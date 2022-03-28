Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бизнесу снизили штрафы по КоАП

Малый бизнес уравняли в размерах штрафов, а за некоторые нарушения будут предупреждения. Принят долгожданный закон с поправками в КоАП.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Опять сладости

КоАП серьезно поправят, в первую очередь, для малого бизнеса. О планах это сделать на «Клерке» говорили еще в прошлом году. Тогда наши читатели писали:

«Хорошо бы, чтобы эти поправки не отклонили».

Теперь готов сам закон.

В числе изменений:

  • размер штрафа для организаций малого бизнеса уравняли со штрафами для ИП;
  • за первое нарушение вместо административного штрафа всегда будет только предупреждение;
  • и сотрудника, и компанию не будут наказывать за одно и то же нарушение одновременно.

В общем, постелили мягко, а жестко или нет будет спать, покажет практика.

Еще не смогут штрафовать

...за новые валютные нарушения. Но речь про то, что налоговики на местах не смогут это делать без согласования с управлением международного сотрудничества и валютного контроля ФНС.

Обещать не значит жениться

ИП-должникам налоговики пообещали не списывать все подчистую, оставлять деньги на жизнь. Пока что реализовать не торопятся.

Ты видишь проблемы? А я нет

Операторы связи боятся перебоев в работе с лета — и оборудование дорожает, и другие проблемы из-за кризиса грозят. В Минцифры с этим (как удивительно) не согласны. Дескать, и так вам много помогаем, чего ноете.

О наболевшем

В «Красному уголке бухгалтера» делятся мемами:

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Бизнес делится опасениями, что ситуацию с дефицитом бумаги скоро поправят, но вот цены на нее от этого не снизятся.

Как контролировать и анализировать расходы в компании?

За прошедший месяц большинство компаний перешло на бюджетосберегающий режим. Один из неочевидных бизнес-процессов, где часто возникают переплаты, – командировки. Как грамотно выстроить финансовые процессы внутри компании и эффективно управлять расходами на деловые поездки? Расскажут эксперты Smartway на бесплатном вебинаре.

В программе:

  • как сделать контроль расходов прозрачнее и избежать «серых» схем; 
  • как оперативно зачислять и возвращать средства на расчетный счет;
  • как закрыть командировку полностью по безналу и сократить использование наличных;
  • как получать бухгалтерские документы вовремя и в полном объеме;
  • как оплачивать деловые поездки без наценок.

Спикер:  Артур Павлов, финансовый директор Smartway

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Участие бесплатное.

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Обучение для бухгалтера

Собрали подборку бесплатных вебинаров в ближайшие дни:

Ваша держит нос по ветру редакция

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

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