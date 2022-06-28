Как в кадровых документах и отчетах отразить временный перевод на новую работу без увольнения со старой

Что случилось

Вышло письмо Минтруда от 01.06.2022 № 14-4/10/В-7208, в котором даны подробные разъяснения о новой трудовой норме по временному переводу к новому работодателю без увольнения от старого.

Такие особенности трудовых отношений в 2022 году введены постановлением правительства № 511 от 30.03.2022.