«Ночной бухгалтер». Бухгалтеры планируют беременность под отчеты

Доктор, подождите, у меня НДС не сдан
Деньги сами себя не заработают, поэтому многие бухгалтеры пытаются совместить рождение ребенка и работу. Особенно вопрос актуален для аутсорсеров. Некоторые даже вполне серьезно планируют беременность, чтобы роды выпали на послеотчетный период.
Истории рассказывают такие:
«Родила ребенка в начале февраля (в субботу). В пятницу еще была на работе. Через неделю вышла на неполный день. Все отчеты сдала вовремя. Правда, муж с ребенком помогал, у него свободный график был. Через 4 месяца наняли няню, которая проработала у нас до 2,5 лет, до садика».
Или вот еще:
«Со схватками рассказывала менеджеру по телефону как делать ПКО, через день после родов сдавала РСВ за год, и с ребенком приходила на работу. С одной стороны грустно, что некоторые вещи у сына пропускаю, а с другой стороны не деградирую на подгузниках (говорю про себя, потому что вне офиса ухожу в материнство с головой)».
Новый ФСБУ «Основные средства» способен свести с ума любого бухгалтера. Но это ерунда по сравнению со штрафами, которые могут быть, если что-то провести в учете неправильно. Рассказываем, как избежать такой ситуации, в новом онлайн-курсе.
Чему научитесь по итогам курса?
Если коротко, то:
- по-новому работать с основными средствами;
- избегать типичных ошибок;
- исправлять ранее допущенные ошибки;
- правильно применять ФСБУ.
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Обещать не значит жениться
Помните историю про якобы ускоренные вычеты по НДФЛ? По факту люди ждут их по полгода.
Бухгалтерский и налоговый учёт лизинга в 2022 году
Бесплатный вебинар для бухгалтеров 22 июня в 11:00
В 2022 году в учёте лизинга произошли большие изменения, связанные с обязательным применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учёт аренды». Правила налогового учёта лизинга тоже изменились: в связи с корректировкой ст. 258 НК РФ. На вебинаре расскажем о действующем порядке учета лизинга.
В программе:
- Формы и виды финансовой аренды (лизинга)
- Бухгалтерский учёт операционной и финансовой аренды по ФСБУ 25/2018
- Что делать, если объект аренды одновременно учитывается у лизингодателя и лизингополучателя
- Учет выкупа предмета лизинга лизингополучателем и передачи его лизингодателю
- Учет возвратного лизинга
- Налоговый учет лизинга: налог на прибыль и НДС
Авторы:
Алексей Иванов, директор по знаниям и развитию учётной системы интернет-бухгалтерии «Моё дело» и Людмила Архипкина, ведущий методолог по бухгалтерскому учёту и налогообложению интернет-бухгалтерии «Моё дело»
Важнейший вопрос
Роструд рассказал, какими буквами писать в трудовую книжку название компании. Спасибо, кэп!
Продлили
Послабления по чекам ККТ дали курьерам. Точнее, их продлили до 2023 года.
Не дам
...валюту клиентам, как бы говорит Альфа-банк. Клиенты жалуются на невозможность заказать валюту через приложение банка, поскольку кнопка «заказать» не активна.
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