«Ночной бухгалтер». Освобожденным от НДС налоговики массово блокируют счета

О чем сыр-бор

Наши читатели делятся странными историями про блокировки счетов налоговиками (и это при том, что вроде как блокировки приостановлены).

Причина для блокировки — несдача декларации по НДС при том, что бизнес освобожден от налога по статье 145 НК. В этом случае закон черным по белому не требует сдавать отчетность (ст.80 НК).

Но мытари (о как удивительно) Налоговый кодекс читать не особенно хотят. А потому и случаются такие ситуации.

Вот что предположил один из клерков:

«Проблема глубже — в устаревших процессах/ПО у налоговиков. Скорее всего, счёт заблокировали про сценарию: выборка тех, кто „сдал в прошлом квартале, но не сдал в этом“. И либо эта выборка автоматизирована, а значит ещё при разработке ПО в требованиях не было заложено это условие; либо составители выборки вручную клали на проверку освобождений».

Выход из ситуации — жалоба на действия инспекции. Решение о такой блокировке — незаконное.

Зуб даю

Глава Центробанка пообещала, что доллар и евро запрещать в России не будут. Ну и много еще чего пообещала.

Еще чуть-чуть про ФНС

Помните, когда льготу по налогу на имущество придется заявлять в декларации? ФНС выпустила письмо-разъяснение, а мы разложили его по полочкам.

Важное

Отпуск будет не отпуском, если уйти в него, не сдав отчетность. Ловите небольшую напоминалку по срокам (и не только).

Хвастаемся

Центр обучения «Клерка» растет так быстро, что мы сами не успеваем за этим следить. Вот так раз и мы узнали, что уже третьи по трафику в топе самых крупных российских edtech компаний!

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