топовых помощников:

Елену Васильеву, которая не только проведет онлайн-практикум по ФСБУ 25/2018, но и покажет, как с ним работать в 1С;

Сергея Верещагина, который разберет подводные камни ФСБУ по основным средствам.

Ты делаешь это без уважения

...можно попробовать сказать налоговикам, если они присылают вам письмо без таких выражений:

Впрочем, героям нашей истории уважение не помешало с требованием все равно накосячить.

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Про налоги и декларации

Не забудьте до конца года сдать заявление на возврат налога за 2018 год, если у вас такая необходимость есть. Иначе заявление превратится в тыкву (это не шутка).

ФНС напомнила, что в декларации по налогу на имущество организаций надо будет указывать новые коды льгот. Берите их на заметку.

Инструкция

Минтруд разработал правила для центров занятости, как им надо подбирать сотрудников для работодателей. Там есть интригующая «технология интеллектуального поиска».

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Ваша засыпанная снегом редакция