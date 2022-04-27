«Ночной бухгалтер». Отсрочка по взносам бизнес не спасет. Отыграться могут на других налогах

Что-то на оптимистичном

Путин потребовал ввести годовую отсрочку для бизнеса по страховым взносам, и власти уже разрабатывают законопроект. Что в итоге получится на практике, пока непонятно.

Известно только, что:

отсрочку предоставят не всем;

производственникам вообще могут списать часть взносов, если они сохранят занятость.

И пока эксперты из «Опоры России» называют новую меру «беспроцентным кредитом для бизнеса», другие задаются вопросом: а что в итоге будет с ФСС? Кто компенсирует фонду неминуемый дефицит бюджета?

Бухгалтеры напоминают и другую сторону вопроса:

«Не хочешь СВ платить — заплатишь другие налоги».

Пикет, который точно согласуют

На него пообещала выйти спикер Совфеда Валентина Матвиенко, если бизнесу не дадут нормально дышать. Матвиенко считает, что в стране давно назрела реформа контрольно-надзорной системы и это надо исправлять.

Новые коды

...будут в платежках на выплату физлицам: забирайте себе напоминалку.

Чем заняться на майских

Изучить, например, управленческий учет: на «Клерке» о нем пишут полезные статьи классные блогеры.

А еще пора выдохнуть и в более спокойной обстановке разобраться с новыми ФСБУ! Многие до сих пор не понимают, как вести по ним учет. А у нас есть полноценный курс повышения квалификации! Научим работать с ФСБУ «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот». Квалифицированные преподаватели, в итоге даем официальное удостоверение. Ловите подробности тут.

Когда придут

Налоговики рассказали, в каком случае могут прийти с проверкой по ККТ: для этого надо не пробивать чеки 60 дней.

Что-то на льготном

Ипотеку по новой льготной ставке — 9% — начнут выдавать с 1 мая. А мы посчитали, что в итоге изменится в ежемесячных платежах.

Ваша почему-то пятничная редакция