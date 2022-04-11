Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Контрагентов можно добавлять в друзья. Налоговики запускают свою почти социальную сеть

Это будет покруче всяких там запрещенок: контрагентов можно будет добавлять в друзья и узнавать о них больше. А присмотрит за вами ФНС.

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Импортозамещение

Ребята, давайте жить дружно: добавляйте контрагентов в друзья на сайте ФНС. Если так сделать, то можно будет получить о них больше информации.

В частности, обо всех его финансовых показателях, о которых знает налоговая.

Впрочем, контрагент может и отказаться с вами дружить. В этом случае он отклонит запрос.

Короче говоря, получилась своя, отечественная разработка. Со своим качественным модератором.

Клерки в восторге:

«А фоточки когда можно будет выкладывать? А комментарии постить и лайки друзьям можно ставить?»

Комментирует Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения»:

— Оскал современного маркетинга. Мы вам чуть-чуть пользы, а за это вы попадаете в наши сети (оставьте свой емейл и получите чек-лист безопасного дробления, например). Это не хорошо и не плохо. Надо просто четко понимать, настолько ли полезна вам эта польза. Например, какой-нибудь архибелой компании вполне себе может быть от этого неплохо — например, она получит дополнительный комплаенс поставщиков по друзьям в налоговом кабинете с точки зрения рисков по НДС.

Осторожно, злая инспекция

Пойдут новые проверки по самозанятым. Так что аккуратнее, оформляйте сотрудничество правильно.

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Еще несколько важных деталей:

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