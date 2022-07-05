Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». Налоговики трясут компании, которые работают с ИП, и выигрывают суды с ними

При реальных схемах отбиться в суде не получится.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Ну и зачем?

В судебной практике — очередной громкий прецедент. Компания схематозила «по-крупному»: одного только «сэкономленного» на договорах ГПХ НДФЛ насчитали 5 миллионов. Всего доначислили 20 млн налогов и штрафов.

Очень напрашивается вывод «сами виноваты». Потому что ну как можно работать с ИП и прописать в договорах ГПХ трудовые обязанности?

Ситуацию разобрал по косточкам Руслан Зафесов, юрист по уголовным делам, адвокат АБ «Забейда и партнеры» и член Адвокатской палаты Московской области:

— При оформлении подобных отношений с сотрудниками работодатель должен понимать, как он в дальнейшем сможет объяснить свои действия. Иначе говоря, у компании должна быть правдоподобная легенда, объясняющая привлечение ИП.

В данной ситуации не совсем ясно, для чего, например, бухгалтер был оформлен в качестве ИП и почему нельзя было передать ведение бухгалтерского учета по договору аутсорсинга стороннему сотруднику.

В подобных случаях привлекаемые для выполнения работ, оказания услуг или поставки товара индивидуальные предприниматели не должны быть из числа бывших сотрудников, при этом должны иметь иных контрагентов и заключать договоры на одинаковых для всех условиях.

Кроме того, если работники, оформленные в качестве ИП, используют офис и иные ресурсы компании, это также является показателем наличия схемы ухода от налогообложения и всегда привлекает внимание налоговиков.

Ложка дегтя

В льготную ипотеку для айтишников добавили несколько деталей, которые сделали ее уже, кхм, не такой привлекательной. В регионах-миллионниках сумма увеличена с 18 млн до 30 млн рублей, в остальных — с 9 млн до 15 млн рублей. Но добавленную сумму будут считать уже не по льготной, а по рыночной ставке. Сюрприз!

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