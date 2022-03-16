Гражданин Белорусии сдает жилье в аренду: как правильно платить налоги?

За 2021 год физическое лицо обязано уплатить НДФЛ с доходов в виде арендных платежей. Такой ответ дала Лазукова Екатерина, профессиональный бухгалтер, эксперт службы правового консалтинга Гарант.

Вопрос

Физическое лицо на 01.01.21 гражданин Республики Беларусь в апреле 2021 году получил вид на жительство в России, в июле 2021 года — гражданство РФ. Физическое лицо имеет нежилые помещения в России, которые в 2021 году сдавались в аренду физическим лицам и индивидуальным предпринимателям. НДФЛ с суммы арендной платы удержан не был. В 2021 году физическое лицо являлось резидентом РФ и не было ИП.

Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ и уплачивать НДФЛ с дохода от сдачи нежилых помещений за 2021 год в ИФНС РФ? В какую инспекцию (по месту нахождения какого-либо из нежилых помещений, по месту регистрации: постоянной или временной) необходимо подать декларацию? По какой ставке должен быть уплачен налог?

Ответ

Рассмотрев вопрос, мы пришли к следующему выводу:

За 2021 год физическое лицо обязано уплатить НДФЛ с доходов в виде арендных платежей. При этом с данных доходов, полученных ИП, НДФЛ должны были рассчитывать и уплачивать в бюджет именно ИП (арендаторы), на них же возлагается обязанность по представлению отчетности по НДФЛ. Если в нарушение норм НК ИП обязанности налогового агента не исполнили, рекомендуем физлицу уплатить НДФЛ с полученных от них доходов самостоятельно и показать его в декларации по форме 3-НДФЛ. Такой вариант действий является наименее рискованным в данном случае.

С доходов в виде арендных платежей, полученных от физических лиц, не являющихся ИП, рассчитать и уплатить НДФЛ в бюджет физическое лицо — арендодатель обязано самостоятельно. Данный доход подлежит обязательному отражению в декларации по форме 3-НДФЛ.

Декларация представляется по месту жительства физического лица (по месту его постоянной регистрации), при отсутствии места жительства декларация может быть представлена по месту временного пребывания (по месту временной регистрации).

Так как в 2021 году физическое лицо является резидентом РФ, НДФЛ с доходов от аренды он рассчитывает с применением ставки 13% (650 тысяч рублей и 15 процентов, если сумма доходов более 5 млн рублей).

Обоснование вывода

Физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, и физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, но получающие доходы от источников в РФ, признаются плательщиками НДФЛ (п. 1 ст. 207 НК).

Для целей НК РФ физическими лицами признаются граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства (ст. 11 НК).

Таким образом, физические лица признаются налогоплательщиками НДФЛ вне зависимости от наличия или отсутствия у них гражданства РФ и (или) статуса ИП.

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

от источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ — для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами РФ; от источников в РФ — для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ (ст. 209 НК).

На основании подп. 4 п. 1 ст. 208 НК доход, полученный от сдачи в аренду или иного использования имущества, находящегося в РФ, признается доходом от источников в РФ.

Таким образом, физическое лицо, сдающее в аренду объекты недвижимого имущества, расположенные на территории РФ, признается налогоплательщиком НДФЛ с дохода, полученного от аренды независимо от того, имеется ли у него статус резидента РФ или нет.

Однако необходимо учитывать, что в соответствии с п. 1 ст. 226 НК ИП, от которых или в результате отношений с которыми налогоплательщик получил доходы, признаются налоговыми агентами и обязаны исчислить НДФЛ с этих доходов, удержать у налогоплательщика и уплатить в бюджет сумму налога. Кроме того, налоговые агенты обязаны представлять отчетность по НДФЛ (п. 2 ст. 230 НК).

Исключение составляют доходы, в отношении которых исчисление и уплата НДФЛ осуществляются в соответствии со ст. 214.3, 214.4, 214.5, 214.6, 214.7, 226.1, 227 и 228 НК (п. 2 ст. 226 НК).

Поэтому в рассматриваемом случае ИП, которые выплачивали физическому лицу арендную плату в 2021 году, признаются налоговым агентом в отношении таких доходов, и, соответственно, именно они должны исполнять обязанности по исчислению, удержанию и перечислению в бюджет НДФЛ и по представлению в налоговый орган отчетности по этому налогу. Иными словами, с арендной платы, полученной в 2021 году от арендаторов, являющихся ИП, физическое лицо самостоятельно рассчитывать и уплачивать НДФЛ в бюджет не должно.

Смотрите также информацию ФНС от 07.06.2018, письма Минфина от 28.02.2020 № 03-04-06/14668, от 06.09.2019 № 03-04-05/68979, от 27.08.2015 № 03-04-05/49369, от 07.03.2014 № 03-04-06/10173, от 16.08.2013 № 03-04-06/33598, от 18.09.2013 № 03-04-06/38698, от 27.02.2013 № 03-04-06/5601, от 20.07.2012 № 03-04-05/3-889 и др., ФНС от 09.04.2012 № ЕД-4-3/5894@, УФНС по г. Москве от 16.12.2011 № 20-14/3/122006.

Что касается декларации по форме 3-НДФЛ, то на основании п. 4 ст. 229 НК налогоплательщики вправе не указывать в налоговой декларации, в частности, доходы, при получении которых налог полностью удержан налоговыми агентами, если это не препятствует получению налогоплательщиком налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218-221 НК.

Поэтому доходы в виде арендной платы, полученной от арендаторов-ИП, в декларации по форме 3-НДФЛ можно не отражать, однако если физическое лицо хочет данные доходы в декларации показать, ничто не запрещает ему это сделать.

Если по каким-то причинам ИП-арендаторы в нарушение требований НК не исполняли свои обязанности налоговых агентов, т. е. в течение 2021 года не удерживали НДФЛ с арендной платы и не перечисляли его в бюджет и при этом не предоставили в ИФНС уведомление о невозможности удержать налог, на наш взгляд, физлицу следует самостоятельно задекларировать данный доход и рассчитать с него НДФЛ. По крайней мере, такой подход будет наименее рискованным.

Дело в том, что подп. 4 п. 1 ст. 228 НК обязывает физических лиц самостоятельно производить исчисление и уплату налога в бюджет с любых доходов, при получении которых не был удержан налог налоговыми агентами. При этом данная норма не содержит каких-либо исключений.

Что касается доходов от аренды, полученных от арендаторов — физических лиц, не являющихся ИП, то НДФЛ с данного дохода физическое лицо арендодатель в любом случае обязано рассчитать, уплатить и задекларировать самостоятельно (подп. 1 п. 1 ст. 228 НК, письмо Минфина от 28.02.2020 № 03-04-06/14668).

Так как в 2021 году физическое лицо арендодатель являлось резидентом РФ, то исчисление налога он должен производить по ставке 13% (или 650 тысяч рублей и 15 процентов, если сумма доходов более 5 млн рублей) (п. 1 ст. 224 НК).

При этом на основании ст. 229 НК у физического лица возникает обязанность не позднее 02 мая 2022 года (с учетом того, что 30 апреля приходится на выходной день (ст. 6.1 НК)) представить в налоговый орган декларацию по форме 3-НДФЛ. Сумму налога, исчисленную исходя из налоговой декларации, следует уплатить в срок не позднее 15 июля 2022 года (п. 4 ст. 228 НК).

Любая налоговая декларация, в том числе и 3-НДФЛ, предоставляется в налоговый орган по месту учета налогоплательщика (п. 3 ст. 80 НК).

В соответствии с п. 1 ст. 83 НК физическое лицо — налогоплательщик подлежит постановке на учет в налоговых органах по месту своего жительства, а также по месту нахождения принадлежащего ему недвижимого имущества и транспортных средств и по иным основаниям, предусмотренным НК. При этом в соответствии с п. 7 ст. 83 НК постановка на учет в налоговых органах физических лиц, не относящихся к индивидуальным предпринимателям, осуществляется налоговым органом по месту жительства физического лица, а при отсутствии у физического лица места жительства на территории РФ — по месту пребывания.

В соответствии со ст. 11 НК местом жительства физического лица является адрес (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту жительства в порядке, установленном законодательством РФ.

При отсутствии у физического лица места жительства на территории РФ для целей НК место жительства может определяться по просьбе этого физического лица по месту его пребывания. При этом местом пребывания физического лица признается место, где физическое лицо проживает временно по адресу (наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, улицы, номер дома, квартиры), по которому физическое лицо зарегистрировано по месту пребывания в порядке, установленном законодательством РФ.

На основании ст. 3 закона от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» граждане РФ обязаны регистрироваться по месту жительства и по месту пребывания в пределах РФ.

Из ст. 2 Закона РФ № 5242-1 следует, что под местом жительства понимается жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно проживает на основаниях, предусмотренных законодательством РФ, а под местом пребывания — специализированные учреждения, а также жилые помещения, не являющиеся местом жительства гражданина, в которых он проживает временно.

Таким образом, место пребывания (место так называемой «временной регистрации») для целей НК может рассматриваться в качестве места жительства только в том случае, если места жительства (постоянной регистрации) у физического лица нет; такое, например, возможно, когда речь идет об иностранном гражданине.

Соответственно, при наличии у физического лица места жительства (места постоянной регистрации) 3-НДФЛ представляется именно по месту жительства, если же место жительства у физического лица отсутствует, декларация может быть представлена по месту его временного пребывания (временной регистрации). Аналогично и с уплатой налога: налог уплачивается по месту жительства, а при его отсутствии — по месту временного пребывания (п. 4 ст. 228 НК).