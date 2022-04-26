Страховые взносы

❗❗❗ ПФР + ФСС = СФР. С 2023 года будет единый фонд и единый тариф взносов

Власти сейчас ведут активную работу над нормативной базой для создания единого Фонда пенсионного и социального страхования. До 5 мая 2022 года будет готов график разработки подзаконных нормативных актов.

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Такое поручение дал глава кабмина Михаил Мишустин.

Напомним, законопроекты по объединению ПФР и ФСС в СФР разместили для общественного обсуждения в начале этого года. Подробно об этом мы рассказывали здесь.

В рамках такого объединения будет много изменений, в том числе:

Все права граждан в процессе реорганизации будут сохранены и гарантированы в полном объеме, заверили в правительстве.

Власти проработают вопрос по введению единого тарифа страховых взносов. В проекте такой тариф уже есть (30 % до предельной базы и 15,1 % свыше). Но это пока предварительные данные, так как проект еще не дошел до Думы.

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