«Ночной бухгалтер». Опять новые правила по вкладам и налоговым каникулам

Это нельзя и это тоже нельзя

Новые правила работы с валютой ввели еще в начале марта, но многие клиенты банков — как физлица, так и «юрики» — все еще не разобрались с деталями. Вот тодна из таких: как быть с процентами по валютным вкладам?

Центробанк ответил: снимать можно только в рублях. Но только если вклад открыли после 9 марта.

В остальных случаях выдадут в долларах, независимо от валюты вклада.

Кроме того, регулятор считает, что совсем отменять НДФЛ с доходов от ценных бумаг не надо. А вот ввести налоговые каникулы на два года можно.

Это пока только предложение — ответ ЦБ на инициативу Ассоциации владельцев облигаций.

Больше обязательств богу обязательств

Бизнес собираются заставить платить зарплаты не ниже минимальных по отрасли. То есть нужно будет соблюдать отраслевые соглашения. Норма (если ее примут) начнет работать с 1 сентября 2022.

Наши читатели отреагировали эмоционально:

«Минимальная отраслевая заработная плата — это конечно более вменяемый вариант, чем идиотские МРОТ и среднеотраслевая. Только вот для некоторых отраслей пока не установлен ее размер.»

Но есть нюанс

В Минэкономразвития уверены, что запрета на прием платежей из-за границы в России нет, даже из недружественных стран. По этому поводу высказался сам министр, Максим Решетников.

Но есть нюанс: он сказал только про зарубежных работодателей и про отношения фриланса. А вот ясности с платежами от иностранных поставщиков не стало.

Единогласно

Похоже, безлимитные тарифы на связь и интернет под угрозой. В Минцифры рекомендовали операторам отказаться от безлимита и даже уменьшить включенный в тарифы интернет-трафик.

И операторы уже согласились.

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