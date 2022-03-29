«Ночной бухгалтер». Опять новые правила по вкладам и налоговым каникулам

Это нельзя и это тоже нельзя
Новые правила работы с валютой ввели еще в начале марта, но многие клиенты банков — как физлица, так и «юрики» — все еще не разобрались с деталями. Вот тодна из таких: как быть с процентами по валютным вкладам?
Центробанк ответил: снимать можно только в рублях. Но только если вклад открыли после 9 марта.
В остальных случаях выдадут в долларах, независимо от валюты вклада.
Кроме того, регулятор считает, что совсем отменять НДФЛ с доходов от ценных бумаг не надо. А вот ввести налоговые каникулы на два года можно.
Это пока только предложение — ответ ЦБ на инициативу Ассоциации владельцев облигаций.
Больше обязательств богу обязательств
Бизнес собираются заставить платить зарплаты не ниже минимальных по отрасли. То есть нужно будет соблюдать отраслевые соглашения. Норма (если ее примут) начнет работать с 1 сентября 2022.
Наши читатели отреагировали эмоционально:
«Минимальная отраслевая заработная плата — это конечно более вменяемый вариант, чем идиотские МРОТ и среднеотраслевая. Только вот для некоторых отраслей пока не установлен ее размер.»
Но есть нюанс
В Минэкономразвития уверены, что запрета на прием платежей из-за границы в России нет, даже из недружественных стран. По этому поводу высказался сам министр, Максим Решетников.
Но есть нюанс: он сказал только про зарубежных работодателей и про отношения фриланса. А вот ясности с платежами от иностранных поставщиков не стало.
Единогласно
Похоже, безлимитные тарифы на связь и интернет под угрозой. В Минцифры рекомендовали операторам отказаться от безлимита и даже уменьшить включенный в тарифы интернет-трафик.
Обучение для бухгалтера
Традиционная подборка лучших бесплатных вебинаров ближайших дней:
- Упрощенка в 2022 году: плюсы и минусы
- Как стать главбухом № 1 даже в условиях кризиса
- Как теперь будут штрафовать за валютные и налоговые нарушения
Не забудьте записаться.
Как настроиться на новую бизнес-реальность, когда события в мире развиваются настолько стремительно?
Чтобы вы могли создать условия для адаптации бизнеса и команды к новым реалиям, были в курсе новых законов и мер поддержки, эксперты цифровой платформы СберКорус подготовили цикл бесплатных вебинаров.
Ближайшие вебинары:
- Страх и паника в команде: как снизить волнения в коллективе
- Как остаться на плаву и продолжить безопасный найм сотрудников
- Дебиторская задолженность в текущих реалиях
- Какие альтернативные меры найма сотрудников спасут бизнес в кризис?
- Как работать в условиях изменения и нестабильности рынка труда?
Подробнее о вебинарах на сайте
Ваша ранняя редакция
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.