Налоги, взносы, пошлины

Обзор предстоящих изменений в законодательстве по налогам и взносам

Разбираемся, что планируют поменять в НК с 2023 года.

Версия для печати

Законодательная база

В Госдуму внесен на рассмотрение законопроект № 136059-8, который предполагает изменение ряда статей Налогового кодекса.

НДС

Предлагают изменить ст. 164 НК и расширить перечень ситуаций для применения нулевой ставки НДС. Теперь под НДС 0% будут подходить:

  1. Реализации добывающей компанией обработанных и необработанных алмазов. Подтверждать перед ФНС право на нулевую ставку нужно будет договором и документами на передачу алмазов.
  2. Реализация в 2022 году судов, находящихся в собственности российского лизингодателя, и внесенных в Российский международный реестр судов.

Компании-налоговые агенты по НДС в соответствии с п. 10 ст. 174.2 НК предлагают обязать выставлять счет-фактуру в течение пяти календарных дней по итогам квартала (ст. 168 НК в новой редакции), в котором получена полная или частичная оплата от иностранной компании за оказанные электронные услуги.

При этом упраздняют п. 2.1 ст. 171 НК. Теперь покупатели электронных услуг у иностранных компаний, вставших на учет в ФНС, утрачивают право заявить право на вычет по налогу, уплаченному при покупке.

Иностранные бизнесы будут перечислять НДС в российский бюджет, если оказывают электронные услуги физлицам. Если заказчик услуг — компания или ИП, то уплата НДС перекладывается на них как на налогового агента.

НДФЛ

Россияне, попавшие в санкционные списки, будут освобождены от уплаты подоходного налога при продаже в 2022 акций компаний с целью выхода из-под санкций, если владели ценными бумагами больше одного года.

Также НДФЛ не возникнет при продаже в 2022 и 2023 годах золота в слитках.

От исчисления и удержания НДФЛ могут освободить брокеров, попавших под западные санкции, при переводе денег и ценных бумаг клиентов к другому брокеру.

Налоговый социальный вычет за медуслуги, фитнес и занятия спортом смогут получить родители детей в возрасте до 24 лет при условии, что последнии учатся очно.

Налог на прибыль

Законопроект предусматривает освобождение от налога на прибыль за безвозмездно полученное от государства имущество для борьбы с коронавирусом.

Компании-покупатели радиоэлектронного оборудования:

  • смогут применять повышающий полуторакратный коэффициент в отношении расходов на покупку РЭА-оборудования, российского ПО и баз данных из области искусственного интеллекта;
  • смогут применить налоговый инвествычет по затратам, связанным с внедрением указанных продуктов.

У владельцев инженерных коммуникаций появится возможность уменьшить базу по налогу на прибыль за счет включения в расходы:

  • денежной компенсации за перенос, переустройство сооружений в целях строительства для госнужд и нужд муниципалитетов;
  • затрат на создание инженерной, транспортной и коммунальной инфраструктуры и последующей безвозмездной передаче государству или муниципалитетам.

Для разработчиков и производителей электроники предлагают снизить налог на прибыль до трех процентов в федеральный бюджет, а региональный не платить вовсе. Льгота доступна при соблюдении условия, что 70% доходов по итогам отчетного периода должны составлять доходы:

  • от проектирования, разработки, производства электроники из утвержденного Правительством перечня;
  • от передачи исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности либо продажи лицензий на использование результатов интеллектуальной деятельности, созданных при производстве электроники;
  • от реализации услуг по ремонту, сопровождению и обслуживанию электроники.

Согласно законопроекту, в соответствии с п. 10 ст. 251 НК любые долговые обязательства или имущество, полученное по кредитным договорам, можно будет не учитывать в доходах при расчете налога на прибыль. А у передающей стороны такие средства не будут учитываться в расходах.

Перечень нереальных к взысканию долгов будет дополнен следующими:

  • 30% от суммы долга перед кредитной организацией, которые считаются исполненными в соответствии с ч. 14 ст. 7.1 закона 106-ФЗ;
  • суммы долга, образовавшиеся в результате соглашения о финансировании участия в кредите перед налогоплательщиком – внешним участником, которые прекращены по основаниям, указанным в ч. 2 ст. 10.1 закона № 486-ФЗ.

В расходы для целей налога на прибыль можно будет включать:

  • проценты по кредитам, учтенные при применении вычета по ст. 343.7 НК;
  • расходы на оплату работ по установке, тестированию, адаптации, модификации ПО и ОС, а также на обучение персонала работе с ними.

Страховые взносы

Платить пониженные страховые взносы смогут компании и предприниматели, занимающиеся производством и изобретением электроники, и включенные в государственный реестр при условии, что доходы от этого вида деятельности составляют не меньше 70% от общей массы по правилам для расчета налога на прибыль.

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
ФСБУ Капвложения

✔ Расходы на нематериальные активы будут капвложениями. Внесли поправки в ФСБУ 26/2020

С бухотчетности за 2024 год надо будет применять ФСБУ 26/2020 по капвложениям в новой редакции. Сейчас капвложения – это затраты на основные средства. С 2024 года в качестве капвложений надо учитывать расходы на нематериальные активы.

Повышение квалификации

Самозанятые

Три часто задаваемых вопроса о самозанятости

В своей работе мы часто сталкиваемся с одними и теми же вопросами, которые беспокоят бизнес. И неважно, работают ли уже эти компании с самозанятыми или только собираются сотрудничать с плательщиками НПД. Сегодня мы постараемся ответить на три наиболее часто задаваемых вопроса, чтобы расставить, наконец, точки над i.

Три часто задаваемых вопроса о самозанятости

Мероприятия

Разместить
Электронные подписи

Электронная подпись. Как получить и работать с ЭП сотрудникам компаний

С 1 марта 2022 согласно редакции 63-ФЗ «Об электронной подписи» возможно применение квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи (далее — КЭП, ЭП, ЭЦП) сотрудника компании «старых» и «новых» форматов.

Электронная подпись. Как получить и работать с ЭП сотрудникам компаний
Санкции 2022

Honor прекратила поставки техники в Россию и надеется на параллельный импорт

Китайский производитель электроники Honor приостановил официальные поставки устройств в Россию из-за проблем с доставкой. Компания намерена ввозить смартфоны с помощью параллельного импорта и ищет партнеров в СНГ.

Коды ОКВЭД

Как выбрать код ОКВЭД, не нарушив закон

Через современные сервисы зарегистрировать ИП несложно. Но закон требует указать правильные коды ОКВЭД. Предприниматель может вести только ту деятельность, которую он обозначил в реестре, а еще есть ограничения — не все сферы для ИП доступны. ФНС отказывает в регистрации 10% предпринимателей, причины нередко кроются в неправильном выборе кодов.

Как выбрать код ОКВЭД, не нарушив закон