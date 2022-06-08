«Ночной бухгалтер». Директорам грозят розыском за неявку в налоговую

Поиграть в оперативников? Почему бы и да!
Если не явитесь на вызов в налоговую, можете получить от мытарей «письмо счастья» с угрозой объявить вас...в розыск с помощью МВД.
Или вот еще история:
«Нам ОБЭПом пригрозили. Причем ни даты, ни времени в уведомлении не стоит — уточняйте по телефону у инспектора. Созвонились, выяснили, что расхождения в книге покупок по 4 кв. 2020 г. (полтора года почти прошло). Вот их и надо пояснить. Требование же выставить не могут, только вызвать...»
Уважаемые инспекторы, а почему только ОБЭП или МВД? Давайте уж ФСБ сразу, чего мелочиться-то.
Ну ты ж бухгалтер
Часто прилетают от коллег просьбы «по-дружески» сделать парочку справок? Присоединяйтесь к коллегам в обсуждении о том, как взять поток таких просьб под контроль.
Бизнес-завтрак «Актуальные вопросы по вступлению и осуществлению налогового мониторинга»
В 2021 и 2022 году вступили в силу подзаконные акты, направленные на дальнейшее развитие и функционирование НМ в РФ. Во многом вступившие в силу документы не упростили, а, наоборот, усложнили подготовку к НМ.
На бизнес-завтраке обсудим:
- как работает система;
- какие вопросы могут возникнуть при переходе на налоговый мониторинг;
- кому и зачем это нужно;
- и многое другое.
Узнать подробности и записаться можно тут.
Пенсионное
Российские пенсионеры за границей стали получать пенсии со сложностями. Было уже как минимум 37 таких случаев. И да, всему виной опять санкции.
Про валюту и выручку
Пара новостей по теме:
- с 6 июня зачислять валютную выручку на счета за рубежом опять можно;
- а Райффайзен Банк в июне начнет брать комиссию за хранение валюты.
Из лучшего за день
Почитайте несколько заметок про устав ООО и о том, что про него надо знать владельцу бизнеса.
А еще вот важные нюансы, которые надо взять на заметку всем, кто работает с самозанятыми.
Ваша сидит на обезболивающих редакция