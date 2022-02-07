«Ночной бухгалтер». Больничные для самозанятых пропишут в законе

Похоже, власти задумали очередную революцию в законах. На этот раз — в законе о занятости. Его хотят полностью переписать уже к концу 2022 года.
С чистого листа
В законе о занятости уже слишком много поправок, так что лучше уже попросту принять новый закон, считают в Госдуме. Из того, что хотят поменять:
- определить понятие самозанятых, дать им социальные гарантии — в частности, больничные;
- расписать гарантии для социально незащищенных категорий населения, которым сложно найти работу;
- обозначить меры для борьбы с зарплатами в конвертах.
Звучит довольно здраво (в теории). Про больничные самозанятым говорится уже далеко не первый раз: этот вопрос поднимали и общественники, и разные уровни власти, так что если он решится, будет, конечно, замечательно. Вот только не получится ли какой-нибудь подвох в новом законе?
— Дать законодательное определение термину «самозанятые» нужно уже давно, — комментирует Людмила Ганичева, генеральный директор ООО «Стандарты Аудита». — Но, на мой взгляд, это должно быть не в законе «О занятости». Самозанятые — это по сути субъекты предпринимательской деятельности и их деятельность должна прежде всего регулироваться Гражданским Кодексом РФ.
Кадры, кадры, кадры
Как правильно оформить трудовой договор с дальнобойщиком, чей рабочий график не вписывается в нормированную пятидневку? Эксперты «Клерка» разобрались в важных деталях.
Подписывайтесь и вы на «Консультации», чтобы тоже получать ответы на запутанные и сложные вопросы.
Минфин рассказал, что делать, если вы работаете с дистанционщиком и компенсируете ему оборудование и интернет. Спойлер: расходы надо обязательно подтвердить.
Информационный детокс
Кто-то изолируется от новостей, кто-то — от социальных сетей, а бухгалтеры отключают уведомления о требованиях от налоговиков.
По этому поводу мы даже мем нашли:
Треш
Нашли несколько совершенно диких историй о незаконных увольнениях. Делитесь, сталкивались с таким?
Обучение для бухгалтеров
Ловите подборочку горящих курсов дня:
- «Управленческий учет: с нуля до внедрения»
- «Госзакупки в 2022 году: практикум для бухгалтера и предпринимателя»
- «Кардинальные изменения в учете: пять новых ФСБУ»
Что нового в налогах физлиц? А если эти физлица — собственники бизнеса?
Если вам нужно декларировать доходы, имущество, банковские счета, у вас имеются источники дохода как в России, так и за рубежом — этот бизнес-завтрак для вас.
На встрече «Налогообложение физических лиц, имеющих иностранные активы в 2022 г. Подготовка к сдаче деклараций 3-НДФЛ» 9 февраля от КСК Групп мы обсудим ключевые тенденции в налогообложении физлиц и главные моменты, которые нужно знать, чтобы правильно заполнить декларации 3-НДФЛ.
Узнать подробности и записаться можно по ссылке.
Ваша все еще пьет чай с медом редакция
Привет, Гость! Новый онлайн-курс!
120 часов повышения квалификации на курсе: «Пять новых ФСБУ: кардинальные изменения в бухучете».
(ФСБУ 5/2019, ФСБУ 25/2018, ФСБУ 26/2020, ФСБУ 6/2020, ФСБУ 27/2021.)
Успейте записаться, пока есть места! Обучение онлайн 1 месяц. Старт курса уже 15 февраля, программа здесь.