Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ЕНП только стартовал, а бизнесу уже надо сдавать отчетность

Несмотря на то, что стартовал новый режим в июле, предпринимателям уже сейчас надо сдать первое уведомление о страховых взносах.

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Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк» Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Первая ложка дегтя

Привлекательность единого налогового платежа — «тестовой» версии будущего единого налогового счета — изначально оказалась для бизнеса настолько невысокой, что к эксперименту с июля подключился всего 761 участник.

Теперь вот всем этим «кроликам» предстоит сдавать первую отчетность. А если точнее, то первое уведомление о страховых взносах: т.к. срок уплаты их за июнь истекает 15 июля, то налоговикам надо объяснить, что это такое вы им прислали.

Бухгалтеры задают риторические вопросы:

«Что-то я подзабыла цели этого единого платежа. Усложнить процедуру оплату налогов и сборов?»

Прокричаться и поделиться своим мнением можно в «Красном уголке бухгалтера»: прямо сейчас там уже больше 9 тысяч подписчиков.

Работодатель года

Работник накопил какое-то совершенно дикое количество отпускных дней за 9 лет. Работодатель не выдержал и заставил его идти в отпуск на 4 месяца. Работник пошел в суд, но суд сказал гулять и не выпендриваться (зачеркнуто) все же идти в отпуск.

Для тех, кто запамятовал:

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Слышал звон, да не знаю где он

Фейк дня: некоторые бухСМИ раструбили, что мол с 1 июля 2022 года работать в отпуске по уходу за ребенком можно не более 4 часов в день.

Это действительно есть в законопроектах, которые Госдума еще до конца не приняла. Тексты документов скорее всего изменятся и паниковать пока не надо.

Важное

Во-первых, забирайте все сроки по отчетности для бизнеса на ОСНО: наш ведущий эксперт собрала их в один пост.

Во-вторых, ФНС напомнила, что для того, чтобы засекретить данные о фирме в ЕГРЮЛ, надо подать форму Р13014 с листом М.

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