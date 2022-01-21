Почему ФНС — лучшая в мире, зачем так часто менять НК и причем тут адекватность. Что наговорили про налоги на Гайдаровском форуме

Заходят как-то на Гайдаровский форум глава ФНС и замминистра финансов, а депутат Госдумы им говорит: чего это вы без галстуков пришли? Мы собрали топ самых ярких тем и высказываний участников налоговой дискуссии на форуме.

Действующие лица: глава ФНС Даниил Егоров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Блиц: три приоритета налоговой политики

Замминистра финансов считает, что три приоритета налоговой политики — это администрируемость, собираемость и предсказуемость.

А вот глава ФНС заявил, что это упрощение, доверие, и...адекватность реалиям. За последнее словосочетание он почему-то извинился.

НК часто переписывают. Это проблема?

Как сказал Андрей Макаров, за несколько лет поменяли тысячи норм НК. Сейчас в Думе целых 16 законопроектов об изменении Налогового кодекса. Успевают ли за этим следить сами налоговики?

Даниил Егоров прямо не ответил. Вместо этого он рассказал о другой проблеме:

— Нам необходимо автоматизировать каждое слово в Налоговом кодексе... Когда я говорю «нам», это, кстати, касается и плательщиков, потому что они тоже сидят в учетных системах.

Поэтому большая проблема для налоговиков — успеть автоматизировать новые нормы. Например, если что-то приняли в осеннюю сессию, то эти нормы нужно применять уже с начала нового года.

Но за последние 3 года власти внесли 30 законов, включающие изменения в ст. 149 НК (об НДС). И это только в одну статью, привел пример Андрей Макаров.

Может, все такие изменения не для удобства налогоплательщиков и не столько для цирофвизации, сколько для удобства самих налоговиков?

— Когда я пытаюсь выяснить, почему нельзя хотя бы одним законом вносить все изменения в одну статью, мне отвечают, что «это разные департаменты готовят, нам неудобно», — сказал депутат.

Егоров сказал, что, если в Госдуме это сделают, это очень сильно облегчит жизнь. Хотя бы для налоговой.

В НК есть не все, что делают налоговики. То, чего нет в НК, законно?

Егорова спросили: вот предпроверочных анализов всяких в НК нет, налоговики этим активно пользуются и кошмарят бизнес, это законно?

Он ответил: да, предпроверочного анализа в НК нет. Но налоговики все равно на законе основываются в своих запросах.

Все контрольные мероприятия стоит делать «максимально мягким способом», говорит глава ФНС. Выездная проверка — не из таких. А в предпроверочном анализе 99% снимается одним ответом или корректировкой декларации. Для этого есть 88-я статья, 93, 93.1, которые налоговикам позволяют спросить, что им нужно.

О наднациональной налоговой системе и не только

«...[В России] создана лучшая в мире налоговая служба, но с налогоплательщиками нам пока не повезло», — заявил Андрей Макаров.

Читатели «Клерка» уже успели оценить красноречие депутата: «У нас лучшая милиция, вот только бандиты ни к черту. Лучшая в мире медицина, только больные подкачали. Пенсионная система на уровне мировых стандартов, если бы не эти идиотские пенсионеры...» «Юморист. Улыбнул... Спасибо ему, а то совсем бы скучно и беззаботно нам без него жилось...» «Мы можем предложить ему уехать и найти других, ответственных налогоплательщиков. Собственно, выражаясь их же словами, если что-то не так — вали.»

Вообще, речь шла о теневом бизнесе и офшорах, которые за границей. Как все это контролировать?

Замминистра финансов сказал, что наднациональная налоговая система очень нужна. А еще что выход на такой уровень — это новая реальность.

Об офшорах

Так почему нам со схематозниками так не повезло-то? Почему деньги в офшоры выводят?

Макаров заявил, что бизнес строили через офшоры не ради налоговой оптимизации, а потому, что не было стабильности законодательства в нашей стране. А еще он рассказал про неуважение к частной собственности и абсолютное всевластие силовиков над бизнесом.

— Это когда ты строишь самый маленький бизнес, к тебе приходят, и требуют либо долю в нем, либо просто его отбирают, — пояснил депутат.

Кого сажают за налоги

Надо вернуть практику, когда уголовные дела по налогам заводят только после решения налоговой, считает Макаров. А то нынешними правилами злоупотребляют силовики.

Егоров сказал, что уголовная система не относится к налоговым процедурам. Возникает огромное количество вопросов к системе доказывания, к выявлению объективной и субъективной стороны преступления, и это не часть функций налоговой системы.

С одной стороны, информация из налоговой дает большую определенность, потому что у них высокая квалификация (они только налогами ведь и занимаются). Но с точки зрения уголовных последствий налоговых преступлений — компетенция налоговиков гораздо ниже.

Остается непонятно, как выяснить, где человек действительно негодяй и не платил налоги, а где это была, например ошибка бухгалтера и умысла не было?

Чего ждать бизнесу в 2022 году?

Егоров сказал так:

— Что касается налоговой службы, то мы продолжаем очень серьезно развивать сервисы, мы идем к незаметности для плательщика, и делаем это последовательно уже больше, чем 10 лет.

Незаметность налоговиков — это как? Будут рассылать требования от анонимов? Или подкладывать уведомления о штрафах в подарки от деда Мороза?

Эпилог

Чего в итоге ждать? Продолжения цифровизации налоговой. А еще встраивания в российское законодательство норм международного налогового права.

— Если насилие неизбежно, попытайтесь расслабиться и получить удовольствие, — сообщил об этих новшествах Андрей Макаров.

Занавес.