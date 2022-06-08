«Ночной бухгалтер». Директорам грозят розыском за неявку в налоговую

Поиграть в оперативников? Почему бы и да!

Если не явитесь на вызов в налоговую, можете получить от мытарей «письмо счастья» с угрозой объявить вас...в розыск с помощью МВД.

Или вот еще история:

«Нам ОБЭПом пригрозили. Причем ни даты, ни времени в уведомлении не стоит — уточняйте по телефону у инспектора. Созвонились, выяснили, что расхождения в книге покупок по 4 кв. 2020 г. (полтора года почти прошло). Вот их и надо пояснить. Требование же выставить не могут, только вызвать...»

Уважаемые инспекторы, а почему только ОБЭП или МВД? Давайте уж ФСБ сразу, чего мелочиться-то.

Ну ты ж бухгалтер

Часто прилетают от коллег просьбы «по-дружески» сделать парочку справок? Присоединяйтесь к коллегам в обсуждении о том, как взять поток таких просьб под контроль.

Бизнес-завтрак «Актуальные вопросы по вступлению и осуществлению налогового мониторинга» В 2021 и 2022 году вступили в силу подзаконные акты, направленные на дальнейшее развитие и функционирование НМ в РФ. Во многом вступившие в силу документы не упростили, а, наоборот, усложнили подготовку к НМ. На бизнес-завтраке обсудим: как работает система;

какие вопросы могут возникнуть при переходе на налоговый мониторинг;

кому и зачем это нужно;

и многое другое. Узнать подробности и записаться можно тут.

Пенсионное

Российские пенсионеры за границей стали получать пенсии со сложностями. Было уже как минимум 37 таких случаев. И да, всему виной опять санкции.

Про валюту и выручку

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Из лучшего за день

Почитайте несколько заметок про устав ООО и о том, что про него надо знать владельцу бизнеса.

А еще вот важные нюансы, которые надо взять на заметку всем, кто работает с самозанятыми.

Ваша сидит на обезболивающих редакция