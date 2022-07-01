«Ночной бухгалтер». АУСН, ЕНП и ЗСК заработали с 1 июля. И бухгалтерам нужно об этом знать

А теперь по порядку.

Про АУСН

Итак, автоматическая упрощенка стартовала с 1 июля. Новый режим — пока эксперимент, который рассчитан скорее на микробизнес с потенциальной целью избавить бизнес от бухгалтеров.

Пока АУСН работает только в четырех регионах, но налоговики активно пиарят режим. Даже письмо вот выпустили о том, что применять режим можно и в другом регионе, имеет значение место жительства предпринимателя. Вот оно должно быть в регионе действия АУСН.

Кроме того, важно учесть, работает ли ваш банк с АУСН. Перечень банков можно найти тут.

Автоматическую упрощенку и многое другое активно обсуждают в «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм. Подписаться можно тут.

Про ЕНП

Еще одно важное новшество — работающий в добровольном режиме единый налоговый платеж. Налоговики рассказали, сколько компаний и ИП перешли на новую систему. Спойлер: любителей экспериментов оказалось совсем немного.

ЕНП — это, по сути, «пилотный режим» единого налогового счета. Единый налоговый счет будет уже обязательным и заработает с 2023 года.

Про ЗСК

Платформа «Знай своего клиента» — это платформа банков, которая помогает им делить клиентов на категории в зависимости от риска по сомнительным операциям. Если клиент будет из красной группы, почти на все его операции будет запрет.

Внезапно

Таинственно и почти незаметно эпидемия ковида сошла на нет. Роспотребназдор это внезапно обнаружил и отменил все ковидные ограничения.

Интрига

Министр финансов порассуждал о возможном снижении налогов. Правда, конкретики (как удивительно) — никакой.

Контрагент.рф проверит контрагента на нахождение в списке юридических лиц, в отношении которых налоговыми органами передана информация в систему ФНС России об отсутствии источника применения правомерной налоговой выгоды в виде вычета/возмещения НДС по книгам продаж — читать подробнее

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