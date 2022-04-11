«Ночной бухгалтер». Контрагентов можно добавлять в друзья. Налоговики запускают свою почти социальную сеть

Импортозамещение
Ребята, давайте жить дружно: добавляйте контрагентов в друзья на сайте ФНС. Если так сделать, то можно будет получить о них больше информации.
В частности, обо всех его финансовых показателях, о которых знает налоговая.
Впрочем, контрагент может и отказаться с вами дружить. В этом случае он отклонит запрос.
Короче говоря, получилась своя, отечественная разработка. Со своим качественным модератором.
Клерки в восторге:
«А фоточки когда можно будет выкладывать? А комментарии постить и лайки друзьям можно ставить?»
Комментирует Кирилл Соппа, аттестованный налоговый консультант, автор и ведущий канала «Уроки налоговой схемотехники» в Telegram, управляющий ЦФО «Платиновые решения»:
— Оскал современного маркетинга. Мы вам чуть-чуть пользы, а за это вы попадаете в наши сети (оставьте свой емейл и получите чек-лист безопасного дробления, например). Это не хорошо и не плохо. Надо просто четко понимать, настолько ли полезна вам эта польза. Например, какой-нибудь архибелой компании вполне себе может быть от этого неплохо — например, она получит дополнительный комплаенс поставщиков по друзьям в налоговом кабинете с точки зрения рисков по НДС.
Осторожно, злая инспекция
Пойдут новые проверки по самозанятым. Так что аккуратнее, оформляйте сотрудничество правильно.
Новости про автоматическую упрощенку
Еще несколько важных деталей:
- Бизнес на АУСН будет платить в ФСС фиксированную сумму взносов
- Нельзя совмещать АУСН и ЕНП
- ИП на АУСН не будут платить фиксированные взносы. Но пенсионные баллы им дадут
А у вас?
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Про щедрость
Второй раз с начала года повышают зарплату сотрудникам одной крупной компании. Конечно, приятно, что хоть кому-то ее повышают, но увы, не всем повезло работать в РЖД.
Актуалочка
Полезная статья про новые правила в ВЭД и китайскую валюту: забирайте на заметку.
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