«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам придумали новую уголовку

Похоже, власти хотят переписать не только Налоговый, но и Уголовный кодекс. Специально для бухгалтеров там появятся новые статьи.

И тебя посадят, и меня посадят

Если коротко, то УК хотят дополнить несколькими новыми статьями, которые добавят дополнительную уголовную ответственность бухгалтерам и директорам. Вот примеры нарушений и наказаний по этому проекту:

за незаконную регистрацию ИП через подставных лиц — от штрафа в 100 тысяч до лишения свободы на 5 лет (ст.173.1);

за фальсификацию документов бухгалтерской или налоговой отчетности — от штрафа в 100 тысяч до 7 лет лишения свободы (ст. 173.3);

за мошенничество в налоговой сфере — от штрафа в 120 тысяч рублей до 5 лет тюрьмы (ст.159.7).

Вот как прокомментировал одно из изменений Вячеслав Василевский, адвокат, управляющий партнер группы компаний «Прометей»:

— Ст. 173.3 УК РФ прописана для дельцов «бумажного НДС», для них состав давно просился в Уголовный кодекс, непонятно, почему с ним так долго тянули. Трактовка статьи меня немного смущает, есть риски того, что под неё могут попасть бухгалтеры на аутсорсе, которых попросят сформировать отчетность для компании по знакомству. Понятно, что правоохранителям нужно будет доказывать цель сбыта (что в данном вкладывает в слово сбыт законодатель, непонятно) и цель представления в налоговые органы. Но с учетом того, как легко следствие и оперативник все трактуют, риски вижу в этом для бухгалтеров-аутсорсеров существенные. Непонятно также с определением ущерба и дохода. Но думаю, в процессе определятся.

Читатели «Клерка» в шоке:

«...почему, точнее кто в нашей стране так не любит бухгалтеров.» «На зоне нужно прекращать варежки шить, а начинать услуги ведения бухучета. Желательно фальсифицированного и с элементами мошенничества. Поскольку это очень востребовано, будет ещё и удобно — бухгалтер уже сидит, переживать ему за это не надо.»

Недавно мы писали небольшую статью о том, как сейчас сажают бухгалтеров по статье 159 УК. Похоже, это только цветочки...

Однако

Бухгалтеры жалуются: через СБИС теперь нельзя сдать отчетность по доверенности в Москве и Подмосковье. Все это отчасти связано с проблемой липовых деклараций по НДС,

Ковидное

Неожиданное открытие от ФНС: там выяснили, что инспекторы на местах творят беспредел (зачеркнуто) штрафуют физлиц за неявку на допросы из-за ковида. Налоговиков обязали впредь так не делать и проверять информацию, прежде чем расшвыриваться штрафами.

Требование

Но речь не про налоговое, а про решительное требование президента: доходы россиян надо поднять за год на 2,5%. Меры для этого проработать, президенту доложить.

Постскриптум для бюджетников

В сохраненки на выходные бухгалтеру госучреждения: забирайте обзор всех бухгалтерских и налоговых новшеств на 2022 год.

Ваша слегка переживает за здоровье редакция