«Ночной бухгалтер». Новые правила вычетов по НДС и НДФЛ: получать их будет проще?

Налоговые льготы продолжают сыпаться как из рога изобилия. Только за последние сутки в ФНС пообещали ускорить возмещение НДС и получение вычетов по НДФЛ.

А ложка дегтя?

Бухгалтеры привыкли во всем ждать подвох, ибо каждую самую сладкую льготу обычно такой подвох сопровождает. Вот и с новыми мерами так. Если по фактам: вычет по НДС будут давать за 8 дней, вычет по НДФЛ — за 15 дней.

Ускорить оба процесса пообещали налоговики. Про НДС они разместили публичную информацию, об этом сообщил Даниил Егоров лично. С НДФЛ ситуация другая: ускорить камеральные проверки 3-НДФЛ ФНС рекомендовала внутренним письмом, которое отправили в инспекции на местах.

Волнительней всего вопрос с НДС: какие там подводные камни?

Мы обратились за комментарием к Ивану Кузнецову, руководителю Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения», одному из ведущих экспертов России по вопросам налоговой и корпоративной безопасности бизнеса. Вот что он сказал:

— Ускоренный вычет по НДС действительно позволит налогоплательщикам уменьшить кассовые разрывы. При этом, если НДС возместят неправомерно или в большем размере (что выяснится после окончания КНП, которая все же не будет длиться 8 дней), в отношении налогоплательщика может быть возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Смогут ли налоговики выявить за 8 дней нарушение налогового законодательства при возмещении НДС, какие из них будут служить основанием для общего порядка возмещения по ст.176 НК РФ — пока вопрос.

Ахтунг

Не забудьте до 28 марта сдать годовую отчетность по налогу на прибыль организаций. Если, конечно, еще не отчитались.

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Про первичку

Все компании переходят на электронные транспортные накладные, и это уже официально. Пока система работает в добровольном порядке, но с 2023 года выбора не будет. Мы устроили небольшой опрос.

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