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Что говорят бухгалтеры об аутсорсинге

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Рубрика Бухгалтерский аутсорсинг
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Все знают, что на «Клерке» бухгалтеры любят поспорить, подискутировать на самые разные темы, начиная с первички и заканчивая международными стандартами отчетности. Ведь у нас самая крутая и подкованная аудитория. Но самые жаркие споры вызывает аутсорсинг — одни от него в восторге, другие ругают на чем свет стоит, а третьи...работают в аутсорсе сами :) А вы на чьей стороне?

Когда своих рук не хватает

Когда нужна помощь? Когда сам справиться не можешь. Вот и и на аутсорс переходят, когда у бухгалтера уже косоглазие выработалось от работы с монитором 24/ 7 и чтения бесконечных бумажек.

С документооборотом не справляетесь, а расширять штат — дороговато? Значит, welcome в аутсорсинг.

Некоторые подумывают, чтобы создать ОЦО — общий центр обслуживания, это такой внутренний вариант аутсорса. Принцип тот же, просто на сторону ни документы, ни ценные для компании данные не передают.

Но находятся и те, кто считает, что есть в таком варианте опасность:

 

В комментариях к статье об ОЦО в блогах тоже поддерживают идею стороннего подрядчика, причем для крупного бизнеса:

Хотя и саму идею ОЦО не отвергают.

Такие центры организовали Росатом и Норникель, например.

Пройдем по классике

И все-таки большей популярностью продолжает пользоваться классический аутсорсинг.

Правда, после того, как «Клерк» запустил собственный сервис Клерк.Бухгалтерия и рассказал о нем, в комментах забурлило.

Одни считают, что это круто, ведь профи на рынке не хватает, а после некачественного обслуживания приходится тратить время на восстановление (по словам многих наших пользователей за это еще и не доплачивают, надеемся, что не автору коммента).

Эксперты Клерк.Бухгалтерии тоже готовы восстановить ваш учет, если с вами такая беда случилась.

Но другим аутсорсинг кажется гиблым делом, а работают, по их мнению, там одни дилетанты, да еще и демпингуют.

Таких мнений, кстати, немало. Мы согласны. Редакция «Клерка» не раз писала о том, что демпинг на рынке бухгалтерских услуг — это большая проблема. Но чаще речь идет все таки о фрилансерах или автоматизированных сервисах. Они и правда занижают стоимость.

И все же не будем забывать, что бизнес в России постоянно растет. По официальным данным ФНС, только в ноябре 2021 года было зарегистрировано более 19 тысяч юрлиц и почти 72 000 индивидуальных предпринимателей. Есть где развернуться, коллеги!

Есть опыт

У некоторых наших читателей негативное отношение к аутсорсингу сложилось из-за опыта работы в нем. Вот например в комментариях делятся:

Так вот в чем дело — запредельная нагрузка. Хотя такой темп некоторые считают, наоборот, отличным способом профессионально развиться и к тому же избежать лишних рисков, как при работе главбухом в одном лице.

В общем, мнения все очень и очень разные.

А есть еще проблема поиска клиентов. О ней в октябре прошлого года рассказали одни из наших популярных блогеров.

Там, кстати и дельный совет для аутсорсеров давали — как не перегружать персонал сверх меры.

И, знаете, какой метод поиска клиентов для аутсорсинга самый выигрышный? Сарафанное радио! Говорят, оно даже именитых маркетологов обставит. Проще говоря, — делайте работу качественно, и клиенты сами подтянутся.

Надеемся, что Клерк.Бухгалтерия оправдает высокие ожидания клиентов, и они о нас тоже начнут всем рассказывать и только хорошее ;)

А пока поделитесь — есть у вас опыт с аутсорсингом? Неважно — работали вы в нем или прибегали к его услугам. Расскажите, нам интересно! Ведь говорят. что надо учиться на чужих ошибках, а не на своих, так что мы к вам обязательно прислушаемся.

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