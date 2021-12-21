С 2022 года вводятся четыре ФСБУ

Бухгалтерскую отчетность за 2022 год надо будет составлять с учетом новых требований. С 1 января 2022 года в обязательном порядке начнут применяться четыре стандарта:
- ФСБУ 6/2020 «Основные средства»;
- ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»;
- ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения»;
- ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».
Согласно ФСБУ по ОС компания сама устанавливает стоимость, с которой объект считается основным средством. Но условие использования долее 12 месяцев при этом сохраняется.
Начинать начислять амортизацию нужно с даты признания ОС в бухучете, но можно и со следующего месяца, как сейчас.
ФСБУ 6/2020: как по-новому учитывать основные средства с 1 января 2022 годаАренда
Полученное в аренду (лизинг) имущество не будет объектом ОС. При его получении надо будет признать право пользования активом (ППА).
- будут ли они применять новый ФСБУ в отношении тех договоров аренды, исполнение которых началось до 31.12.2021;
- признаются ли предметы аренды в качестве ППА;
- как рассчитывается фактическая ППА;
- как оценивается обязательство по аренде;
- как арендодатель будет учитывать любую аренду — как операционную аренду или по общим правилам стандарта.
Как отражать в бухгалтерском и налоговом учете получение имущества в лизинг по правилам ФСБУ 25/2018Капвложения
ФСБУ 26/2020 относит к капитальным вложениям только те затраты, которые связаны с ОС (с их приобретением, созданием, улучшением или восстановлением).
Правда, уже подготовлены поправки в этот ФСБУ и к капвложениям будут относиться еще затраты на нематериальные активы.
ФСБУ 26/2020: как по-новому учитывать капитальные вложения с 1 января 2022 годаДокументооборот
ФСБУ 27/2020 распространяется на две категории документов:
- первичку;
- учетные регистры.
Сумму в документах отражают в рублях. Если операция в валюте, нужно одновременно указать ее сумму в валюте и в рублях.
Стандарт позволяет оформлять документы в электронном виде, причем не устанавливает виды электронной подписи, которой они подписываются.
Бумажные документы нужно хранить в виде подлинников, а электронные — в виде записей в информационной базе.
В стандарте есть норма по хранению документов только на территории РФ. Но она вступит в силу только через 2 года.
Новый ФСБУ 27/2021 про документооборот в бухучете надо будет применять уже с 2022 года
ФСБУ 27/2021: как теперь работать с документами и документооборотом
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