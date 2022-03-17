Как по закону сократить штат, ввести простой или начать процедуру закрытия

Текущая ситуация требует от работодателей оперативных решений по снижению затрат. Как всегда, большая часть задач ляжет на плечи HR. Это понятно, фонд оплаты труда — одна из основных статей расходов. Что делать из-за неопределенности, снижения объемов, приостановки деятельности и других рисков?

Вариант № 1. Простой

Первый вариант — введение простоя. К нему прямо «подталкивает» приостановка деятельности, о которой заявляют некоторые компании. О таком режиме говорит ст. 72.2 ТК.

Важно понимать, что этот простой будет по вине компании, а не по вине сотрудника или по не зависящим от сторон. Поэтому сотрудники должны получать 2/3 от средней зарплаты. При этом необходимо сообщить в центр занятости и издать приказ о простое.

Кстати, в документе надо указать все важные детали: будут ли сотрудники находиться на рабочем месте или дома, срок завершения или событие для завершения простоя.

Закон не регулирует срок, и компания может продлевать его сколько угодно. И все это время за людьми сохраняются рабочие места, т. е. они не безработные, но могут получать временную подработку.

Вариант № 2. Сокращение штата

Некоторым компаниям, возможно, придется сокращать штат. И здесь также важно помнить о правилах сокращения. Надо уведомить за два месяца, предложить другие вакансии (если есть), оценить преимущественное право остаться (если сокращается несколько позиций на одной должности) и льготные категории, кого увольнять нельзя.

Более того, вакансии надо предлагать несколько раз, но в то же время можно договориться и о досрочном сокращении.

Массовые сокращения требуют более детального подхода. Надо уведомить службу занятости за три месяца, получить мотивированный ответ от профсоюза. Конечно, сотрудник обязан получить и все положенные выплаты: при сокращении — до трех окладов, если он встал на учет в центр занятости и не нашел работу.

Кстати, в районах Севера работник может получить до 6 окладов.

Вариант № 3. Закрытие компании или ОП

Наконец, обсудили и возможное закрытие компании. Прежде всего, речь шла о филиалах и представительствах. Если у компании в регионе один офис, и он закрывается, то действовать надо по сценарию ликвидации.

Это значит, уведомить за два месяца, сообщить в центр занятости, а в конце — выплатить положенные суммы и расторгнуть договоры со всеми. Льготников здесь нет.

Кстати, по закону только после всех выплат компания может приступать к ликвидации.

Естественно, закрытие должно быть реальным, а не «фиктивным»: практика здесь однозначна, и всегда восстанавливает сотрудников, если компания «вдруг» решила возобновить работу.

А вот если организация не совсем уходит из региона и у нее есть еще офисы, то к ликвидации это не относится. Придется применять правила сокращения штата и другие механизмы. А значит, надо будет предлагать сотрудникам и перевод в другой офис.