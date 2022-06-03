«Ночной бухгалтер». Опять заговорили про налоговую уголовку. Наказания и степень тяжести хотят смягчить

Теперь заживем

По новому законопроекту Минюста налоговые преступления могут стать не тяжкими, а средней тяжести, а максимальный срок лишения свободы уменьшат до 5 лет.

Кроме того, уплата недоимки станет основанием для прекращения уголовного дела.

Наконец, сейчас правило о прекращении уголовного дела работает только при условии, что налоговое преступление совершается впервые. Новая версия законопроекта позволяет отменить это требование.

О том, как уголовные дела по налоговым преступлениям возбуждаются сейчас, мы писали в обзоре тут.

Про м*даков

Это мы про бывших мужей, которые у жен отнимают долги по зарплате. Если серьезно, то все, что вы заработали в браке, является совместно нажитым имуществом. А значит, даже если долг по зарплате вам выплатили уже после развода, все равно придется делиться с бывшим мужем.

Про SWIFT

От этой системы отключат еще три российских банка - Россельхозбанк, МКБ и Сбербанк.

Правда, в России появилась еще одна альтернатива SWIFT для международных расчетов, но как она будет работать, пока непонятно.

Обзорное

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