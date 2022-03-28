«Ночной бухгалтер». Бизнесу снизили штрафы по КоАП

Опять сладости
КоАП серьезно поправят, в первую очередь, для малого бизнеса. О планах это сделать на «Клерке» говорили еще в прошлом году. Тогда наши читатели писали:
«Хорошо бы, чтобы эти поправки не отклонили».
Теперь готов сам закон.
В числе изменений:
- размер штрафа для организаций малого бизнеса уравняли со штрафами для ИП;
- за первое нарушение вместо административного штрафа всегда будет только предупреждение;
- и сотрудника, и компанию не будут наказывать за одно и то же нарушение одновременно.
В общем, постелили мягко, а жестко или нет будет спать, покажет практика.
Еще не смогут штрафовать
...за новые валютные нарушения. Но речь про то, что налоговики на местах не смогут это делать без согласования с управлением международного сотрудничества и валютного контроля ФНС.
Обещать не значит жениться
ИП-должникам налоговики пообещали не списывать все подчистую, оставлять деньги на жизнь. Пока что реализовать не торопятся.
Ты видишь проблемы? А я нет
Операторы связи боятся перебоев в работе с лета — и оборудование дорожает, и другие проблемы из-за кризиса грозят. В Минцифры с этим (как удивительно) не согласны. Дескать, и так вам много помогаем, чего ноете.
О наболевшем
В «Красному уголке бухгалтера» делятся мемами:
Бизнес делится опасениями, что ситуацию с дефицитом бумаги скоро поправят, но вот цены на нее от этого не снизятся.
Как контролировать и анализировать расходы в компании?
За прошедший месяц большинство компаний перешло на бюджетосберегающий режим. Один из неочевидных бизнес-процессов, где часто возникают переплаты, – командировки. Как грамотно выстроить финансовые процессы внутри компании и эффективно управлять расходами на деловые поездки? Расскажут эксперты Smartway на бесплатном вебинаре.
В программе:
- как сделать контроль расходов прозрачнее и избежать «серых» схем;
- как оперативно зачислять и возвращать средства на расчетный счет;
- как закрыть командировку полностью по безналу и сократить использование наличных;
- как получать бухгалтерские документы вовремя и в полном объеме;
- как оплачивать деловые поездки без наценок.
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Обучение для бухгалтера
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Ваша держит нос по ветру редакция
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
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