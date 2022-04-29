Бухгалтеры хотят сэкономить на 1С. Но это чревато уголовкой

В 4 раза больше бухгалтеров и предпринимателей стало интересоваться бесплатными 1С, по данным Яндекс.Вордстат. Некоторые считают, что это связано с ростом числа новых ИП.

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Количество запросов "1с бесплатно«еще в марте было около 55 тысяч, а вот как картина выглядит в апреле:

1с

Некоторые считают, что это связано с увеличением числа новых субъектов бизнеса: мол, за начало 2022 года малого бизнеса стало едва ли не больше, чем за весь прошлый год.

Данные Единого реестра субъектов МСП говорят, что супер взрывного роста за последние месяцы не было: за 2022 год прибавилось 182 142 субъектов МСП, с 1 января по 10 апреля 2022 — 109 484.

Отсюда вывод: главная причина желания сэкономить — экономический кризис.

Проблема заключается в том, что «бесплатную 1С» получить для бизнеса нельзя. Т.к. фирма «1С» работает по схеме франчайзи, приобрести легально ее программы можно только у участников франчайзи. Все остальные способы — потенциальное нарушение статьи 146 УК РФ.

О том, как наказывают по этой статье, на «Клерке» писали много раз:

Известны даже случаи, когда уголовное дело прилетало даже тем компаниям, которые приобрели 1С законным способом. Так что способы экономии придется искать в другом месте, если не хотите проблем с УК.

 

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