«Ночной бухгалтер». Заплатить налоги можно будет по ИНН, как по номеру телефона

Складывайте все яйца в одну корзину: налоговики продолжают расхваливать единый налоговый счет. Даже брошюру выпустили специальную, чтобы рассказать, как все будет удобно. Например, платить налоги можно будет только по ИНН.

Куда не кинься, одни плюсы

Именно так следует из брошюры, которую выпустили налоговики о едином налоговом платеже и едином налоговом счете.

Во-первых, в платежном поручении теперь можно будет указать только ИНН и сумму платежа. Дальше налоговики все распределят самостоятельно.

Во-вторых, специальная отчетность о том, сколько и каких налогов уплатил бизнес — это не совсем отчетность.

Это перенос данных из платежек — отражение ИНН, КПП, КБК, ОКТМО, срока уплаты.

В общем, куда не посмотри — одно удобство. В воздухе повисают вопросы: что будет, если «не совсем отчетность» до налоговиков не дойдет? Где гарантия, что налоговики все распределят правильно?

Бухгалтеры в недоумении:

«Но ведь переход на эту единую платежную фигню пока добровольный, или уже нет?»

Отвечаем: в Думе лежит законопроект об обязательном едином налоговом счете. Предполагается, что все заработает с 2023 года.

Работа сама себя не сделает

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Экшен

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Ваша еще немного болеющая редакция