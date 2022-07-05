За сотрудников, оформленных как ИП, фирме доначислили 20 млн налогов

Дело (№ А73-16278/2021) завершилось победой налоговиков.
ООО «Барьер-ДВ» торговало фильтрами для воды.
У компании были договора с ИП на услуги кладовщика, торгового представителя, мерчендайзера, экспедитора, бухгалтера.
Налоговики сочли это схемой ухода от налогов. Суды с этим согласились.
Аргументы, в том числе, такие.
- Компания регулярно давала объявления о вакансиях.
- В договорах ГПХ была прописана работа определенного рода, определенные функции (обязанности экспедитора, кладовщика, бухгалтера).
- Исполнителям (ИП) компенсировали сотовую связь, командировочные расходы (билеты, гостиница), ГСМ.
- У ИП были расчетные счета в одном банке с компанией.
- ИП весь доход снимали со счета, платили только комиссию банка.
- ИП не имели другого дохода от трудовой деятельности. Никто не сдавал за них справки 2-НДФЛ с кодом 2000.
- По показаниям свидетелей условием работы в фирме была регистрация ИП. Все ИП работали в офисе фирмы, пользовались 1С, согласовывали свой отпуск с начальством.
- У ИП такие же IP адреса, как и у компании.
- Некоторые ИП ранее были сотрудниками фирмы (в том числе неофициальными).
Фирме не удалось доказать, что все законно и ИП — вовсе не сотрудники. Арбитражный суд Дальневосточного округа вынес определение от 14.06.2022 № Ф03-2105/2022, в котором отказался отменять решение ИФНС. Доначисления, штрафы и пени остались в силе.