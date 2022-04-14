Режим неполного рабочего времени: оплата и образцы документов

Понятие неполного рабочего времени

Режим неполного рабочего времени может быть установлен по соглашению, достигнутому между сотрудником и работодателем.

Неполным рабочим временем считается продолжительность рабочего времени меньше общепринятой, то есть менее 40 часов в неделю. Оно устанавливается по соглашению сторон трудового договора и оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ.

Сотрудники, работающие в таком режиме, пользуются такими же льготами и гарантиями, что и те, которым установлена нормальная продолжительность рабочего времени. Время работы засчитывается в страховой стаж как полное рабочее время. Выходные и праздничные дни предоставляются в соответствии с трудовым законодательством (ч. 4 ст. 93 ТК).

Инициировать заключение соглашения об установлении неполного рабочего времени может любая сторона трудовых отношений. Данный режим может устанавливаться на весь период действия трудового договора или на любой согласованный срок (ч. 1 ст. 93 ТК).

Сокращенное и неполное рабочее время — в чем разница

Сокращенная продолжительность рабочего времени — это уменьшенная продолжительность рабочего времени по сравнению с нормальной, являющаяся правовой гарантией для некоторых категорий работников в зависимости от характера выполняемого ими труда.

Следует помнить, что в соответствии со статьей 6 ТК именно федеральные органы государственной власти устанавливают в нормативных актах особенности правового регулирования труда отдельных категорий работников, в том числе и сокращенную продолжительность рабочего времени.

Сокращение рабочего времени может быть связано с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, с другими особенностями трудовой деятельности или возрастом сотрудников. В связи с тем, что и при сокращенном, и при неполном рабочем времени нормальная продолжительность рабочего времени уменьшается, необходимо понимать основные различия между ними.

Сокращенная продолжительность рабочего времени (ст. 92 ТК):

применяется для отдельных категорий сотрудников;

закрепляется федеральными законами;

оплачивается в размере, предусмотренном для нормальной продолжительности рабочего времени, за исключением работников в возрасте до 18 лет (ст. 271 ТК).

Неполное рабочее время (ст. 93 ТК):

может вводиться по соглашению сторон для любых сотрудников, а в обязательных случаях — для определенных лиц;

устанавливается как бессрочно, так и на любой срок, по соглашению сторон или не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для его введения;

может быть установлено по инициативе любой стороны трудового договора (ч. 1 ст. 93, ч. 5 ст. 74 ТК РФ);

оплачивается пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполняемого объема работ.

Виды неполного рабочего времени

Различают следующие виды неполного рабочего времени (доклад Роструда за III квартал 2021 года):

Неполный рабочий день (смена) во все дни трудовой недели

Уменьшается продолжительность ежедневной работы при сохранении полной рабочей недели. Например, сотрудник трудится ежедневно по 4 часа (вместо 8) 5 дней в неделю.

Неполная рабочая неделя

Уменьшается количество рабочих дней при сохранении полного рабочего дня (смены). Например, сотрудник трудится 3 дня в неделю (вместо 5) по 8 часов.

Неполный рабочий день при неполной рабочей неделе

Одновременно уменьшается продолжительность и ежедневной работы (смены), и недели. Например, сотрудник трудится 3 дня в неделю (вместо 5) по 3 часа (вместо 8).

Неполное рабочее время по инициативе работника

Неполное рабочее время может устанавливаться по соглашению между работодателем и сотрудником как на определенный срок, так и бессрочно (ч. 1 ст. 93 ТК). В случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 93 ТК, данный режим вводится на удобный для работника срок, но не более чем на период, пока существует причина его установления.

Если неполное рабочее время устанавливается при приеме на работу, соответствующее условие закрепляется в трудовом договоре, а во время действия заключенного договора — в дополнительном соглашении (ч. 2 ст. 57, ст. 72, ч. 1 ст. 100 ТК). Если работодатель принимает сотрудника на условиях неполного рабочего времени, в трудовой договор вносятся сведения о его продолжительности.

Например: «Работнику устанавливается неполное рабочее время продолжительностью 30 часов в неделю».

Исходя из нее, указывается режим рабочего времени, так как он отличается от общих правил, действующих у работодателя (ч. 2 ст. 57 ТК).

Кому нельзя отказать в установлении режима неполного рабочего времени

Существует ряд сотрудников, для которых работодатель обязан установить неполное рабочее время по их заявлению. К ним относятся (ч. 2 ст. 93, ч.ч. 2,3 ст. 256 ТК):

беременные женщины;

женщины в период отпуска по уходу за ребенком;

отец, бабушка, дед, другой родственник или опекун, фактически осуществляющий уход за ребенком в период отпуска по уходу за ним;

один из родителей (опекун, попечитель), имеющий ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет);

другое лицо, воспитывающее детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет) без матери (абз. 3 п. 13 постановления Пленума Верховного Суда от 28.01.2014 № 1);

лицо, осуществляющее уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в установленном порядке.

Неполное рабочее время для таких сотрудников устанавливается на удобный для них срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, которые послужили причиной. В этом случае режим работы и отдыха устанавливается в соответствии с пожеланиями работника и с учетом условий производства у данного работодателя (ч. 2 ст. 93 ТК).

Образец заявления об установлении неполного рабочего дня

Для установления неполного рабочего дня рекомендуем работнику написать соответствующее заявление. В нем нужно указать:

Ф.И.О., должность, структурное подразделение (при наличии);

просьбу установить неполный рабочий день и желаемый режим работы;

причину установления такого режима (если она есть);

срок работы при неполном рабочем дне. Если заявление подает сотрудник, которому нельзя отказать в установлении такого режима, то срок — не более чем на период льготных обстоятельств. У других работников такой срок может быть любым: как определенным, так и бессрочным (ч. 1, 2 ст. 93 ТК);

дату, с которой он желает начать работу по новому режиму.

Сотрудник должен проставить свою подпись и дату оформления заявления.

К заявлению необходимо приложить документ, подтверждающий основание, в соответствии с которым работник просит установить ему неполный рабочий день. Например, справку из женской консультации о беременности, справку о наличии иждивенцев, свидетельство о рождении ребенка, справку о составе семьи, справку, подтверждающую факт установления инвалидности ребенка, документ о назначении опекуном и так далее. Если ввести такой режим просит один из родителей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), работодатель может запросить, в частности, справку о режиме работы второго родителя. Она позволит определить, использует ли тот право на неполное рабочее время (письмо Минтруда от 17.11.2017 № 14-2/В-1012).

При отсутствии подтверждающих документов работодатель должен разъяснить работнику возможность отказа в его просьбе. Это связано с тем, что обязанность работодателя возникает при наличии определенных обстоятельств, которые должны быть подтверждены.

Скачать образец заявления об установлении неполного рабочего дня.

Образец приказа об установлении неполного рабочего дня

Приказ об установлении неполного рабочего дня составляют в произвольной форме, нормативно утвержденной нет. Документ необязательный, но на практике его часто издают, например, чтобы проинформировать специалиста по кадрам об изменении режима работы сотрудника, а бухгалтера — об изменении оплаты труда.

В приказе необходимо указать:

Ф.И.О., должность и структурное подразделение (при наличии) работника;

новый режим работы;

срок, на который устанавливается неполный рабочий день;

поручения ответственным специалистам. Например, бухгалтеру — оплачивать труд пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ (ч. 3 ст. 93 ТК);

основание издания приказа. Обычно указывают реквизиты заявления сотрудника.

С приказом необходимо ознакомить под подпись работника и других поименованных в нем лиц.

Скачать образец приказа об установлении неполного рабочего дня.

Доп. соглашение об установлении неполного рабочего дня

Чтобы изменить режим работы, нужно подписать с работником дополнительное соглашение к трудовому договору. Этот документ обязателен, поскольку меняются условия договора. В допсоглашении нужно указать (абз. 5, 6 ч. 2 ст. 57, ст. 72 ТК):

режим работы (ведь он, скорее всего, индивидуален для работника). Нужно прописать все его элементы, в том числе: продолжительность рабочей недели и рабочего дня, выходные и рабочие дни, время начала и окончания работы, время всех перерывов;

Если ранее у сотрудника был ненормированный рабочий день, а при изменении режима ему устанавливается неполная рабочая неделя в сочетании с неполным рабочим днем, то условие о ненормированности нужно исключить (ч. 1 ст. 100, ч. 2 ст. 101 ТК).

оплату труда — пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ (ч. 3 ст. 93 ТК);

срок работы в режиме неполного рабочего дня;

дату, с которой изменения вступают в силу.

Дополнительное соглашение нужно составить в двух экземплярах — один работодателю, другой сотруднику. Нужно попросить работника поставить на вашем экземпляре подпись в подтверждение того, что он получил свой экземпляр допсоглашения. Такой порядок оформления предусмотрен для трудового договора и применяется на практике для дополнительных соглашений к нему (ч. 3 ст. 57, ч. 1 ст. 67, ст. 72 ТК).

Неполное рабочее время по инициативе работодателя

Неполное рабочее время может быть установлено по инициативе работодателя. Оно сопровождается введением режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок не более 6 месяцев (ч. 5 ст. 74 ТК).

Неполное рабочее время может быть введено только при наличии одновременно двух обстоятельств (ст. 74 ТК):

1. Изменение организационных или технологических условий труда: изменение в технике и технологии производства, совершенствование рабочих мест на основе их аттестации или по результатам специальной оценки условий труда, структурная реорганизация производства (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2, п. 1 ч. 1 ст. 7 закона «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ).

2. Возможное наступление в результате проводимых работодателем изменений таких последствий, как массовое увольнение сотрудников. Критерии массового увольнения в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК определяются отраслевыми и (или) территориальными соглашениями. Например, пункт 3.3 отраслевого соглашения между Министерством культуры и общероссийским профессиональным союзом работников культуры на 2018–2020 годы, критерием массового высвобождения в отрасли считается сокращение численности или штата сотрудников одновременно в течение 30 календарных дней:

25 человек и более при численности работающих 1 тыс. человек и более;

20–24 человека при численности работающих от 500 до 1 тыс. человек;

15–19 человек при численности работающих от 300 до 500 человек;

5 процентов от общей численности работающих.

Как установить неполное рабочее время работнику

Порядок действий при введении неполного рабочего времени по инициативе работодателя должен быть следующим:

принятие решения работодателем (издание приказа) с учетом мнения профсоюзного органа (при его наличии);

уведомление органов службы занятости;

уведомление персонала;

при согласии сотрудника на продолжение работы — подписание дополнительного соглашения об изменении условий трудового договора, а при отказе — издание приказа об увольнении.

В первую очередь перед уведомлением работников о предстоящем изменении условий их работы необходимо составить приказ, в котором будет обоснована и документально подтверждена необходимость уменьшения часов работы и, как следствие, размера заработной платы работников. Дата введения режима неполного рабочего времени определяется с учетом срока, необходимого для предстоящего уведомления работников, то есть не ранее чем через два месяца после издания приказа.

В течение трех рабочих дней после издания приказа работодатель обязан письменно сообщить об этом в службу занятости (п. 2 ст. 25 закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1, письмо Роструда от 17.05.2011 № 1329-6-1 ).

Форма представления сведений установлена приказом Минтруда от 26.01.2022 № 24. В ней нужно отразить следующую информацию:

причины, по которым принято решение о введении режима неполного рабочего дня;

мероприятия, проводимые из-за изменения организационных и (или) технологических условий труда;

среднесписочная численность работников на момент введения режима;

численность работников, в отношении которых вводится новый режим, в том числе иностранных работников;

продолжительность неполного рабочего дня;

период, на который введен такой режим. Он может быть любым, кроме случаев, когда неполный рабочий день вводится при угрозе массового увольнения (максимум 6 месяцев).

За непредставление или несвоевременное представление в службу занятости таких сведений, а также их представление в искаженном виде работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ст. 19.7 КоАП. Ею предусмотрен штраф:

3 тыс. — 5 тыс. рублей для компаний;

для компаний; 300 — 500 рублей для должностных лиц.

Кроме того, некоторые работодатели ежеквартально должны представлять в органы статистики форму № П-4 (НЗ). В случае непредставления или несвоевременного представления соответствующих статистических данных, представления недостоверных данных работодатель может быть привлечен к ответственности, предусмотренной ст. 13.19 КоАП, ст. 3 Закона РФ «Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности» от 13.05.1992 № 2761-1:

компании грозит штраф в размере 20 тыс. — 70 тыс . рублей;

. рублей; должностным лицам — 10 тыс. — 20 тыс. рублей.

Закон не ограничивает количество случаев введения неполного рабочего времени в компании, но в каждом из них работодатель должен иметь документальное подтверждение причин установления такого режима, поскольку при возникновении спора придется доказывать необходимость его введения (п. 21 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

На основании приказа работодатель уведомляет сотрудников о предстоящих изменениях условий трудового договора, а также о причинах, повлекших необходимость таких изменений. Уведомить в письменной форме под подпись нужно каждого работника не позднее, чем за два месяца до введения изменений (ч. 2 ст. 74 ТК). В уведомлении нужно указать:

Ф.И.О. и должность работника;

причину введения неполного рабочего времени;

новый режим работы, а также дату, с которой он вводится;

срок, в течение которого работник должен сообщить, согласен ли он работать в новом режиме или нет, и способ информирования вас об этом (например, направление заявления в отдел кадров);

информацию для сотрудника о том, что в случае его отказа от работы в новом режиме ему будут предложены вакансии для перевода (при их наличии). А если он откажется от перевода (либо у работодателя не будет вакансий), то трудовой договор с ним будет прекращен по п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК.

Исключением будет ситуация, когда неполное рабочее время вводится для предотвращения угрозы массового увольнения с учетом ч. 5 ст. 74 ТК. В таком случае, если работник отказывается трудиться в измененных условиях, то трудовой договор расторгается на основании, предусмотренном п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК. При этом нужно предоставить гарантии и произвести выплаты, которые полагаются при увольнении на данном основании (ч. 6 ст. 74 ТК).

Оформить уведомление рекомендуем в двух экземплярах: один работнику, другой с подписью работника об ознакомлении — работодателю. Если сотрудник отказывается получать уведомление, рекомендуем составить об этом соответствующий акт в присутствии не менее трех свидетелей.

Образец дополнительного соглашения об изменении режима работы

При установлении неполного рабочего времени с введением режима неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели по инициативе работодателя в соответствии с приказом по организации с работниками, готовыми продолжать работу в измененных условиях, заключается дополнительное соглашение. Нормативно утвержденной формы соглашения нет, поэтому его составляют произвольно. В документе нужно указать продолжительность рабочей недели и неполного рабочего дня, начало и окончание работы, обеденный перерыв.

Учтите, что работнику, которому установлена продолжительность работы (смены) не более 4 часов в день, перерыв на обед может не предоставляться (ч. 1 ст. 108 ТК).

Соглашение оформляют в двух экземплярах: один работодателю, второй — сотруднику.

Скачать образец дополнительного соглашения об изменении режима работы.

Образец приказа об установлении режима неполного рабочего времени

Унифицированной формы приказа об установлении режима неполного рабочего времени нет, организация разрабатывает его самостоятельно. При подготовке приказа работодатель должен учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, предусмотренном ст. 372 ТК.

Данный документ также может устанавливать порядок поэтапного снижения количества часов работы и другие связанные с этим процедуры. В приказе следует указать:

причины вводимых изменений;

наименования структурных подразделений или мест работы, для которых предполагается ввести изменения, конкретный режим работы (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя);

продолжительность неполного рабочего времени;

обязанности должностных лиц (например, дать указания отделу кадров ознакомить работников с предстоящими изменениями, а бухгалтерии — осуществлять выплаты в соответствии с уменьшением рабочего времени).

Скачать образец приказа об установлении режима неполного рабочего времени.

Неполное рабочее время в табеле учета

Если компания применяет унифицированную форму табеля (№ Т-12 или Т-13), то она отражает неполный рабочий день в нем в зависимости от того, кто инициировал установление такого режима:

Если неполный рабочий день установлен по инициативе работодателя , например, при угрозе массового увольнения, продолжительность работы сотрудника в таком режиме отмечают в табеле буквенным кодом НС или цифровым 25 .

, например, при угрозе массового увольнения, продолжительность работы сотрудника в таком режиме отмечают в табеле буквенным кодом НС или цифровым . Если сам работник инициировал введение неполного рабочего времени, то используют буквенный код Я или цифровой 01. На практике часто сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком, выходит на неполный рабочий день. В таком случае рекомендуем ставить в табеле два кода — Я (или цифровой 01) и ОЖ (или цифровой 15).

Под кодами следует указать фактически отработанное сотрудником время (ч. 4 ст. 91 ТК, указания о применении и заполнении форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, утвержденные постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1).

При установлении неполной рабочей недели дополнительные нерабочие дни в табеле отмечаются как выходные.

Если в компании утверждена своя форма табеля учета рабочего времени и собственные коды, тогда отмечать неполный рабочий день в табеле следует по установленным правилам.

Оплата неполного рабочего времени

Труд сотрудников с неполным рабочим временем оплачивают либо пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Первый вариант оплаты применяют, если у работника оклад или тарифная ставка, второй — если оплата труда сдельная. Эти правила используют как в случае, когда у работника неполный рабочий день, так и при неполной рабочей неделе.

При расчете оплаты работы за месяц на условиях неполного рабочего времени работник может получить зарплату меньше МРОТ. При этом зарплата, пересчитанная на полное рабочее время, не должна быть ниже МРОТ.

Работник, которому установлен такой режим, имеет право на стимулирующие (в частности, премии) и компенсационные выплаты. В том числе это касается оплаты работы сверхурочно, в выходной или праздник, а также в ночные, вечерние часы (ч. 3, 4 ст. 93, ч. 1 ст. 129, ст. 149 ТК).

Единый порядок расчета премий при неполном рабочем времени законом не установлен. На практике премии часто выплачивают в зависимости от системы оплаты труда работника, например, в процентах от оклада, рассчитанного пропорционально отработанному времени, или за выполненный объем работ, в виде фиксированной суммы за количество произведенной продукции.

Отмена режима неполного рабочего времени

Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя, введенная по инициативе сотрудника, отменяется по соглашению между ним и работодателем. Работодатель не вправе в одностороннем порядке отменить режим неполного рабочего времени, если обстоятельства, послужившие основанием для его введения, не утратили актуальность (апелляционное определение Московского городского суда от 20.02.2019 по делу № 33-5990/2019).

Если режим был введен по инициативе работодателя в соответствии со ст. 74 ТК, то он прекращает свое действие в срок, указанный в приказе об установлении неполного рабочего времени. Отмена режима ранее этого срока производится с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ч. 4 ст. 74 ТК). Работодатель должен издать соответствующий приказ и заключить дополнительные соглашения с сотрудниками.