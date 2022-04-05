Учитывать в строительстве хозинвентарь по новым ФСБУ можно двумя способами

Ситуация

Подрядная строительная организация приобрела в I квартале текущего года комплект многоразовой съемной опалубки стоимостью 6 млн руб., в том числе НДС 1 млн руб. и комплект инвентарных строительных лесов стоимостью 9 млн руб., в том числе НДС 1,5 млн руб.

В этом же периоде непосредственно на участок производства работ была передана половина комплекта опалубки и четверть комплекта строительных лесов.

Остальное оборудование планируется использовать на других участках уже во втором полугодии.

Как отразить в регистрах бухгалтерского учета и для целей налогообложения прибыли приобретение и использование указанного оборудования с учетом требований ФСБУ 6/2020?