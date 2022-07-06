«Ночной бухгалтер». Будут новые штрафы по ККТ, а 54-ФЗ переименуют

Потому что надо жестче

Минфин собирается перестроить систему проверок по онлайн-кассам. Если коротко, то добавятся новые виды проверок (контрольные закупки) и новые виды наказаний.

Например, если в нарушениях по кассам уличат интернет-магазин, то ему заблокируют сайт.

А еще будет новый запрет фиксировать на ККТ мнимые и притворные расчеты.

На закуску законодатели решили еще и переименовать 54-фз. Теперь он будет называться «О фиксации расчетов ‎с применением контрольно-кассовой техники в Российской Федерации».

Все новые нормы заработают с 2024 года.

Комментирует Яна Барихашвили, генеральный директор ООО «ЭЛО», сертифицированный партнёр УЦ «Тензор»:

— В целом, понятие «интернет-магазин» очень узкое. Сейчас торговля и услуги часто ведутся в соцсетях. И как раз этот вид деятельности никак не охвачен в законодательстве по применению ККТ. При этом налоговики уже мониторят соцсети на предмет предпринимательской деятельности и обнаруживая незаконную деятельность, предупреждают о необходимости уточнить доходы и оплатить налоги. А значит, ресурс уже есть. Так что в ближайшее время стоит ждать и изменений по торговле в соцсетях.

Я что-то нажал и оно исчезло

А если точнее, то у ПФР что-то сломалось и бухгалтеры никак не могут сдать СЗВ-ТД. Жалобы уже массовые, в самом ПФР говорят, что о проблеме знают и чинят. Когда починят — неизвестно. И не будут ли потом штрафы для ни в чем не виновных бухгалтеров — тоже неизвестно.

Ну какая отчетность без приключений-то? Еще больше историй, кстати, можно прочитать в «Красном уголке бухгалтера» в Телеграм.

Вы главное не волнуйтесь

Госдума разрешила банкам сливать биометрические данные клиентов в Единую биометрическую систему, причем не спрашивая согласия этих клиентов. И конечно, уверяет, что все это безопасно и волноваться не о чем.

Традиция

По-другому и не назовешь очередно скандал с Тинькоффом. Сегодня банк отменил валютные SWIFT-переводы для физлиц.

Важная информация! ​​​​​С 01.04.2022 г. введен запрет на выплату дивидендов и распределение прибыли для всех АО и ООО Запрет был введен в рамках моратория на банкротство в отношении абсолютно всех юридических лиц (порядка 1,3 млн по РФ), даже тех, которые не планируют банкротиться. ​​​​​Законодатели не разграничили «больные» предприятия на грани банкротства и устойчивые компании. Поэтому, если вы хотите выдавать дивиденды, нужно написать специальное заявление об отказе от таких ограничений. Приглашаем вас изучить самые сложные вопросы учета и налогообложения 2022-2023 гг. в Кисловодске! Регистрируйтесь на «Полный курс изменений 2022-2023 гг. в Кисловодске! Новые ФСБУ, налог на прибыль, НДС, взносы, налоговые схемы, отчетность. Практические занятия» Даты проведения: 15-19 августа 2022 г.

Статьи дня

Собрали для вас самые любопытные темы:

Обучение для бухгалтера

В школах и университетах каникулы, но не в Центре обучения «Клерка»: готовим для вас топовые курсы и вебинары, чтобы ваша профессиональная форма была на высоте!

Вот парочка самых свежих:

Все вебинары бесплатные, на них нужно только записаться.

Ваша оптимистичная редакция