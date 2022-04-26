Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Опять собираются переписать Налоговый кодекс. А то нынешний сама ФНС не понимает

В новом НК будет презумпция невиновности. А еще он будет определенным и предсказуемым. Ну по крайней мере, так обещают.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Апгрейд, который мы заслужили

Депутаты (вроде как) с бизнесом и экспертами сделают новую редакцию НК. И этот новый Налоговый кодекс, похоже, будет просто безупречным.

Судите сами: в кодексе предусмотрят презумпцию невиновности. А еще пропишут правила принятия новых законов, чтобы в декабре не выходили новшества, которые начинают действовать уже с 1 января.

Нынешняя редакция НК, по мнению главы думского комитета по налогам Андрея Макарова, непонятна даже самим налоговикам.

Вот что думает про обновление Мария Ильяшенко, управляющий партнер в «Юридическое партнерство Курсив»:

— Благими намерениями вымощена дорога в ад. Никаких позитивных изменений в связи с разработкой нового Налогового кодекса ждать не приходится. Что касается запрета на подзаконное регулирование и установление презумпции невиновности налогоплательщика, то эти положения и так содержатся в налоговом кодексе. Вопрос не в их законодательном закреплении, а в правоприменительной практике.

Из последних изменений «во благо налогоплательщиков» можно вспомнить введение статьи 54.1 НК РФ. В результате чего налоговые доначисления значительно выросли, а налогоплательщикам в судах стало еще сложнее отстаивать свою позицию. До сих пор суды (а прошло уже почти 5 лет!) не могут сформировать четкие концепции применения этой нормы.

Опять про 4 мая

До этой даты надо успеть сдать 3-НДФЛ.

Срочные новости для бухгалтера!

  1. С 1 мая в платежках на зарплату укажите новые коды в поле 20 «Назначение платежа» (см. Положение ЦБ РФ от 29.06.2021 № 762-П).
  2. ФНС признает самозанятого работником, если он работает на инструментах и территории компании (см. Письмо от 15.04.2022 N ЕА-4-15/4674).
  3. С 1 июля бизнес вправе не платить страховые взносы, если применит новую АУСН (ч. 1 ст. 18 Закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ).
  4. В этом году можно возместить НДС досрочно без дополнительных трат и поручительств (см. Закон от 26.03.2022 N 67-ФЗ).
  5. С неотделимых улучшений платится налог на имущество независимо от требований ФСБУ 25/2018 (см. Письмо от 17.02.2022 N 03-05-05-01/11290)
  6. Расходы на ремонт учтите, как основные средства в случаях, предусмотренных ФСБУ. Воспользуйтесь подсказкой: Чек-лист: «переходим на ФСБУ 6/2020. Проверь себя!»

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