Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Отсрочка по взносам бизнес не спасет. Отыграться могут на других налогах

Отсрочку по взносам еще не успели ввести, но уже считают беспроцентным кредитом для бизнеса. Так ли это радужно?

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Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Что-то на оптимистичном

Путин потребовал ввести годовую отсрочку для бизнеса по страховым взносам, и власти уже разрабатывают законопроект. Что в итоге получится на практике, пока непонятно.

Известно только, что:

  • отсрочку предоставят не всем;
  • производственникам вообще могут списать часть взносов, если они сохранят занятость.

И пока эксперты из «Опоры России» называют новую меру «беспроцентным кредитом для бизнеса», другие задаются вопросом: а что в итоге будет с ФСС? Кто компенсирует фонду неминуемый дефицит бюджета?

Бухгалтеры напоминают и другую сторону вопроса:

«Не хочешь СВ платить — заплатишь другие налоги».

Пикет, который точно согласуют

На него пообещала выйти спикер Совфеда Валентина Матвиенко, если бизнесу не дадут нормально дышать. Матвиенко считает, что в стране давно назрела реформа контрольно-надзорной системы и это надо исправлять.

Новые коды

...будут в платежках на выплату физлицам: забирайте себе напоминалку.

Чем заняться на майских

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Когда придут

Налоговики рассказали, в каком случае могут прийти с проверкой по ККТ: для этого надо не пробивать чеки 60 дней.

Что-то на льготном

Ипотеку по новой льготной ставке — 9% — начнут выдавать с 1 мая. А мы посчитали, что в итоге изменится в ежемесячных платежах.

Ваша почему-то пятничная редакция

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