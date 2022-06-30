Обзор предстоящих изменений в законодательстве по налогам и взносам

Законодательная база

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект № 136059-8, который предполагает изменение ряда статей Налогового кодекса.

НДС

Предлагают изменить ст. 164 НК и расширить перечень ситуаций для применения нулевой ставки НДС. Теперь под НДС 0% будут подходить:

Реализации добывающей компанией обработанных и необработанных алмазов. Подтверждать перед ФНС право на нулевую ставку нужно будет договором и документами на передачу алмазов. Реализация в 2022 году судов, находящихся в собственности российского лизингодателя, и внесенных в Российский международный реестр судов.

Компании-налоговые агенты по НДС в соответствии с п. 10 ст. 174.2 НК предлагают обязать выставлять счет-фактуру в течение пяти календарных дней по итогам квартала (ст. 168 НК в новой редакции), в котором получена полная или частичная оплата от иностранной компании за оказанные электронные услуги.

При этом упраздняют п. 2.1 ст. 171 НК. Теперь покупатели электронных услуг у иностранных компаний, вставших на учет в ФНС, утрачивают право заявить право на вычет по налогу, уплаченному при покупке.

Иностранные бизнесы будут перечислять НДС в российский бюджет, если оказывают электронные услуги физлицам. Если заказчик услуг — компания или ИП, то уплата НДС перекладывается на них как на налогового агента.

НДФЛ

Россияне, попавшие в санкционные списки, будут освобождены от уплаты подоходного налога при продаже в 2022 акций компаний с целью выхода из-под санкций, если владели ценными бумагами больше одного года.

Также НДФЛ не возникнет при продаже в 2022 и 2023 годах золота в слитках.

От исчисления и удержания НДФЛ могут освободить брокеров, попавших под западные санкции, при переводе денег и ценных бумаг клиентов к другому брокеру.

Налоговый социальный вычет за медуслуги, фитнес и занятия спортом смогут получить родители детей в возрасте до 24 лет при условии, что последнии учатся очно.

Налог на прибыль

Законопроект предусматривает освобождение от налога на прибыль за безвозмездно полученное от государства имущество для борьбы с коронавирусом.

Компании-покупатели радиоэлектронного оборудования:

смогут применять повышающий полуторакратный коэффициент в отношении расходов на покупку РЭА-оборудования, российского ПО и баз данных из области искусственного интеллекта;

смогут применить налоговый инвествычет по затратам, связанным с внедрением указанных продуктов.

У владельцев инженерных коммуникаций появится возможность уменьшить базу по налогу на прибыль за счет включения в расходы:

денежной компенсации за перенос, переустройство сооружений в целях строительства для госнужд и нужд муниципалитетов;

затрат на создание инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры и последующей безвозмездной передаче государству или муниципалитетам.

Для разработчиков и производителей электроники предлагают снизить налог на прибыль до трех процентов в федеральный бюджет, а региональный не платить вовсе. Льгота доступна при соблюдении условия, что 70% доходов по итогам отчетного периода должны составлять доходы:

от проектирования, разработки, производства электроники из утвержденного Правительством перечня;

от передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности либо продажи лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных при производстве электроники;

от реализации услуг по ремонту, сопровождению и обслуживанию электроники.

Согласно законопроекту, в соответствии с п. 10 ст. 251 НК любые долговые обязательства или имущество, полученное по кредитным договорам, можно будет не учитывать в доходах при расчете налога на прибыль. А у передающей стороны такие средства не будут учитываться в расходах.

Перечень нереальных к взысканию долгов будет дополнен следующими:

30% от суммы долга перед кредитной организацией, которые считаются исполненными в соответствии с ч. 14 ст. 7.1 закона 106-ФЗ;

суммы долга, образовавшиеся в результате соглашения о финансировании участия в кредите перед налогоплательщиком – внешним участником, которые прекращены по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 10.1 закона № 486-ФЗ.

В расходы для целей налога на прибыль можно будет включать:

проценты по кредитам, учтенные при применении вычета по ст. 343.7 НК;

расходы на оплату работ по установке, тестированию, адаптации, модификации ПО и ОС, а также на обучение персонала работе с ними.

Страховые взносы

Платить пониженные страховые взносы смогут компании и предприниматели, занимающиеся производством и изобретением электроники, и включенные в государственный реестр при условии, что доходы от этого вида деятельности составляют не меньше 70% от общей массы по правилам для расчета налога на прибыль.