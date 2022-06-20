Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры планируют беременность под отчеты

Мол, если родить в мае, то к июлю, к отчетности малыш уже хотя бы немного подрастет. Вы тоже так рассуждаете или вы...нормальные?

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Доктор, подождите, у меня НДС не сдан

Деньги сами себя не заработают, поэтому многие бухгалтеры пытаются совместить рождение ребенка и работу. Особенно вопрос актуален для аутсорсеров. Некоторые даже вполне серьезно планируют беременность, чтобы роды выпали на послеотчетный период.

Истории рассказывают такие:

«Родила ребенка в начале февраля (в субботу). В пятницу еще была на работе. Через неделю вышла на неполный день. Все отчеты сдала вовремя. Правда, муж с ребенком помогал, у него свободный график был. Через 4 месяца наняли няню, которая проработала у нас до 2,5 лет, до садика».

Или вот еще:

«Со схватками рассказывала менеджеру по телефону как делать ПКО, через день после родов сдавала РСВ за год, и с ребенком приходила на работу. С одной стороны грустно, что некоторые вещи у сына пропускаю, а с другой стороны не деградирую на подгузниках (говорю про себя, потому что вне офиса ухожу в материнство с головой)».

Новый ФСБУ «Основные средства» способен свести с ума любого бухгалтера. Но это ерунда по сравнению со штрафами, которые могут быть, если что-то провести в учете неправильно. Рассказываем, как избежать такой ситуации, в новом онлайн-курсе.

Чему научитесь по итогам курса?

Если коротко, то:

  • по-новому работать с основными средствами;
  • избегать типичных ошибок;
  • исправлять ранее допущенные ошибки;
  • правильно применять ФСБУ.

Узнать подробнее и записаться можно тут

Обещать не значит жениться

Помните историю про якобы ускоренные вычеты по НДФЛ? По факту люди ждут их по полгода.

Бухгалтерский и налоговый учёт лизинга в 2022 году

Бесплатный вебинар для бухгалтеров 22 июня в 11:00

В 2022 году в учёте лизинга произошли большие изменения, связанные с обязательным применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Правила налогового учёта лизинга тоже изменились: в связи с корректировкой ст. 258 НК РФ. На вебинаре расскажем о действующем порядке учета лизинга.

В программе:

  1. Формы и виды финансовой аренды (лизинга)
  2. Бухгалтерский учёт операционной и финансовой аренды по ФСБУ 25/2018
  3. Что делать, если объект аренды одновременно учитывается у лизингодателя и лизингополучателя
  4. Учет выкупа предмета лизинга лизингополучателем и передачи его лизингодателю
  5. Учет возвратного лизинга
  6. Налоговый учет лизинга: налог на прибыль и НДС

Авторы:

Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»

Записаться

Важнейший вопрос

Роструд рассказал, какими буквами писать в трудовую книжку название компании. Спасибо, кэп!

Продлили

Послабления по чекам ККТ дали курьерам. Точнее, их продлили до 2023 года.

Не дам

...валюту клиентам, как бы говорит Альфа-банк. Клиенты жалуются на невозможность заказать валюту через приложение банка, поскольку кнопка «заказать» не активна.

Ваша медитирующая редакция

Гость, для тебя подарок бесплатный курс повышения квалификации!

🆘 Внимание! Акция!

«Клерк.Премиум» со скидкой 30%
➕Курс повышения квалификации бесплатно!!!

Оформляйте подписку «Клерк.Премиум» и забирайте курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете», 25 часов, (ФИС ФРДО).

Оформить самую выгодную подписку для бухгалтеров можно до 24 июня, успейте, пока есть время. Условия акции тут.

Забрать подарок
Субсидиарная ответственность

Ему грозит субсидиарная ответственность на 300 млн руб.

Разобрали, как спасти бизнесмена, который может лишиться… буквально всего и еще будет должен. Почему так произошло? Какие есть варианты спасения? И кто в группе риска привлечения к субсидиарной ответственности? Что делать, если вам грозит это страшное слов.

Повышение квалификации

Инвестиции

Мораторий на дивиденды в 2022 году?

В 2022 году перспективы дивидендных выплат российскими компаниями напоминают собой горизонт — воображаемую линию, отодвигающуюся по мере приближения к ней. В данной статье попробуем разобраться, настолько ли все грустно с регулярной доходностью на российском фондовом рынке.

Мораторий на дивиденды в 2022 году?
Маркетплейсы

Выход на маркетплейс. Честно про старт и продажи на Ozon, Wildberries, AliExpress

Кажется, что маркетплейсы сейчас насыщены разными товарами и выход туда новичкам закрыт. Так ли это на самом деле, какие особенности надо учитывать тем, кто хочет выйти на Ozon, Wildberries и Aliexpress, какие подводные камни ждут селлеров? Модульбанк расспросил об этом основателя «Чайной мастерской» из Электростали Сергея Гордиенко.

Выход на маркетплейс. Честно про старт и продажи на Ozon, Wildberries, AliExpress

Мероприятия

Разместить
Имущественный вычет

❗ Второй пошел. Ипотечники Сбербанка смогут оформить упрощенный вычет по НДФЛ

Сегодня Сбербанк объявил, что запустил для своих клиентов новую услугу по оформлению инвестиционного вычета по НДФЛ. Мы проверили перечень и обнаружили там более значимое событие – Сбер заявился на упрощенный имущественный вычет.