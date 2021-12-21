С 2022 года вводятся четыре ФСБУ

Бухгалтерскую отчетность за 2022 год надо будет составлять с учетом новых требований. С 1 января 2022 года в обязательном порядке начнут применяться четыре стандарта:

Согласно ФСБУ по ОС компания сама устанавливает стоимость, с которой объект считается основным средством. Но условие использования долее 12 месяцев при этом сохраняется.

Начинать начислять амортизацию нужно с даты признания ОС в бухучете, но можно и со следующего месяца, как сейчас.

Полученное в аренду (лизинг) имущество не будет объектом ОС. При его получении надо будет признать право пользования активом (ППА).

Из-за ФСБУ по аренде даже малым предприятиям придется изменить учетную политику. Им нужно до­пол­ни­тель­но от­ра­зить:

будут ли они при­ме­нять новый ФСБУ в от­но­ше­нии тех до­го­во­ров арен­ды, ис­пол­не­ние ко­то­рых на­ча­лось до 31.12.2021;

при­зна­ют­ся ли пред­ме­ты арен­ды в ка­че­стве ППА;

как рас­счи­ты­ва­ет­ся фак­ти­че­ская ППА;

как оце­ни­ва­ет­ся обя­за­тель­ство по арен­де;

как арен­до­да­тель будет учи­ты­вать любую арен­ду — как опе­ра­ци­он­ную арен­ду или по общим пра­ви­лам стан­дар­та.

ФСБУ 26/2020 относит к капитальным вложениям только те затраты, которые связаны с ОС (с их приобретением, созданием, улучшением или восстановлением).

Правда, уже подготовлены поправки в этот ФСБУ и к капвложениям будут относиться еще затраты на нематериальные активы.

ФСБУ 27/2020 распространяется на две категории документов:

первичку;

учетные регистры.

По стандарту бухгалтерские документы нужно составлять на русском языке. Если они на иностранном языке, должен быть построчный перевод на русский.

Сумму в документах отражают в рублях. Если операция в валюте, нужно одновременно указать ее сумму в валюте и в рублях.

Стандарт позволяет оформлять документы в электронном виде, причем не устанавливает виды электронной подписи, которой они подписываются.

Бумажные документы нужно хранить в виде подлинников, а электронные — в виде записей в информационной базе.

В стандарте есть норма по хранению документов только на территории РФ. Но она вступит в силу только через 2 года.