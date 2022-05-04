Что делать, если компания больше не может платить зарплату

Может произойти и самый неприятный сценарий, например, прекращение финансирования от инвесторов или акционеров, отсутствие дохода и поступлений от поставщиков, закрытие обслуживающего банка. Как итог, в компанию не поступят средства и не чем будет платить зарплату. Что и как делать в такой ситуации?

Чем грозить работодателю невыплата зарплаты

Прежде всего, зарплата — ключевой способ вознаграждения за труд. Платить ее надо вовремя и полностью, не реже двух раз в месяц в дни, которые указаны в правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном или трудовом договоре. Это прямое требование ст. 136 ТК. Задержка выплаты дает работнику право на дополнительные «ответные» действия.

Так, человек может приостановить работу до полного погашения долга, если задержка составляет более 15 дней.

Важно лишь письменно уведомить об этом компанию на основании ст. 142 ТК. Причем на время приостановки за ним сохраняется средний заработок.

А вернуться человек должен на следующий день после получения письменного уведомления компании о готовности произвести выплату в день выхода на работу. Обратите внимание: не после получения денег на счет, а когда к нему придет письмо с гарантией от работодателя.

Банкротство и ликвидация

Если же организация понимает, что больше не может платить зарплату своим сотрудникам, это, по сути, является основанием для начала процедуры банкротства. Все производственные риски лежат на работодателе, поэтому он обязан оплачивать труд людей независимо от финансовых результатов компании.

Это, кстати, подтвердил еще Верховный Суд в своем Определении от 01.04.2011 № 5-В11-15. Таким образом, в соответствии с п.1 ст. 65 ГК признание юридического лица банкротом по суду влечет его ликвидацию.

Тем не менее, ликвидация тоже не освобождает от выплат. Закрытие компании предполагает не просто расторжение трудовых договоров, но и выплаты, на основании ст. 178 ТК. В частности, требования об оплате труда подлежат включению в реестр требований кредиторов, на основании ст. 136 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Требования об оплате труда и выходных пособий арбитражный управляющий обязательно включает в реестр выплат. Исключить их из списка можно только по решению суда. Причем практика показывает, что компанию могут и не закрыть — исключить из реестра, пока работникам не выплатят причитающиеся суммы.

Конечно, это не 100%-ная гарантия выплат, и работники также должны проявлять настойчивость в случае долга. Однако законодательно компания должна сначала выплатить сотрудникам деньги и потом приступать к ликвидации.

Итог

Иначе говоря, если компания больше не платит зарплату, сотрудники могут перестать работать. Затем они обратятся в суд или ГИТ с требованием выплатить зарплату, пени, а еще и компенсировать моральный вред, что разрешено ст. 236 и 237 ТК.

А если дело дойдет до ликвидации — людям все равно придется выплатить деньги:

зарплату;

неотгулянные дни отпуска;

выходное пособие в размере не менее среднего месячного заработка.

Кстати, если человек не найдет новую работу, встанет на учет в центр занятости, а старая компания еще не закроется, придется платить дополнительные выплаты — средний заработок за 2-й и даже 3-й месяц.

Поэтому как альтернативу стоит подумать о мерах по оптимизации затрат, в т. ч. на персонал, например, предоставить отпуск без сохранения зарплаты при наличии заявлений от людей, временно перевести в простой — отдел или всю компанию, сократить штат, перевести на удаленку. Это отчасти поможет снизить расходы, сохранить бизнес и занятость людей, а еще — избежать проверок и санкций надзорных органов.