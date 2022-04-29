«Ночной бухгалтер». Директоров опять топят на допросах в налоговой

На экзамен как на праздник

Допрос в налоговой — мероприятие не увеселительное, но и чересчур демонизировать его не стоит. От того, что вы не назовете сумму выплаты ИП Буханкину трехлетней давности, никто вас, конечно же, не посадит.

Готовым надо быть к любому вопросу: примеры таких привел налоговый адвокат Вячеслав Василевский.

Спрашивают про главбуха, про ЭЦП, про основные средства и даже про дебиторку / кредиторку. Прямо с цифрами и деталями.

Бухгалтеры иронизируют:

«А переводчик будет предоставлен? Ведь половина слов многим дирам, да и некоторым бухам просто неизвестны!»

Комментирует Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

— Еще в 2017 году СК и ФНС совместно разработали методические рекомендации по установлению умысла налогоплательщиков, где в качестве приложений есть перечень вопросов, подлежащих выяснению (Письмо ФНС России от 13.07.2017 N ЕД-4-2/13650@). Что касается того, чтобы знать все цифровые показатели или реквизиты документов, то в этом нет необходимости. Правда, нельзя допустить, чтобы руководитель компании не знал, в каких банках у организации открыты счета, например. Или как в компании организована работа с контрагентами. К любому допросу необходимо готовиться заранее. И желательно согласовать свою позицию с юристом, который будет сопровождать на допрос.

Что-то на банковском

ЦБ понизил ключевую ставку, эксперты объяснили, что это значит.

Дефолта не будет. А вот инфляция к концу года разгонится довольно серьезно. И это только по официальным данным.

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Внезапно

Никто:

Абсолютно никто:

Минфин: налоговики представляют властям «структурированную, подробно описанную, а главное, понятную картину, отражающую реальную ситуацию в экономике на сегодняшний день».

Не делайте так

Бухгалтеры и бизнес ищут возможности сэкономить. Главное, не делать так с «1С», если не хотите уголовки.

Мем дня

Фоторепортаж об аутсорсинге:

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