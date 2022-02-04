«Ночной бухгалтер». Ликвидацию бизнеса сведут к подаче одного заявления

Даешь еще больше простоты! Порядок ликвидации малого бизнеса хотят сократить до простой подачи заявления.

Чтоб не мучались

Сейчас закрыть убыточное ООО или ИП можно, только пройдя девять кругов Данте (зачеркнуто) девять сложных юридических этапов.

В их числе — подача нескольких заявлений, подготовка бухгалтерского баланса, публикация информации о ликвидации в СМИ и много чего еще (и это не считая вопросов с сотрудниками, если они есть).

По времени этот процесс занимает много недель, иногда месяцев — и даже больше. Ситуацию надо менять, считают власти.

На помощь — кто бы мог подумать — пришла ФНС. По законопроекту, который готовится на эту тему, для ликвидации достаточно будет подать одно заявление в налоговую. А все остальное она сделает сама.

Звучит, как всегда, мягко и хорошо. И сразу же оставляет простор для поиска подвоха...

Антиутопичное

Думаете, эффективное производство — это когда сотрудники довольны условиями труда и выдают результаты сверх плана? Как бы не так! Шапочки на голове с номерами и всех под камеры, вот что такое эффективность.

И если вы подумали, что это мы так очень криво шутим, то вот вам вполне реальная цитата вполне реального директора мясокомбината в Татарстане:

Что придумал ФСС

Во-первых, фонд утвержил новые бланки для проверки работодателей: можете познакомиться с ними поближе и разобраться, что именно будут проверять.

Во-вторых, там дали совет работодателям: сдавайте, мол, сведения на сотрудников постепенно. Ибо в ФСС могут быть не готовы сразу принять такой массив данных.

Сомнительное

Портал Superjob провел исследование, зависит ли от возраста представителя профессии доверие к нему со стороны. И выяснил, что для бухгалтеров такой возраст (когда доверие выше всего) — 40-49 лет. Как считаете, дискриминация?

Улыбнитесь...

Потому что сегодня пятница!

Ваша дотянувшая до конца недели редакция