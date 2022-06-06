«Ночной бухгалтер». С пересортицы будут собирать НДС

Сюрприз

Налоговая теперь считает так: если по итогам инвентаризации в компании выявили недостачу, значит, ТМЦ куда-то выбыли. Выходит, налицо безвозмездная реализация, а с нее надо заплатить НДС.

Аргументы, что хищений и выбываний никаких не было, а была пересортица, суд в такой истории не заинтересуют.

Бухгалтеры предполагают, что все дело было в проводке (в этой ситуации поставили Д91-2 — К10 (41, 43)):

«То есть если бы была проводка Д10-К10, то вопросов бы не было? Или все равно бы докопались?»

Некоторые мрачно шутят:

«Короче, при пересортице дешевле застрелить кладовщика и списать все на него. Даже с учетом матпомощи на погребение».

Теоретически, можно предположить, что сложный вопрос разъяснит нам новый ФСБУ, который вот-вот нужно будет использовать. Но кого мы обманываем...

Не все так однозначно

Несколько сомнительных цифр и мнений.

Во-первых, ВЦИОМ насчитал целых 26% каких-то загадочных россиян, которые готовы платить больше налогов.

Во-вторых, Пенсионному фонду вручили грамоту за электронные трудовые книжки. Грамоту!

В-третьих, налоговики считают, что единый налоговый счет позволит бизнесу не думать и не знать. Там, конечно, есть продолжение фразы, но начало-то какое.

Санкционное

Бухгалтерам и аудиторам из Европы больше нельзя будет работать с российскими юрлицами. А от системы SWIFT отключат еще один российский банк.

Мем дня

На случай важных переговоров с контрагентом, который никак не пришлет документы накануне отчетности:

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