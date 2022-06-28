«Ночной бухгалтер». Бухгалтерам готовят новую отчетность с 2023 года. Об авансовых платежах

Не опять, а снова

Слуги народа уже не первый день активно обсуждают введение единого налогового счета. Сегодня приняли законопроект и стало известно еще больше подробностей о том, что ждет бухгалтеров уже через полгода.

Новое правило по отчетам звучит так: отчет (уведомление) по налогу надо будет отправлять в ФНС, если платить налоги и взносы надо раньше, чем сдавать по ним отчет, или отчета по этому налогу нет вообще.

«Ну СЗВ-М же отменяют. А что бухгалтерам делать? Привыкли же уже каждый месяц как на привязи — не успел глазом моргнуть, отчет. Теперь будем ежемесячно уведомления сдавать по ЕНС и еще отчет по зарплате по причине ПФР ФСС. 2 отчета ежемесячных. Радость какая», — пишут клерки.

Упрощенцам

На уплату авансовых платежей по УСН времени будет больше. Все новые сроки мы собрали в удобную таблицу.

Не кролики, а холодильники

Именно на них опробуют пилотный проект по прослеживаемости товаров в ЕАЭС, который стартует с 1 июля.

Про документы

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