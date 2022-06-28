Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам готовят новую отчетность с 2023 года. Об авансовых платежах

ЕНС еще не успел стартовать, а уже хочется сказать «пожалуйста, не надо». Новые отчеты об авансовых платежах надо будет сдавать со следующего года.

Версия для печати
Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»

Не опять, а снова

Слуги народа уже не первый день активно обсуждают введение единого налогового счета. Сегодня приняли законопроект и стало известно еще больше подробностей о том, что ждет бухгалтеров уже через полгода.

Новое правило по отчетам звучит так: отчет (уведомление) по налогу надо будет отправлять в ФНС, если платить налоги и взносы надо раньше, чем сдавать по ним отчет, или отчета по этому налогу нет вообще.

«Ну СЗВ-М же отменяют. А что бухгалтерам делать? Привыкли же уже каждый месяц как на привязи — не успел глазом моргнуть, отчет. Теперь будем ежемесячно уведомления сдавать по ЕНС и еще отчет по зарплате по причине ПФР ФСС. 2 отчета ежемесячных. Радость какая», — пишут клерки.

Упрощенцам

На уплату авансовых платежей по УСН времени будет больше. Все новые сроки мы собрали в удобную таблицу.

Не кролики, а холодильники

Именно на них опробуют пилотный проект по прослеживаемости товаров в ЕАЭС, который стартует с 1 июля.

Про документы

Парочка полезных статей:

Бесплатные консультации по 1С:БГУ и 1С:ЗКГУ

Компания ФТО дарит 3 бесплатные консультации по бухучету:

  • помощь в работе с программами 1С:БГУ, 1С:ЗКГУ;
  • ответы на любые «наболевшие» вопросы бухучета и законодательства.

Воспользуйтесь бесплатными консультациями, проконсультируйтесь по основным изменениям в учете, узнайте подробности о завершении поддержки 1С: БГУ 8 ред. 1.0. или задайте другие вопросы.

Используйте промокод: ЛЕТО 2022

Звоните: 7 (495) 668-04-57, пишите prodgos@fto.com.ru

А вы?

Бухгалтеры работают сверхурочно реже, чем другие профессии в среднем по России, следует из одного недавнего исследования. Это про каких-то мифических бухгалтеров или вы тоже таких знаете?

Предпроверочный анализ все сильнее тревожит бизнес, а требования налоговиков сыпятся как из рога изобилия.

Как отвечать на них правильно?

Расскажет эксперт на бесплатном вебинаре уже завтра: не забудьте записаться!

Ваша ждет полнолуния редакция

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
КИК

Офшорным владельцам российских компаний вернут корпоративный контроль

Российским бенефициарам позволят восстановить юридический контроль над их российскими компаниями. Временные нормы нужны собственникам, которые владеют компаниями через «недружественные» юрисдикции.

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Вебинары для бухгалтеров

🙌Как вести бухучет командировок и не запутаться? Вебинар уже завтра

Да-да, мы знаем, насколько сложно бывает все учесть в работе с командировочными, как просто запутаться в отчетах и документах, а потом получить выговор от начальства при очередной проверке.