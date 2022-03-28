«Ночной бухгалтер». Бизнесу снизили штрафы по КоАП

Опять сладости

КоАП серьезно поправят, в первую очередь, для малого бизнеса. О планах это сделать на «Клерке» говорили еще в прошлом году. Тогда наши читатели писали:

«Хорошо бы, чтобы эти поправки не отклонили».

Теперь готов сам закон.

В числе изменений:

размер штрафа для организаций малого бизнеса уравняли со штрафами для ИП;

за первое нарушение вместо административного штрафа всегда будет только предупреждение;

и сотрудника, и компанию не будут наказывать за одно и то же нарушение одновременно.

В общем, постелили мягко, а жестко или нет будет спать, покажет практика.

Еще не смогут штрафовать

...за новые валютные нарушения. Но речь про то, что налоговики на местах не смогут это делать без согласования с управлением международного сотрудничества и валютного контроля ФНС.

Обещать не значит жениться

ИП-должникам налоговики пообещали не списывать все подчистую, оставлять деньги на жизнь. Пока что реализовать не торопятся.

Ты видишь проблемы? А я нет

Операторы связи боятся перебоев в работе с лета — и оборудование дорожает, и другие проблемы из-за кризиса грозят. В Минцифры с этим (как удивительно) не согласны. Дескать, и так вам много помогаем, чего ноете.

О наболевшем

В «Красному уголке бухгалтера» делятся мемами:

Бизнес делится опасениями, что ситуацию с дефицитом бумаги скоро поправят, но вот цены на нее от этого не снизятся.

Как контролировать и анализировать расходы в компании? За прошедший месяц большинство компаний перешло на бюджетосберегающий режим. Один из неочевидных бизнес-процессов, где часто возникают переплаты, – командировки. Как грамотно выстроить финансовые процессы внутри компании и эффективно управлять расходами на деловые поездки? Расскажут эксперты Smartway на бесплатном вебинаре. В программе: как сделать контроль расходов прозрачнее и избежать «серых» схем;

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