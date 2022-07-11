«Ночной бухгалтер». ЕНП только стартовал, а бизнесу уже надо сдавать отчетность

Первая ложка дегтя

Привлекательность единого налогового платежа — «тестовой» версии будущего единого налогового счета — изначально оказалась для бизнеса настолько невысокой, что к эксперименту с июля подключился всего 761 участник.

Теперь вот всем этим «кроликам» предстоит сдавать первую отчетность. А если точнее, то первое уведомление о страховых взносах: т.к. срок уплаты их за июнь истекает 15 июля, то налоговикам надо объяснить, что это такое вы им прислали.

Бухгалтеры задают риторические вопросы:

«Что-то я подзабыла цели этого единого платежа. Усложнить процедуру оплату налогов и сборов?»

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Работодатель года

Работник накопил какое-то совершенно дикое количество отпускных дней за 9 лет. Работодатель не выдержал и заставил его идти в отпуск на 4 месяца. Работник пошел в суд, но суд сказал гулять и не выпендриваться (зачеркнуто) все же идти в отпуск.

Для тех, кто запамятовал:

Слышал звон, да не знаю где он

Фейк дня: некоторые бухСМИ раструбили, что мол с 1 июля 2022 года работать в отпуске по уходу за ребенком можно не более 4 часов в день.

Это действительно есть в законопроектах, которые Госдума еще до конца не приняла. Тексты документов скорее всего изменятся и паниковать пока не надо.

Важное

Во-первых, забирайте все сроки по отчетности для бизнеса на ОСНО: наш ведущий эксперт собрала их в один пост.

Во-вторых, ФНС напомнила, что для того, чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М.

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