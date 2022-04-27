«Ночной бухгалтер». Отсрочка по взносам бизнес не спасет. Отыграться могут на других налогах

Что-то на оптимистичном
Путин потребовал ввести годовую отсрочку для бизнеса по страховым взносам, и власти уже разрабатывают законопроект. Что в итоге получится на практике, пока непонятно.
Известно только, что:
- отсрочку предоставят не всем;
- производственникам вообще могут списать часть взносов, если они сохранят занятость.
И пока эксперты из «Опоры России» называют новую меру «беспроцентным кредитом для бизнеса», другие задаются вопросом: а что в итоге будет с ФСС? Кто компенсирует фонду неминуемый дефицит бюджета?
Бухгалтеры напоминают и другую сторону вопроса:
«Не хочешь СВ платить — заплатишь другие налоги».
Пикет, который точно согласуют
На него пообещала выйти спикер Совфеда Валентина Матвиенко, если бизнесу не дадут нормально дышать. Матвиенко считает, что в стране давно назрела реформа контрольно-надзорной системы и это надо исправлять.
Новые коды
...будут в платежках на выплату физлицам: забирайте себе напоминалку.
Чем заняться на майских
Изучить, например, управленческий учет: на «Клерке» о нем пишут полезные статьи классные блогеры.
А еще пора выдохнуть и в более спокойной обстановке разобраться с новыми ФСБУ!
Многие до сих пор не понимают, как вести по ним учет. А у нас есть полноценный курс повышения квалификации!
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Когда придут
Налоговики рассказали, в каком случае могут прийти с проверкой по ККТ: для этого надо не пробивать чеки 60 дней.
Что-то на льготном
Ипотеку по новой льготной ставке — 9% — начнут выдавать с 1 мая. А мы посчитали, что в итоге изменится в ежемесячных платежах.
Ваша почему-то пятничная редакция