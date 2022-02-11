Как бухгалтеров сажают за мошенничество и что делать, если такой бухгалтер — ваш коллега

Ленты новостей в последнее время переполнены историями бухгалтеров и главных бухгалтеров, которым грозят вполне реальные тюремные сроки. Чаще всего обвинение предъявляют по статье 159 УК — мошенничество. Мы собрали несколько примеров таких историй и решили разобраться, как быть, если проблема подошла к вам слишком близко.

О какой статье речь

Итак, сначала немного теории. Что это за статья 159 и почему она стала так печально «популярна»?

Речь здесь, как правило, о злоупотреблении служебным положением — начислении зарплат мертвым душам, необоснованном начислении самому себе премий, незаконном выводе денег на личные счета и так далее.

Наказание — чаще всего на срок до четырех лет, но есть много смягчающих обстоятельств, которые могут сделать срок условным. Например, сотрудничество со следствием, возврат присвоенной суммы и так далее.

Юристы говорят: в целом, у преступлений по этой статье тяжесть небольшая (если можно так выразиться). В любом случае, попасть на ст.159 совсем не то, что получить обвинение во взятке.

— Мошенничество является более легкой статьей, она отличается от получения взятки, в первую очередь, санкциями. За мошенничество срок может быть от 0 до 10 лет, и он может быть условным. За взятку — 10-12 лет, и обычно он реальный, — объясняет кандидат юридических наук, управляющий партнер КА «Юрсити» Виктория Шакина.

И все же о статье 159 в приличном бухгалтерском обществе не принято говорить. Мол, уж кто-кто, а я на таком не попадусь, я честный человек. Но достаточно просто провести мимо бухгалтерии парочку конвертов с премиями — и путь к мошенничеству открыт. Дальше речь уже о суммах ущерба.

Немного примеров

А теперь о том, на что «залетали» бухгалтеры за последнее время.

Главбух заключила фиктивные договоры поставки стройматериалов для ремонта здания. Фиктивные — потому что никакого ремонта, как и поставок, вовсе не существовало. Деньги по договорам на сумму около миллиона рублей бухгалтер забрала себе.

Итог: сначала дело повели по статье 159 УК, но потом переквалифицировали в превышение должностных полномочий (часть 1 ст. 286 УК).

В следующей истории главбух похищала деньги не в одиночку, а в компании...налоговика. Сумма баснословная — 131 миллион рублей. Чтобы провернуть такое дело, сообщники использовали схему незаконного возврата налогов. Хищение из бюджета, в особо крупном размере. Пока главбуха судят, налоговик в международном розыске.

Итог: бухгалтера обвиняют не только в мошенничестве в особо крупном размере, но и в отмывании денежных средств. А это уже статья 174.1 УК.

Бухгалтер детского сада за несколько лет прикарманила около 18 миллионов. Повышала себе зарплату, устраивала на работу мертвые души, а их зарплаты забирала себе. В общем, история, достойная пера Гоголя.

Итог: обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сейчас под следствием.

Еще один главбух работала в детско-юношеском спортивном центре и перечисляла на свои счета бюджетные деньги. «Наперечисляла» на 10 с половиной миллионов.

Итог: обвинение по статье 159 УК, приговор — три года колонии общего режима.

Наконец, в этой истории действовали сразу два бухгалтера компании в Кузбассе. Переводили деньги компании на свои личные счета, обналичивали и тратили их на себя и на собственный отдых. В общей сложности набежало 12 миллионов рублей.

Итог: уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата в составе организованной группы). Отделались условными сроками.

Что делать, если мошенник — ваш коллега

Иногда бывает, что лично бухгалтер в преступных схемах не виноват, но знает, что их организует прямо за соседним столом главбух (или, напротив, подчиненный).

Казалось бы, в случае с подчиненным все довольно просто — с ним нужно как можно быстрее расстаться. Но как быть с последствиями его действий?

Прежде всего, факт нарушения закона со стороны подчиненного надо зафиксировать — собрать подтверждающие документы, чтобы понять, что правонарушение имеет место быть.

А вот дальше эту информацию лучше передать руководству.

— Как известно, любая компания имеет свои органы управления, обычно это директор и собрание собственников, — объясняет кандидат юридических наук, адвокат, старший партнёр МКА «ЮрСити» Виталий Шакин. — И именно директор представляет бизнес во взаимоотношениях с третьими лицами, как контрагентами, так и государственными органами. Кроме того, именно в компетенции директора находится применение положений трудового законодательства в отношении сотрудников компании. Поэтому далее принятие решения по выявленному факту лучше адресовать руководству компании, сообщив о том, что стало известно главному бухгалтеру. Руководство определяет процедуру проведения проверки по выявленным фактам — и какие санкции предпринять в отношении виновного сотрудника в соответствии с трудовым законодательством.

Почему это так важно? Проблема, конечно, в том, что мошеннические схемы вашего подчиненного могут принести серьезный ущерб не только компании, но и государству.

И если в первом случае можно попробовать решить ситуацию с виновным мирным путем, то во второй ситуации это зависит уже не только от бизнеса и самого мошенника.

— При принятии решения о необходимости привлечения виновного сотрудника к уголовной ответственности руководитель компании должен действовать в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, которое говорит о том, что основанием для возбуждения уголовного дела является сообщение о преступлении. Поэтому для официальной проверки с участием государственных органов необходимо подать в органы полиции соответствующее заявление, — объясняет Виталий Шакин.

Впрочем, может быть и так, что ваш директор не обратил внимание на ваше сообщение или не придал ему должного значения.

Тогда закон не запрещает вам лично сообщить о преступлении в органы полиции: вы можете это сделать, как и любой гражданин о ставшем ему известном факте преступления.

А если схемы строит главбух или сам директор?

Другая ситуация: в мошеннических схемах участвует ваш главбух и (или) сам директор. Что делать?

Конечно, прежде всего следует помнить, что в силу норм уголовного законодательства (ст. 42 УК РФ), исполнение заведомо незаконных приказа или распоряжения не освобождает от уголовной ответственности. Так что просто закрыть глаза с мыслью «это не моя вина» не получится.

Не поможет даже письменное распоряжение директора о совершении тех или иных действий.

— Когда речь идёт о том, что будет совершено преступление (например, необоснованное получение вычета по НДС), такое распоряжение не освободит бухгалтера от уголовной ответственности, если он также будет участвовать в действиях (подготовке документов), которые будут квалифицированы как преступные, — говорит Виталий Шакин.

Мало того: при оценке действий бухгалтера следственные органы будут исходить из того, что в силу своего образования, опыта и квалификации бухгалтер не может не знать и не понимать правовых и финансовых последний изготавливаемых им документов. Поэтому признак «заведомость» все равно будет установлен.

— В такой ситуации можно порекомендовать только одно, — рассказывает адвокат, — отказаться от совершения противозаконных действий, даже несмотря на угрозы, например, быть уволенным.

Вот коротко о том, чего точно делать нельзя:

давать консультации и рекомендации, пояснения;

принимать участие в разработке/составлении самих схем;

подписывать документы, а уж тем более чистые листы, которые могут быть использованы руководством для совершения преступления.

Иначе ваши действия могут быть расценены как минимум как пособнические. Только при соблюдении этих рекомендаций всю ответственность за последствия будет нести непосредственно руководитель.

Словом, из таких бухгалтерий лучше, конечно, бежать. И не оглядываться, иначе рано или поздно соучастие в мошенничестве может оказаться далеко не единственным обвинением в ваш адрес.