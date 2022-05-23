«Ночной бухгалтер». Вызовы к налоговикам оборачиваются допросами

А поговорить?

Походы к налоговикам часто оборачиваются целыми детективами. Вот один из примеров: приходите вы по вызову для простой беседы, а потом она внезапно перехоит в допрос. Как вам такое развитие событий?

Историей поделился налоговый адвокат Вячеслав Василевский: на такой неожиданный допрос попал он сам. Но ловушку явно готовили для его клиента — директора. И похоже, это далеко не единственная история.

Законно ли всё это, мы попросили ответить самих налоговиков. Вот что рассказал Виталий Крицкий, советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса:

— Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля по тем обстоятельствам, которые стали ему известны в связи с исполнением им своих профессиональных обязанностей (пп.2 п.2 ст.90). Вместе с тем, ст. 90 НК РФ не запрещает допрашивать представителей, которые действуют на основании доверенности.

В общем, отправляйте в налоговую адвокатов. Чтоб не оказаться в капкане.

Про ЕНП и ЕНС

Скучали по новостям про новую систему уплаты налогов? А вот вам дата: с 2023 года все налоги надо будет платить до 28 числа. На этом правиле будет работать ЕНС.

О том, как работает «демоверсия» ЕНС — единый налоговый платеж — мы написали тут.

Революционное

Кардинально изменится вся система отчетности еще и с объединением ПФР и ФСС. В новый фонд надо будет сдавать единый отчет. Точнее, форма будет одна, а в ее составе — разные новые отчеты со сроками сдачи. Мы все собрали в удобную таблицу.

Полезное

Из лучшего за день:

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Однако

Еще утром мы писали, что ограничение по обязательной продаже валютной выручки экспортерами хотят смягчить, а уже сейчас известно, что смягчили: с 80 до 50%.

Мем дня

Всем, кто еще на работе, посвящается:

Ваша посвежевшая редакция