Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Принципы формирования управленческих отчетов на простых примерах. И почему баланс все же нужен управленцу

Для рубрики Управленческий учет
Версия для печати

Недавно проводила собеседование на должность экономиста отдела управленческой отчетности, на одном из собеседований меня начали убеждать, что баланс для управленческого учета вообще штука бесполезная, он нужен исключительно бухгалтерам, а для собственника и менеджмента он вообще ценности не несёт, аргументом было «даже в интернете так написано».

Для практикующего экономиста по управленческому учету — это звучит очень забавно, разумеется. Но, в интернете я всё-таки почитала и действительно много информации о том, что нужен отчет о финансовых результатах и отчет о движении денег, а баланс можно не использовать, так как там якобы нет информации для принятия управленческих решений. Почему-то часто возникают сложности в этой части и у специалистов и у собственников бизнеса, поэтому, давайте сегодня поговорим о трёх формах отчетности, для чего каждый отчет нужен и как они между собой увязываются.

Был у меня проект один. Производственная компания. Светлые планы на будущее, компания планировала значительно увеличить обороты и выйти на новый уровень, причем, производство было в нескольких городах-а значит, контрольная функция важна как никогда. Как и в большинстве своем, многие задумываются про управленческий учет на стадии роста, бизнес растет, процессов, людей, объемов работ становится все больше и на ряду с этим увеличиваются объемы информации, в голове держать всё невозможно.

Основная цель внедрения управленческого учета была связана с тем, что собственники бизнеса не видели куда идут, что с бизнесом происходит, в каком он сейчас состоянии, сколько компания прибыли генерирует. В штате был сотрудник, который вёл учет на коленке, но было подозрение, что отчетность не достоверная. Так и оказалось.

При принятии отчетности, как сейчас помню, управленческий баланс не бился на 1,3 млн рублей (равенство активов и пассивов не соблюдалось). На мой вопрос, почему мне предоставляют искаженную управленческую отчетность прилетел ответ: «это, вообще-то, управленческий баланс и в нём допускаются расхождения». У меня созрел логичный вопрос: а для целей бухгалтерского учета по такому же принципу составляется баланс?

— «Конечно нет, бухгалтерский учет ориентирован на государство, там так не допускается. А управленческий учет ориентирован на компанию и вообще тут плана счетов нету, поэтому я вам его и не смогу свести так, как баланс сводится в бухгалтерии».

Друзья, если вам подсовывают такой баланс, не важно управленческий это учет или бухгалтерский, бегите от таких специалистов. Никакой ясной картины они вам не предоставят.

Кстати, к слову, в управленческой конфигурации 1С управленческий баланс можно разработать и без бухгалтерского плана счетов, а в некоторых конфигурациях программ он есть уже встроенный, на самый крайний случай, его можно собирать в excel, если не хотите делать автоматизацию на 1С. Разница лишь в том, что в бухгалтерии ведётся всё по счетам учета, а управленческий учет всё фиксирует в регистрах накопления. Но принцип формирования идентичный.

Я конечно всё понимаю, правила ведения управленческого учета устанавливает предприятие, а не государство, только вот эти правила никак не могут влиять на то, что баланс имеет право расходиться.

Пожалуй, начнём с самых азов.

Принцип формирования управленческого баланса такой же, что и в бухгалтерии.

Каждый день в компании происходят различные процессы: реализации товаров, закуп материала, фиксируются расходы различные — всё это хозяйственные операции.

Баланс построен по принципу двойной записи, то есть операция одна, а части учета затрагивается две. Например, Коля дал вам в долг 50 рублей — это хоз. операция и она одна, а вот части учета затрагивается две.

Факт поступления денежных средств в компанию — это актив баланса, мы 50 рублей там отражаем, в разделе «денежные средства», но к нам не только деньги поступили, Коля же в долг дал, а значит у нас появилась задолженность перед Колей, мы ему должны 50 рублей. В пассивах, в разделе займов мы фиксируем этот долг. Тут всё просто. Как видите, без плана счетов можно проводки расписать.

Во-вторых, все формы управленческой отчетности между собой взаимосвязаны. И в определенных точках, они сходятся. Ключевое, почему баланс это круто и он обязательно нужен, так это то, что каждую строку баланса мы можем проверить и подтвердить, а вот отчет о финансовых результатах такой роскоши не имеет, проверить его достоверность можно только через баланс. Все остатки, которые в балансе, мы можем проинвентаризировать — товары и основные средства — пересчитаем. Задолженность сверим с помощью актов сверки, деньги сверим с банковскими выписками и кассами.

Давайте разберем одну операцию и разложим её на всей управленческой отчетности, заодно и состыкуем отчеты между собой. На практическом примере, гораздо понятнее, как это всё работает.

Для корректности примера, введем начальные остатки. Представим, что до момента свершения этой операции у нас на складе был товар на сумму 50 000 и мы взяли его в долг у поставщика (товары на балансе на сумму 50 000, и долг поставщику 50 000. Актив=Пассиву).

Сама операция, которая произошла:

Мы продаем товар за 70 000, его себестоимость составляет 20 000. На этой сделке мы заработали 50 000. Операция одна. Части учета 2 — товары и дебиторская задолженность, а 50 000 — это прибыль (то, что вы заработали).

Как это проходит по отчетности:

  1. Разберем первую строку баланса «Товарные запасы». У вас уменьшился товар на складе на сумму 20 000, вы его продали. Это себестоимость. Изначально на складе у вас товара было на 50 000, а осталось на 30 000. В балансе вы видите на какую сумму у вас товаров есть сейчас. В балансе происходит уменьшение актива, а в отчете о финансовых результатах эта цифра отражается по статье «Себестоимость реализованного товара». Эту строку баланса легко проверить на достоверность. Сколько по факту товаров в компании, столько и на балансе числится. Подтвердить мы это можем с помощью инвентаризации.
  2. В момент продажи у нас формируется дебиторская задолженность. Когда мы отгрузили товар покупателю, в этот момент у него перед нами возникает долг. Отгрузили товар на 70 000, отразили в дебиторской задолженности. Когда покупатель оплатит деньги, тогда задолженность закроется. Эту строку баланса тоже легко проверить, с помощью сверки взаиморасчетов с покупателем. В отчете о финансовых результатах — это выручка. (продали на 70 000).
  3. На этой сделке мы заработали 50 000. Отражаем в разделе прибыли. Как видно на примере, прибыль в балансе и прибыль в отчете о финансовых результатах совпадает. Это и есть та самая точка, в которой увязывается отчетность (отчет о финансовых результатах и баланс).

Еще есть отчет о движении денежных средств — он исключительно про деньги.

Деньги не равно прибыль. Очень многие этот отчет путают с отчетом о финансовых результатах. По сути, отчет о движении денег это всего лишь одна строка баланса (денежные средства). Остаток в балансе всегда сходится с остатком денежных средств в отчете.

В момент нашей первой операции — именно факт продажи, отчет ДДС не работает. В отчет ДДС попадёт эта информация только тогда, когда покупатель нам оплатит 70 000 и будет выглядеть это так:

  1. Факт самой оплаты (покупатель оплатил 70 000). Деньги поступили на расчетный счет, в балансе увеличились денежные средства компании. В отчете видно, что сейчас у нас в компании появились деньги. Эту строку баланса подтверждаем выпиской банка.
  2. Закрывается дебиторская задолженность. Покупатель оплатил и он нам больше не должен! В отчете мы видим, что задолженностей со стороны покупателей у нас больше нет.
  3. Остатки денежных средств в балансе и в отчете о движении денежных средств всегда совпадают.

Управленческий баланс отражает картину вашего бизнеса целостно. В отчете о финансовых результатах вы не увидите, на какую сумму у вас склад, на какую сумму основные средства, состояние задолженностей. Именно поэтому основных формы отчетности 3, одна дополняет другую.

Баланс это про общее положение дел компании, в нем же и прибыль видно. Но, для того, чтобы эту прибыль можно было разложить по статьям, проанализировать структуру доходов и расходов нужен отчет о финансовых результатах. А всеми любимый отчет о движении денежных средств не отражает прибыль компании — он отвечает за остатки и обороты денег, т.е. мы в разрезе статей ДДС можем проанализировать куда мы потратили деньги и сколько денег к нам поступило. С балансом он стыкуется в части остатков и оборотов денежных средств, они обязательно должны совпадать.

Когда бизнес растет, просто смотреть на прибыль уже недостаточно, нужно больше информации. И для принятия управленческих решений нужна информация, которая есть именно в балансе. Нам же важно понимать, что со складом? Сколько там денег заморожено? Мы эту строку баланса можем развернуть, анализ провести и определить сколько ликвидных товаров, а сколько неликвидных. Что с основными средствами, сколько денег на расчетных счетах и в кассах, хватает их для развития или кредитоваться надо? А задолженность какая, сколько дней просрочено, сколько денег нужно, чтобы её закрыть?

Это всё есть в балансе, поэтому он жизненно необходим. Иногда у собственников возникают вопросы, в отчете о финансовых результатах прибыль 5 рублей, а денег в компании 1 рубль. А где деньги? И ответ на этот вопрос также есть в балансе. Плюс ко всему, прибыль в нём и в отчете о финансовых результатах должна совпадать. Если всё совпадает и баланс достоверный, значит вы видите реальное положение дел.

Что касается моей любимой фразы «Это же управленка ТУТ....» нужно все у себя довести до логического заключения, что можно закреплять в методологии и делать на своё усмотрение, а что нельзя.

Например, закрепить то, что баланс будет примерный или не будет сходиться — нельзя. Ибо принцип его формирования никак не связан с методологическими особенностями. Нельзя взять и отменить двойную запись. Но есть вещи, которые безусловно, можно делать на своё усмотрение. Знаете, какие преимущества у управленческого баланса над бухгалтерским? Аналитика и макет отчета, вот тут мы можем разгуляться. А что если, баланс вашей компании будет таким:

Аналитика может быть любой. Например, денежные средства мы можем разбить на виды денежных средств: наличные и безналичные, можно по расчетным счетам и кассам, можно по подразделениям, по филиалам и тд. Товарные запасы также, по номенклатурным группам, по складам, по направлениям бизнеса и тд. Задолженность по интервалам, по менеджерам, по торговым подразделениям. Аналитика встраивается индивидуально в таком разрезе, в каком необходима информация для принятия управленческих решений.

Нельзя просто взять и выкинуть какую-либо хозяйственную операцию из отчетности. Не сойдётся баланс. В этом и есть смысл, а если вы какую-то часть учитываете, а какую-то выкидываете — это вообще не про достоверность отчетности.

Не сойдётся баланс — нет уверенности, что прибыль в компании считается достоверно и что активы компании в сохранности. Если прибыль в балансе и прибыль в отчете о финансовых результатах не совпадает, значит что-то идет не так.

Например, в балансе прибыль может быть 5 000, а в финрезе 10 000. Начинаем разбираться, у нас активы в части дебиторской задолженности уменьшились, мы их списали, в балансе провели, а в финрезе не учли. Так не бывает. Это у вас когда-то Вася приобрел товар, но в долг. Время идет, а Вася как не платил деньги так и не платит. Если мы эту задолженность списываем — это убытки и они обязательно должны фигурировать в двух отчетах (баланс и финансовый результат). Банкет получился за свой счет.

Не пренебрегайте балансом. Поглядывайте на красные маячки в виде точек, где стыкуется отчетность и сверяйте прибыль в балансе и прибыль в отчете о финансовых результатах. Учет нужен вам для того, чтобы компанией возможно было управлять опираясь на цифры и реальное положение дел, если уж и внедрять учет — то целостным подходом со всем набором контрольных функций.

Пост написан пользователем
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Екатерина Носова
Екатерина Носова
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога