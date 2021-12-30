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Правозащитник: «2022 год ресторанному бизнесу нужно начать с работы над своими ошибками»

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Рубрика Проверки
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Где проходит грань между послаблениями, основанными на понимании органами ФНС России реальной ситуации в ресторанном бизнесе, и нарушением закона, которое ни при каких обстоятельствах не останется без внимания и привлечения к ответственности?

Об этом «Клерку» рассказал участник проекта-победителя Конкурса Грантов Мэра Москвы «Общепит Москвы под контролем институтов гражданского общества» Александр Хаминский.

2021 год, как и 2020, прошёл в условиях непрекращающейся пандемии. Однако по сравнению с периодом «первой волны» в год уходящий мы вошли намного более подготовленными. Мы все: и граждане, и медицинское сообщество, и представители бизнеса и органов государственной власти.

Один из видов государственной поддержки предпринимательства – снятие излишнего административного давления на отрасли, в наибольшей степени пострадавшие от последствий пандемии, – также претерпел определённые изменения. В частности, административные регламенты контрольно-надзорных органов позволяют их должностным лицам закрывать на что-то глаза без возникновения противоречий с антикоррупционным законодательством. Но эта же конструктивная позиция привела и к дополнительным злоупотреблениям со стороны тех, на кого такие меры поддержки были направлены.

Ещё во время первой самоизоляции федерального масштаба я объяснял, почему не стоит радоваться временному приостановлению ряда контрольно-надзорных мероприятий, даже если на взгляд предпринимателя какие-то «незначительные» нарушения были оправданы необходимостью спасения бизнеса в период пандемии и связанных с нею ограничений. Основной задачей было довести до сведения предпринимателей, что связанная с коронавирусом экономическая стагнация пройдёт, а правонарушения, как и ответственность за них, никуда не денутся. И в этом смысле за 1,5 года действительно мало что изменилось.

Сегодня, в преддверии непрекращающихся вечеринок, банкетов и прочих празднований, рестораторам важно обратить внимание на два момента, являющихся приоритетами № 1 для Федеральной налоговой службы, но одновременно, к сожалению, остающимися традиционными, я бы даже сказал, системными отраслевыми правонарушениями.

Во-первых, это неиспользование предприятиями общественного питания контрольно-кассовой техники в поздневечернее и ночное время. И сейчас, когда в период новогоднего «чёса» соблазнов так много, хочу напомнить владельцам ресторанов, кафе, баров и клубов:

контроль за использованием вами ККТ осуществляется независимо от времени суток. И позиция «ФНС закрывается в 18 часов, а мы как раз открываемся» или «госорганы не работают в течение длинных выходных», больше не работает.

Более того, выездные контрольные мероприятия активно реализуются в случае предоставления в территориальные налоговые органы не только документальных, но и любых иных свидетельств, подтверждающих факты неиспользования контрольно-кассовой техники.

Во-вторых, извлечение недобросовестной налоговой выгоды при использовании в заведении двух кассовых аппаратов, принадлежащих различным юридическим лицам или ИП, отлично отслеживается.

Если у вас одним юридическим лицом выбиваются чеки на алкогольную продукцию, а другим – «на кухню», поверьте, вы уже год как на заметке, а продолжая совершать это правонарушение, только усугубляете те последствия, которые рано или поздно наступят.

Разделение финансовых потоков на два и более направлений недопустимо независимо от причин и обстоятельств подобной манипуляции. А в случае, если суммарная выручка будет превышать установленный для УСН лимит, налоговыми органами это будет рассматриваться, как уклонение от уплаты налогов и получение необоснованной финансовой выгоды.

Правовую основу этих принципиальных моментов составляют Письма ФНС России от 13.07.2017 г. № ЕД-4-2/13650@ и от 11.08.2017 г. № СА-4-7/15895@.

Желаю всем войти в новый финансовый год если и не на 100% «белыми и пушистыми», хотя бы с пониманием того, с работы над какими ошибками своего бизнеса следует начать 2022. И да, отлично погулять! – и прибыльно, и законно.

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