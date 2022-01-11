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«Ночной бухгалтер». Налоговики не принимают годовой 6-НДФЛ: бухгалтеры в шоке

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Отчетность без сбоев? Не, не слышали! У бухгалтеров пошли первые проблемы со сдачей годовой формы 6-НДФЛ.

Заверните обратно

Бухгалтеры отправляют в налоговую 6-НДФЛ с правильными КБК, но отчет у них не принимают. Инспекция все возвращает обратно и пишет, что в КБК ошибки.

По традиции, налоговики требуют уточнения по этим КБК. Но что уточнять, если ошибок нет?

Мы спросили Сергея Кошелева, налогового консультанта, в прошлом руководителя УФНС по Владимирской области, координатора проекта «АналогиЯ — азбука налоговой безопасности»:

— Каждый год такая проблема со стороны ФНС. Тут просто бухгалтеры очень торопятся. Сдают на 2 месяца раньше срока и становятся «подопытными кроликами»: на них обкатывают обновления программ и их же первых камералят с пристрастием. А дальше всё устаканивается. Что тут посоветовать? Не торопиться и ждать исправление косяков, если уверены в отсутствии своих ошибок.

И еще в тему. Традиционный вопрос опять обсуждают бухгалтеры: надо ли сдавать нулевую 6-НДФЛ?

Кадровое

Пара важных новшеств:

И не забудьтесдать СЗВ-М, ДСВ-3 и СЗВ-ТД: Пенсионный фонд ждет :)

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