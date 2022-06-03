«Ночной бухгалтер». Опять заговорили про налоговую уголовку. Наказания и степень тяжести хотят смягчить

Теперь заживем
По новому законопроекту Минюста налоговые преступления могут стать не тяжкими, а средней тяжести, а максимальный срок лишения свободы уменьшат до 5 лет.
Кроме того, уплата недоимки станет основанием для прекращения уголовного дела.
Наконец, сейчас правило о прекращении уголовного дела работает только при условии, что налоговое преступление совершается впервые. Новая версия законопроекта позволяет отменить это требование.
О том, как уголовные дела по налоговым преступлениям возбуждаются сейчас, мы писали в обзоре тут.
Про м*даков
Это мы про бывших мужей, которые у жен отнимают долги по зарплате. Если серьезно, то все, что вы заработали в браке, является совместно нажитым имуществом. А значит, даже если долг по зарплате вам выплатили уже после развода, все равно придется делиться с бывшим мужем.
Про SWIFT
От этой системы отключат еще три российских банка - Россельхозбанк, МКБ и Сбербанк.
Правда, в России появилась еще одна альтернатива SWIFT для международных расчетов, но как она будет работать, пока непонятно.
Обзорное
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Мем дня
История про шестидневку:
Ваша слегка ленивая редакция