Налоговые проверки

За сотрудников, оформленных как ИП, фирме доначислили 20 млн налогов

За кладовщика, бухгалтера и других работников-бизнесменов, с которыми были заключены договора ГПХ, компании доначислили почти 20 млн руб. налогов, штрафов и пеней. Кроме того, налоговики выявили неудержание НДФЛ на 5 млн рублей.

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Дело (№ А73-16278/2021) завершилось победой налоговиков.

ООО «Барьер-ДВ» торговало фильтрами для воды.

У компании были договора с ИП на услуги кладовщика, торгового представителя, мерчендайзера, экспедитора, бухгалтера.

Налоговики сочли это схемой ухода от налогов. Суды с этим согласились.

Аргументы, в том числе, такие.

  • Компания регулярно давала объявления о вакансиях.
  • В договорах ГПХ была прописана работа определенного рода, определенные функции (обязанности экспедитора, кладовщика, бухгалтера).
  • Исполнителям (ИП) компенсировали сотовую связь, командировочные расходы (билеты, гостиница), ГСМ.
  • У ИП были расчетные счета в одном банке с компанией.
  • ИП весь доход снимали со счета, платили только комиссию банка.
  • ИП не имели другого дохода от трудовой деятельности. Никто не сдавал за них справки 2-НДФЛ с кодом 2000.
  • По показаниям свидетелей условием работы в фирме была регистрация ИП. Все ИП работали в офисе фирмы, пользовались 1С, согласовывали свой отпуск с начальством.
  • У ИП такие же IP адреса, как и у компании.
  • Некоторые ИП ранее были сотрудниками фирмы (в том числе неофициальными).

Фирме не удалось доказать, что все законно и ИП — вовсе не сотрудники. Арбитражный суд Дальневосточного округа вынес определение от 14.06.2022 № Ф03-2105/2022, в котором отказался отменять решение ИФНС. Доначисления, штрафы и пени остались в силе.

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