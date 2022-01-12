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«Ночной бухгалтер». Налоговики придумали светофор для налоговых долгов

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Долги по налогам хотят распределить по зонам разных цветов. Зеленый цвет будет означать тех, к кому приедет выездная проверка.

Желтый, зеленый, красный

Если вы думаете, что у вас безграничная фантазия, то это неправда — налоговиков вам не переплюнуть. Год только начался, а они уже придумали новый способ работы с налоговыми долгами. Правда, пока это только общая концепция.

Суть в том, что компании с задолженностью по налогам будут распределять по трем зонам. В зеленую попадут те, с кого можно что-то взыскать — к ним пойдут с проверками и вызовами на комиссии. В желтую — те, где есть какая-то «надежда» на субсидиарку, а в красную — долги, которые придется списать.

Пока непонятно, какие для такого разделения будут инструменты и четкие критерии. Но уже сейчас вопрос «кому этот светофор сделает лучше» висит в воздухе. Мы спросили Марию Ильяшенко, управляющего партнера в «Юридическое партнерство Курсив», и вот что она сказала:

— Подобные действия налоговиков вполне ожидаемы. Мы давно акцентируем внимание предпринимателей на том, что в налоговом контроле существует перекос. Суть в том, что целью является не привлечение к ответственности нарушителей, а пополнение бюджета. Об этом говорят и критерии определения выгодоприобретателей, сформированные налоговиками. Уже долгое время выгодоприобретатели определяются не по показателям ведения рисковой деятельности и количества нарушений, а по наличию активов. Так что принципиальных изменений в контроле ждать не стоит.

Но уровень автоматизации и аналитики, а значит, и эффективности работы налоговиков растет.

На практике мы видим целесообразность в структурировании бизнеса — отделении активов от рисков операционной деятельности. В случае, когда подобные действия невозможны в силу ряда причин — требований контрагентов, законодательных ограничений — тогда бизнесу стоит работать над повышением уровня комплаенса.

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