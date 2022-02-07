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«Ночной бухгалтер». Больничные для самозанятых пропишут в законе

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Похоже, власти задумали очередную революцию в законах. На этот раз — в законе о занятости. Его хотят полностью переписать уже к концу 2022 года.

С чистого листа

В законе о занятости уже слишком много поправок, так что лучше уже попросту принять новый закон, считают в Госдуме. Из того, что хотят поменять:

  • определить понятие самозанятых, дать им социальные гарантии — в частности, больничные;
  • расписать гарантии для социально незащищенных категорий населения, которым сложно найти работу;
  • обозначить меры для борьбы с зарплатами в конвертах.

Звучит довольно здраво (в теории). Про больничные самозанятым говорится уже далеко не первый раз: этот вопрос поднимали и общественники, и разные уровни власти, так что если он решится, будет, конечно, замечательно. Вот только не получится ли какой-нибудь подвох в новом законе?

— Дать законодательное определение термину «самозанятые» нужно уже давно, — комментирует Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита». — Но, на мой взгляд, это должно быть не в законе «О занятости». Самозанятые — это по сути субъекты предпринимательской деятельности и их деятельность должна прежде всего регулироваться Гражданским Кодексом РФ.

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