«Ночной бухгалтер». Плохих контрагентов можно менять на хороших задним числом. Но это неточно

Не все так однозначно

В обзоре решений Верховного суда появилось одно любопытное, и оно по налоговой реконструкции.

Если коротко, то компания заменила счет-фактуру от спорного контрагента аналогичным документом от реального исполнителя. Причем задним числом, когда налоговики уже отказались считать сделку реальной. Верховный суд стал на сторону бизнеса и разрешил налоговую реконструкцию.

Суд посчитал, что когда известен реальный поставщик, необоснованной налоговой выгодой покупателя можно признать только часть, которая приходится на наценку, добавленную так называемыми «техничками».

В итоге ВС вернул дело в первую инстанцию, дав указание проверить реальность поставки.

Прецедент хороший, вот только история еще не закончилась, напоминает Александр Гуров, налоговый эксперт, генеральный директор консалтинговой компании ООО «ТИН»:

— Конечные выводы делать еще рано. Да, тот факт, что дело ушло на новое рассмотрение — хорошо, оно видоизменится. Но в судебной практике бывает столько разворотов... Нет никакой гарантии, что на новом витке все тоже самое устоит. Такое уже было и не раз.

Про передумали

Налоговики разрешили сами себе менять решения по налоговым проверкам, если так нужно в пользу бизнеса. Точнее, такой вывод сделала ФНС в одном из своих писем.

Ваши ставки: сколько таких исправлений будет внесено?

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Спасибо, кэп!

Даниил Егоров высказался о новом налоговом режиме — АУСН, и честно сказать, лучше б он молчал. Потому что АУСН, по мнению Егорова, разгрузит предпринимателей и «позволит им заниматься бизнесом, а не расчетом налогов».

Конечно, разгрузит — когда с кучей нюансов уплаты этих самых налогов разберутся. И поймут, туда ли все зачли...

Рекорды

Про крепкий рубль: доллар сегодня был уже дешевле 59 рублей. Даешь его по тридцать?

Налетай

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