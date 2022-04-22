«Ночной бухгалтер». Принесите то — не знаю что: налоговики требуют документы компании у рядовых «физиков»

Потому что потому

Инспекторы шлют требования прислать им нужные документы рядовым бухгалтерам, но не в саму компанию, а бухгалтерам как физлицам. То есть вы открываете, например, свой почтовый ящик — а там сюрприз. И не квитанция за коммуналку, а «письмо счастья» с требованием отправить налоговикам акты сверки, договоры и прочие документы вашей фирмы.

Прямо сейчас, в халате и тапочках.

Ежу, конечно, понятно, что дома у вас как у «физика» таких бумаг не будет. Другой разговор, что по закону требования вам все равно могут присылать. И на них лучше отвечать, если не хотите штрафов.

Да, звучит идиотски. Но что, первый раз что ли?

Поправки не опять, а снова

На этот раз речь про форму РСВ, там будет новый тариф 25.

Не сдал, а сообщил куда надо

Профсоюзы предложили банкам сообщать в трудинспекцию, если какие-то фирмы платят зарплату невовремя.

А вот с проверкой инспекторы смогут прийти только с одобрения прокуратуры. В 2022 году так работает мораторий.

Коммент дня

«Кому то еще направляли письма с уведомлениями об атаках...Нам хвост от кошки вообще ничего даже не прислали. Приняты были сотрудники. СЗВ-ТД не сдан вовремя. Потом начнутся штрафы», — написала наша читательница по поводу хакерских атак на сервисы Калуга Астрал.

От этих самых атак сейчас, увы, никто не застрахован.

Хвастаемся

Представим, что вам нужен под рукой Налоговый кодекс. Куда вы за ним пойдете?

А никуда ходить не надо, потому что актуальный НК теперь есть на «Клерке». Как и много других кодексов.

Любуемся новенькими дипломами от «Клерка»: смотрите, какие красивые!

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Пятничная. Сонная. Ваша редакция