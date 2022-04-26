❗❗❗ ПФР + ФСС = СФР. С 2023 года будет единый фонд и единый тариф взносов

Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.
Напомним, законопроекты по объединению ПФР и ФСС в СФР разместили для общественного обсуждения в начале этого года. Подробно об этом мы рассказывали здесь.
В рамках такого объединения будет много изменений, в том числе:
- введут единый тариф взносов и единую предельную базу;
- унифицируют льготные тарифы взносов (будет 5 видов вместо 12);
- введут новый отчет, который заметит собой множество других (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ТД, 4-ФСС, раздел 3 РСВ).
- для приема на работу иностранцев не нужен будет полис ДМС;
- отменят справку 182н.
Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме, заверили в правительстве.
Власти проработают вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. В проекте такой тариф уже есть (30 % до предельной базы и 15,1 % свыше). Но это пока предварительные данные, так как проект еще не дошел до Думы.