Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Директорам грозят розыском за неявку в налоговую

Налоговики придумали новый способ добиться своего. И на этот раз перешли к открытым угрозам.

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Поиграть в оперативников? Почему бы и да!

Если не явитесь на вызов в налоговую, можете получить от мытарей «письмо счастья» с угрозой объявить вас...в розыск с помощью МВД.

Или вот еще история:

«Нам ОБЭПом пригрозили. Причем ни даты, ни времени в уведомлении не стоит — уточняйте по телефону у инспектора. Созвонились, выяснили, что расхождения в книге покупок по 4 кв. 2020 г. (полтора года почти прошло). Вот их и надо пояснить. Требование же выставить не могут, только вызвать...»

Уважаемые инспекторы, а почему только ОБЭП или МВД? Давайте уж ФСБ сразу, чего мелочиться-то.

Ну ты ж бухгалтер

Часто прилетают от коллег просьбы «по-дружески» сделать парочку справок? Присоединяйтесь к коллегам в обсуждении о том, как взять поток таких просьб под контроль.

Бизнес-завтрак «Актуальные вопросы по вступлению и осуществлению налогового мониторинга»

В 2021 и 2022 году вступили в силу подзаконные акты, направленные на дальнейшее развитие и функционирование НМ в РФ. Во многом вступившие в силу документы не упростили, а, наоборот, усложнили подготовку к НМ.

На бизнес-завтраке обсудим:

  • как работает система;
  • какие вопросы могут возникнуть при переходе на налоговый мониторинг;
  • кому и зачем это нужно;
  • и многое другое.

Узнать подробности и записаться можно тут.

Пенсионное

Российские пенсионеры за границей стали получать пенсии со сложностями. Было уже как минимум 37 таких случаев. И да, всему виной опять санкции.

Про валюту и выручку

Пара новостей по теме:

Из лучшего за день

Почитайте несколько заметок про устав ООО и о том, что про него надо знать владельцу бизнеса.

А еще вот важные нюансы, которые надо взять на заметку всем, кто работает с самозанятыми.

Ваша сидит на обезболивающих редакция

Гость, в бухучете и налогах много изменений! Смотрите как все учесть и работать без ошибок.

Запустили группу на курс повышения квалификации «Актуальные изменения в работе бухгалтера — 2022»

Подробно разберем: налоги и взносы, отчетность, бухгалтерский и кадровый учет, налоговые проверки и проверку контрагентов по 115-ФЗ. Полную программу смотрите здесь.

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